Пропустит ли «Зриньски» от исландцев?

прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.20

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Зриньски» и «Валюр». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Зриньски»

Турнирное положение: «Зриньски» еще не начал выступления в своем чемпионате. Да и старт официального сезона вышел смазанным.

При этом «Зриньски» уступил «Валюру» в первом поединке (0:1). Единственный мяч команда пропустила на исходе часа игры.

Последние матчи: до поражения от исландцев команда в спарринге переиграла «Посушье» (3:1).

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До того команда учинила разгром «Арсеналу» Тиват (6:0). Обыграны были также «Широки Бриег» (2:0) и «Сараево» (2:1).

При этом «Зриньски» в спаррингах выглядел весьма грозно. Да и поражение от исландцев вышло с оттенком сенсации.

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Состояние команды: «Зриньски» пропустил всего два мяча в 4 летних контрольных поединках. Боснийцы способны прибавить в плане реализации.

Боснийцы в кадровом плане выглядят симпатичнее соперника. Так почему бы не доказать случайность поражения в первой встрече?!

«Валюр»

Турнирное положение: «Валюр» в своем чемпионате выступает посредственно. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице.

Причем «Валюр» аж на 10 очков отстает от 4-й позиции. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: победа над боснийцами получилась минимальной, так что кое-какой запас перед ответной встречей имеется.

До той виктории команда уступила «Фраму» (2:3). А вот чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Хабнарфьордюру» (0:2).

В своих последних матчах «Валюр» демонстрировал нестабильные результаты. Забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Состояние команды: «Валюр» не столь надежно обороняется. К тому же в первом матче с боснийцами команде несколько повезло.

До последней победы команда проиграла 3 раза подряд. Причем в двух из этих поединков «Валюр» не смог забить.

Исландцы намерены сыграть на удержание минимального преимущества. Плюс команда довольно продуктивно использует стандарты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зриньски» фаворитом с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.75, а победа «Валюра» — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Зриньски» явно будет активно атаковать, однако и исландцы наверняка отыщут свои шансы у ворот боснийцев.

2.20 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Зриньски» — «Валюр» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Зриньски» — «Валюр» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдет