Забить сумеет лишь один из оппонентов

прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.10

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Копер» и «Рунавик». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Копер»

Турнирное положение: «Копер» в своем чемпионате стартовал весьма продуктивно. Команда там находится на втором месте.

При этом «Копер» одолел «Рунавик» в первом поединке (2:0). Оба гола словенцы забили в концовке встречи.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не смогла переиграть «Радомлье» (2:2).

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До того команда переиграла «Рунавик». А вот несколько ранее она уверенно расправилась с «Нафтой» (2:0).

При этом «Копер» в спаррингах выглядел весьма выгодно. В семи контрольных поединках команда победила 4 раза.

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Состояние команды: «Копер» пропустил всего два мяча в 3 своих последних поединках. К тому же словенцы способны еще прибавить в плане реализации.

Словенцы в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника. В первом матче дубль оформил Идейе Ирабор, от которого вновь будет исходить основная угроза владениям фарерцев.

«Рунавик»

Турнирное положение: «Рунавик» в своем чемпионате выступает успешно. Команда занимает первое место в турнирной таблице.

Причем «Рунавик» на 3 очка оторвался от второй позиции. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: поражение от «Копера» получилось досадным, к тому же с поля был удален хавбек Эмиль Йонсен.

До того команда нанесла поражение «Хамруну» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с тем же соперником (1:1).

В своих последних матчах «Рунавик» демонстрировал нестабильные результаты. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

Состояние команды: «Рунавик» в первом матче выглядел не лучшим образом. К тому же голы в еврокубках даются команде натужно.

Фарерцы имеют весьма скромный по именам состав. Да и уже сам проход одного раунда квалификации сойдет за успех.

«Рунавику» в этой встрече придется раскрываться. Вот только в первом поединке команда бледновато выглядела в созидательном аспекте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Копер» фаворитом с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.33, а победа «Рунавика» — в 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.53 и 2.38.

Прогноз: «Копер» выглядит на голову сильнее фарерцев, к тому же довольно надежен в обороне.

2.10 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Копер» — «Рунавик» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе не забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировую.

3.00 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Копер» — «Рунавик» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдет