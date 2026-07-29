прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.08

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Аустрия» из Австрии будет принимать «Лиепаю» из Латвии. Игра пройдет в Вене 30 июля. Начало встречи — в 21:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Аустрия»

Турнирная таблица: «Аустрия» заняла 4-е место в чемпионате Австрии, набрав в 32 играх 29 очков. Новый сезон в чемпионате Австрии стартует 2 августа. В первом туре «Аустрия» в гостях сыграет против «Вольфсберга».

Последние матчи: В 1/32 Кубка Австрии участник Лиги конференций разгромил клуб «Виенер Спортклуб» (5:0).

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Аустрия» переиграла «Лиепаю» (2:0).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Аустрия» в последних матчах одержала четыре победы, сыграла две встречи вничью.

«Лиепая»

Турнирная таблица: «Лиепая» занимает 4-е место в чемпионате Латвии, набрав 31 очко.

Последние матчи: В 24-м туре чемпионата Латвии «Лиепая» нанесла поражение клубу «Елгава» (2:0).

В первом раунде Лиги конференций «Лиепая» переиграла черногорский «Дечич» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

В рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций «Лиепая» уступила «Аустрии» (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Лиепая» одержала три победы и потерпела два поражения.

На что ставят в матче Аустрия — Лиепая Букмекерские коэффициенты на матч Аустрия — Лиепая: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Лиепая» в первом раунде Лиги конференций переиграла «Дечич» (3:1)

«Аустрия» заняла 4-е место в чемпионате Австрии

«Аустрия» обыграла «Лиепаю» в Лиге конференций (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Аустрии» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.19. Ничья оценивается в 6.20. На победу «Лиепаи» — 12.50.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.05.

Прогноз: В среднем за матч «Лиепая» и «Аустрия» забивают по голу, можно ожидать, что соперники обменяются забитыми мячами.

2.08 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Аустрия» — «Лиепая» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.08.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Аустрия» — «Лиепая» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.10.