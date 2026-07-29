В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы ПАОК из Греции будет принимать «Динамо» Киев. Игра пройдет в Салониках 30 июля. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
ПАОК
Турнирная таблица: В Суперлиге Греции ПАОК стал бронзовым призером, что позволило команде квалифицироваться во второй раунд Лиги Европы напрямую. В 32 матчах греческого первенства ПАОК набрал 64 очка.
Последние матчи: Греческий клуб в межсезонье провел четыре товарищеских матча, переиграв АЕК Ларнака (3:2), «Вестерло» (4:0) и «Беверен» (4:1), а также проиграв «Твенте» (2:3).
В первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы ПАОК переиграл киевское «Динамо» (3:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: В последних матчах ПАОК одержал четыре победы и в одном поединке потерпел поражение.
«Динамо» Киев
Турнирная таблица: Киевское «Динамо» в минувшем сезоне финишировало на 4-м месте, набрав 57 очков. К тому же динамовцы выиграли Кубок Украины, обыграв в финале «Чернигов» (3:1).
Последние матчи: В первом квалификационном раунде еврокубка киевское «Динамо» переиграло румынский коллектив «Университатя Клуж» (0:0, 4:2 — в серии пенальти).
Во втором раунде Лиги Европы киевляне уступили греческому ПАОКу со счетом 2:3.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах киевское «Динамо» одержало три победы, одну встречу сыграли вничью и в одном поединке потерпело поражение.
Статистика для ставок
- «Динамо» Киев в первом раунде Лиги Европы обыграл «Университатю Клуж» (0:0, 4:2 — в серии пенальти)
- ПАОК — бронзовый призёр чемпионата Греции
- «Динамо» Киев и ПАОК играли в Лиге чемпионов 1976 года
- В ЛЧ киевское «Динамо» дважды обыграло греков (2:0 — в гостях, 4:0 — дома)
- ПАОК обыграл «Динамо» Киев в Лиге Европы (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу ПАОКа ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.73. Ничья оценивается в 3.80. На победу киевского «Динамо» — 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 1.95.
Прогноз: В первой очной встрече «Динамо» и ПАОК забили друг другу пять голов, ответная игра также обещает быть яркой и бескомпромиссной. Ожидаем результативного футбола со стороны греков и украинцев и во втором матче дуэли.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на том, что соперники смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.