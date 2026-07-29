прогноз на дуэль за выход в полуфинал квалификации Лиги конференций, ставка за 1.90

30 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги конференций сыграют «Лудогорец» и «Хапоэль» Тель-Авив. Начало встречи — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Лудогорец»

Турнирное положение: «Лудогорец», как и его соперник, начал борьбу в отборе Лиги конференций с нынешней стадии.

Команда вышла в отбор Лиги конференций благодаря третьей позиции в чемпионате Болгарии прошлой кампании и победы в финале соответствующего плей-офф.

Последние матчи: в рамках второго тура национального первенства клуб взял три очка, когда в чужих стенах одержал победу над «Дунавом» Русе (2:0).

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В предыдущей игре — первой в четвертьфинале квалификации Лиги конференций — коллектив на чужом поле проиграл нынешнему сопернику со счетом 0:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, три из которых были официальными, «Лудогорец» выиграл четыре раза при одном поражении.

Такие результаты должны внушать оптимизм болельщикам хозяев поля, особенно если помнить, что они играют дома, но поражение 0:2 в первой игре уж точно не обещает им легкой жизни.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.

«Хапоэль» Тель-Авив

Турнирное положение: «Хапоэль» Тель-Авив также вступил в борьбу в квалификации континентального турнира с нынешней стадии.

Команда вышла в отбор Лиги конференций благодаря четвертой позиции в чемпионате Израиля прошлой кампании с отставанием в 19 очков от чемпиона — «Хапоэля» Беэр-Шева.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была первой в четвертьфинале отбора Лиги конференций, клуб дома обыграл нынешнего соперника со счетом 2:0.

Ранее коллектив выиграл внутренний турнир — Кубок Тото, когда в рамках его финал одержал победу над «Бейтаром» (2:2) в серии пенальти.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи предыдущих поединках разного статуса «Хапоэль» Тель-Авив ни разу не проиграл при трех победах и четырех ничьих.

С такой формой шансы гостей на проход в следующий раунд высоки, тем не менее, их соперник выше классом, а на своем поле он способен отыграться.

Омри Альтман и Шико — авторы двух голов команды в квалификации Лиги конференций текущего розыгрыша.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Лудогорца» забивали меньше трех голов

в трех из четырех последних матчей «Хапоэля» Тель-Авив хотя бы одна команда не забивала

в семи последних матчах «Хапоэль» Тель-Авив не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лудогорец» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.76. Ничья — в 3.66, выигрыш «Хапоэля» Тель-Авив — в 5.33.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали меньше трех мячей. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей повторился такой же расклад.

1.90 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Лудогорец» — «Хапоэль» Тель-Авив позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, поскольку такой сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Хапоэля» Тель-Авив.

1.95 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Лудогорец» — «Хапоэль» Тель-Авив позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95