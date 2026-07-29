30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Копер» и «Рунавик». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Копер»
Турнирное положение: «Копер» в своем чемпионате стартовал весьма продуктивно. Команда там находится на втором месте.
При этом «Копер» одолел «Рунавик» в первом поединке (2:0). Оба гола словенцы забили в концовке встречи.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда не смогла переиграть «Радомлье» (2:2).
До того команда переиграла «Рунавик». А вот несколько ранее она уверенно расправилась с «Нафтой» (2:0).
При этом «Копер» в спаррингах выглядел весьма выгодно. В семи контрольных поединках команда победила 4 раза.
Состояние команды: «Копер» пропустил всего два мяча в 3 своих последних поединках. К тому же словенцы способны еще прибавить в плане реализации.
Словенцы в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника. В первом матче дубль оформил Идейе Ирабор, от которого вновь будет исходить основная угроза владениям фарерцев.
«Рунавик»
Турнирное положение: «Рунавик» в своем чемпионате выступает успешно. Команда занимает первое место в турнирной таблице.
Причем «Рунавик» на 3 очка оторвался от второй позиции. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: поражение от «Копера» получилось досадным, к тому же с поля был удален хавбек Эмиль Йонсен.
До того команда нанесла поражение «Хамруну» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с тем же соперником (1:1).
В своих последних матчах «Рунавик» демонстрировал нестабильные результаты. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.
Состояние команды: «Рунавик» в первом матче выглядел не лучшим образом. К тому же голы в еврокубках даются команде натужно.
Фарерцы имеют весьма скромный по именам состав. Да и уже сам проход одного раунда квалификации сойдет за успех.
«Рунавику» в этой встрече придется раскрываться. Вот только в первом поединке команда бледновато выглядела в созидательном аспекте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Копер» фаворитом с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.33, а победа «Рунавика» — в 5.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.53 и 2.38.
Прогноз: «Копер» выглядит на голову сильнее фарерцев, к тому же довольно надежен в обороне.
Ставка: Обе не забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья во 2-м тайме за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Копер» в первом поединке уверенно одолел соперника (2:0)
- Словенцы не проигрывают в 4 матчах кряду
- «Рунавик» в среднем пропускает гол за матч
- «Копер» в трех своих последних матчах пропустил 2 мяча
- «Рунавик» неизменно пропускал в 3 последних поединках