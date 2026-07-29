30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Колрейн» и ХИК. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.
«Колрейн»
Турнирное положение: «Колрейн» крайне неудачно вошел в новый сезон. Разгромное поражение в первом матче почти не оставляет шансов на проход во второй раунд квалификации Лиги конференций.
При этом «Колрейн» летом сыграл 6 спаррингов. В них команда сумела добыть пять побед при одной ничьей.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Колрейн» был разбит ХИКом (0:5).
До того команда уверенно одолела «Портадаун» (3:0). К тому же чуть раньше был обыгран еще и «Слайго Роверс» (2:1).
При этом «Колрейн» в пяти последних матчах забил 13 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 8 раз.
Состояние команды: «Колрейн» в первом матче выглядел удручающе. Североирландцы допускали страшные ошибки у своих владений.
И уж точно «Колрейн» постарается дать бой финнам. Как минимум команда намерена хлопнуть дверью как можно громче.
ХИК
Турнирное положение: ХИК в текущем сезоне выступает скромно. Команда занимает лишь 3-е место в чемпионате Финляндии.
Причем ХИК на 3 очка отстает от второй позиции. Команда забила 28 мячей в 17 поединках, пропустив в свои ворота 20.
Последние матчи: команда в минувшем туре своего чемпионата с минимальным счетом переиграла ТПС.
Несколько ранее команда по всем статьям переиграла «Колрейн» (5:0). А вот до того она нанесла поражение ВПС (2:1).
В 3 своих последних матчах ХИК победил. В них игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: ХИК ныне находится на подъеме. Три победы кряду явно окрыляют, да и задел в первом матче был сделан шикарный.
Финны в первой встрече переиграли «Колрейн» по всем показателям. Тем не менее, никаких шапкозакидательских настроений перед ответной встречей нет.
Наверняка ХИК снова будет доминировать на поле. Финны весьма прилично атакуют, да и опытнейший Теему Пукки наверняка снова оставит свой автограф в воротах «Колрейна».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ХИК считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.75, а победа соперника — в 3.40.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.53, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.38.
Прогноз: ХИК на голову сильнее оппонента, и явно сумеет быстро вскрыть его владения.
Ставка: Победа ХИКа в 1-м тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.38.
Пять причин, почему ставка зайдет
- ХИК победил в 3 своих последних матчах
- «Колрейн» до поражения от ХИКа победил в 5 спаррингах кряду
- ХИК в первом поединке разгромил «Колрейн» (5:0)
- «Колрейн» в среднем пропускает гол за матч
- В кадровом плане финны выглядят симпатичнее оппонента