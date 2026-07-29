прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.30

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций швейцарский «Сьон» будет принимать БАТЭ из Беларуси. Игра пройдет в Сьоне 30 июля. Начало встречи — в 21:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Сьон»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне швейцарского чемпионата «Сьон» финишировал на четвёртом месте, набрав 63 очка. В тройку сильнейших вошли «Тун», «Санкт-Галлен» и «Лугано».

Последние матчи: «Сьон» стартовал в новом сезоне с поражения от «Янг Бойза» в рамках 1-го тура чемпионата Швейцарии (2:4). В первом матче второго раунда Лиги конференций швейцарцы обменялись голами с БАТЭ из Беларуси.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних пяти матчах «Сьон» одержал три победы, сыграл один раз вничью и в одном поединке потерпел поражение.

БАТЭ

Турнирная таблица: БАТЭ завоевал путёвку в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Беларуси. В финале турнира борисовчане переиграли в серии пенальти минское «Динамо» (1:1, 8:7 — по пенальти).

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций БАТЭ с трудом прошел албанский клуб «Эльбасани» (1:1, 5:4 — в серии пенальти). Во втором раунде ЛК БАТЭ сыграл вничью со «Сьоном» (1:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти матчах БАТЭ одержал одну победу, сыграл два раза вничью и потерпел два поражения.

На что ставят в матче Сьон — БАТЭ Букмекерские коэффициенты на матч Сьон — БАТЭ: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сьон» завершил сезон в чемпионате Швейцарии на 4-м месте

БАТЭ в первом раунде Лиги конференций переиграл «Эльбасани» (1:1, 5:4 — в серии

БАТЭ и «Сьон» сыграли вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сьона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.08. Ничья оценивается в 8.50. На победу БАТЭ — 20.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.30.

Прогноз: «Сьон» хоть и не смог обыграть БАТЭ в первой игре дуэли, всё же является главным претендентом на проход в третий раунд Лиги конференций. Ожидаем успешной игры со стороны хозяев в ответной игре с беларусами. Хотя БАТЭ вряд ли проиграет с крупным счётом.

2.30 Фора «БАТЭ» (+2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Сьон» — БАТЭ принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «БАТЭ» (+2) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.30 ТМ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Сьон» — БАТЭ позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 2.30.