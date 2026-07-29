30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Зриньски» и «Валюр». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Зриньски»
Турнирное положение: «Зриньски» еще не начал выступления в своем чемпионате. Да и старт официального сезона вышел смазанным.
При этом «Зриньски» уступил «Валюру» в первом поединке (0:1). Единственный мяч команда пропустила на исходе часа игры.
Последние матчи: до поражения от исландцев команда в спарринге переиграла «Посушье» (3:1).
До того команда учинила разгром «Арсеналу» Тиват (6:0). Обыграны были также «Широки Бриег» (2:0) и «Сараево» (2:1).
При этом «Зриньски» в спаррингах выглядел весьма грозно. Да и поражение от исландцев вышло с оттенком сенсации.
Состояние команды: «Зриньски» пропустил всего два мяча в 4 летних контрольных поединках. Боснийцы способны прибавить в плане реализации.
Боснийцы в кадровом плане выглядят симпатичнее соперника. Так почему бы не доказать случайность поражения в первой встрече?!
«Валюр»
Турнирное положение: «Валюр» в своем чемпионате выступает посредственно. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице.
Причем «Валюр» аж на 10 очков отстает от 4-й позиции. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: победа над боснийцами получилась минимальной, так что кое-какой запас перед ответной встречей имеется.
До той виктории команда уступила «Фраму» (2:3). А вот чуть ранее она не смогла ничего противопоставить «Хабнарфьордюру» (0:2).
В своих последних матчах «Валюр» демонстрировал нестабильные результаты. Забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Состояние команды: «Валюр» не столь надежно обороняется. К тому же в первом матче с боснийцами команде несколько повезло.
До последней победы команда проиграла 3 раза подряд. Причем в двух из этих поединков «Валюр» не смог забить.
Исландцы намерены сыграть на удержание минимального преимущества. Плюс команда довольно продуктивно использует стандарты.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зриньски» фаворитом с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 5.75, а победа «Валюра» — в 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.57 и 2.35.
Прогноз: «Зриньски» явно будет активно атаковать, однако и исландцы наверняка отыщут свои шансы у ворот боснийцев.
Ставка: Обе забьют за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Валюр» в первом поединке одолел соперника (1:0)
- Боснийцы до последней коллизии победили 5 раз кряду
- «Валюр» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Зриньски» победил во всех своих летних контрольных матчах
- «Валюр» до последней виктории уступил трижды кряду