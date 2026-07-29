В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Аустрия» из Австрии будет принимать «Лиепаю» из Латвии. Игра пройдет в Вене 30 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Аустрия»
Турнирная таблица: «Аустрия» заняла 4-е место в чемпионате Австрии, набрав в 32 играх 29 очков. Новый сезон в чемпионате Австрии стартует 2 августа. В первом туре «Аустрия» в гостях сыграет против «Вольфсберга».
Последние матчи: В 1/32 Кубка Австрии участник Лиги конференций разгромил клуб «Виенер Спортклуб» (5:0).
В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Аустрия» переиграла «Лиепаю» (2:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Аустрия» в последних матчах одержала четыре победы, сыграла две встречи вничью.
«Лиепая»
Турнирная таблица: «Лиепая» занимает 4-е место в чемпионате Латвии, набрав 31 очко.
Последние матчи: В 24-м туре чемпионата Латвии «Лиепая» нанесла поражение клубу «Елгава» (2:0).
В первом раунде Лиги конференций «Лиепая» переиграла черногорский «Дечич» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).
В рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций «Лиепая» уступила «Аустрии» (0:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Лиепая» одержала три победы и потерпела два поражения.
Статистика для ставок
- «Лиепая» в первом раунде Лиги конференций переиграла «Дечич» (3:1)
- «Аустрия» заняла 4-е место в чемпионате Австрии
- «Аустрия» обыграла «Лиепаю» в Лиге конференций (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Аустрии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.19. Ничья оценивается в 6.20. На победу «Лиепаи» — 12.50.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.05.
Прогноз: В среднем за матч «Лиепая» и «Аустрия» забивают по голу, можно ожидать, что соперники обменяются забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.08.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.10.