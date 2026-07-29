«Динамо» Киев и ПАОК сыграют в открытый футбол?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.30

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы ПАОК из Греции будет принимать «Динамо» Киев. Игра пройдет в Салониках 30 июля. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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ПАОК

Турнирная таблица: В Суперлиге Греции ПАОК стал бронзовым призером, что позволило команде квалифицироваться во второй раунд Лиги Европы напрямую. В 32 матчах греческого первенства ПАОК набрал 64 очка.

Последние матчи: Греческий клуб в межсезонье провел четыре товарищеских матча, переиграв АЕК Ларнака (3:2), «Вестерло» (4:0) и «Беверен» (4:1), а также проиграв «Твенте» (2:3).

В первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы ПАОК переиграл киевское «Динамо» (3:2).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: В последних матчах ПАОК одержал четыре победы и в одном поединке потерпел поражение.

«Динамо» Киев

Турнирная таблица: Киевское «Динамо» в минувшем сезоне финишировало на 4-м месте, набрав 57 очков. К тому же динамовцы выиграли Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов» (3:1).

Последние матчи: В первом квалификационном раунде еврокубка киевское «Динамо» переиграло румынский коллектив «Университатя Клуж» (0:0, 4:2 — в серии пенальти).

Во втором раунде Лиги Европы киевляне уступили греческому ПАОКу со счетом 2:3.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах киевское «Динамо» одержало три победы, одну встречу сыграли вничью и в одном поединке потерпело поражение.

На что ставят в матче ПАОК — Динамо Киев Букмекерские коэффициенты на матч ПАОК — Динамо Киев: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» Киев в первом раунде Лиги Европы обыграл «Университатю Клуж» (0:0, 4:2 — в серии пенальти)

ПАОК — бронзовый призёр чемпионата Греции

«Динамо» Киев и ПАОК играли в Лиге чемпионов 1976 года

В ЛЧ киевское «Динамо» дважды обыграло греков (2:0 — в гостях, 4:0 — дома)

ПАОК обыграл «Динамо» Киев в Лиге Европы (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу ПАОКа ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.73. Ничья оценивается в 3.80. На победу киевского «Динамо» — 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.95.

Прогноз: В первой очной встрече «Динамо» и ПАОК забили друг другу пять голов, ответная игра также обещает быть яркой и бескомпромиссной. Ожидаем результативного футбола со стороны греков и украинцев и во втором матче дуэли.

2.30 ТБ 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч ПАОК — «Динамо» Киев принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на том, что соперники смогут поразить ворота друг друга.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч ПАОК — «Динамо» Киев принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.