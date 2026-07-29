прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.38

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Колрейн» и ХИК. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Колрейн»

Турнирное положение: «Колрейн» крайне неудачно вошел в новый сезон. Разгромное поражение в первом матче почти не оставляет шансов на проход во второй раунд квалификации Лиги конференций.

При этом «Колрейн» летом сыграл 6 спаррингов. В них команда сумела добыть пять побед при одной ничьей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Колрейн» был разбит ХИКом (0:5).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уверенно одолела «Портадаун» (3:0). К тому же чуть раньше был обыгран еще и «Слайго Роверс» (2:1).

При этом «Колрейн» в пяти последних матчах забил 13 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 8 раз.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: «Колрейн» в первом матче выглядел удручающе. Североирландцы допускали страшные ошибки у своих владений.

И уж точно «Колрейн» постарается дать бой финнам. Как минимум команда намерена хлопнуть дверью как можно громче.

ХИК

Турнирное положение: ХИК в текущем сезоне выступает скромно. Команда занимает лишь 3-е место в чемпионате Финляндии.

Причем ХИК на 3 очка отстает от второй позиции. Команда забила 28 мячей в 17 поединках, пропустив в свои ворота 20.

Последние матчи: команда в минувшем туре своего чемпионата с минимальным счетом переиграла ТПС.

Несколько ранее команда по всем статьям переиграла «Колрейн» (5:0). А вот до того она нанесла поражение ВПС (2:1).

В 3 своих последних матчах ХИК победил. В них игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: ХИК ныне находится на подъеме. Три победы кряду явно окрыляют, да и задел в первом матче был сделан шикарный.

Финны в первой встрече переиграли «Колрейн» по всем показателям. Тем не менее, никаких шапкозакидательских настроений перед ответной встречей нет.

Наверняка ХИК снова будет доминировать на поле. Финны весьма прилично атакуют, да и опытнейший Теему Пукки наверняка снова оставит свой автограф в воротах «Колрейна».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ХИК считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.75, а победа соперника — в 3.40.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.53, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.38.

Прогноз: ХИК на голову сильнее оппонента, и явно сумеет быстро вскрыть его владения.

2.38 Победа ХИКа в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Колрейн» — ХИК принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа ХИКа в 1-м тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.38 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Колрейн» — ХИК принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Обе не забьют за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдет