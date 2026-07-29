В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций швейцарский «Сьон» будет принимать БАТЭ из Беларуси. Игра пройдет в Сьоне 30 июля. Начало встречи — в 21:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Сьон»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне швейцарского чемпионата «Сьон» финишировал на четвёртом месте, набрав 63 очка. В тройку сильнейших вошли «Тун», «Санкт-Галлен» и «Лугано».
Последние матчи: «Сьон» стартовал в новом сезоне с поражения от «Янг Бойза» в рамках 1-го тура чемпионата Швейцарии (2:4). В первом матче второго раунда Лиги конференций швейцарцы обменялись голами с БАТЭ из Беларуси.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Сьон» одержал три победы, сыграл один раз вничью и в одном поединке потерпел поражение.
БАТЭ
Турнирная таблица: БАТЭ завоевал путёвку в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Беларуси. В финале турнира борисовчане переиграли в серии пенальти минское «Динамо» (1:1, 8:7 — по пенальти).
Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций БАТЭ с трудом прошел албанский клуб «Эльбасани» (1:1, 5:4 — в серии пенальти). Во втором раунде ЛК БАТЭ сыграл вничью со «Сьоном» (1:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах БАТЭ одержал одну победу, сыграл два раза вничью и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Сьон» завершил сезон в чемпионате Швейцарии на 4-м месте
- БАТЭ в первом раунде Лиги конференций переиграл «Эльбасани» (1:1, 5:4 — в серии
- БАТЭ и «Сьон» сыграли вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сьона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.08. Ничья оценивается в 8.50. На победу БАТЭ — 20.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.30.
Прогноз: «Сьон» хоть и не смог обыграть БАТЭ в первой игре дуэли, всё же является главным претендентом на проход в третий раунд Лиги конференций. Ожидаем успешной игры со стороны хозяев в ответной игре с беларусами. Хотя БАТЭ вряд ли проиграет с крупным счётом.
Ставка: Фора «БАТЭ» (+2) с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 2.30.