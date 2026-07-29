30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Валлетта» и «Ракув». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Валлетта»
Турнирное положение: «Валлетта» еще не стартовала в чемпионате Мальты. Команда провела лишь один спарринг и только затем начала свой еврокубковый путь.
При этом «Валлетта» в прошлом регулярном чемпионате Мальты заняла 4 место. Да и в плей-офф за третью строчку команда уступила «Хамруну».
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Валлетта» была бита «Ракувом» (1:3).
До того команда нанесла поражение «Бальцану» (2:1). С таким же счетом ей в финале Кубка страны удалось переиграть «Гзиру».
При этом «Валлетта» в пяти последних матчах победила 2 раза. В них команда забила 5 мячей в ворота соперников при семи пропущенных.
Состояние команды: «Валлетта» далека от оптимальных кондиций. Да и в первой встрече с поляками команда выглядела бледновато.
Разумеется, «Валлетта» будет действовать максимально активно. Мальтийцам нужно срочно прибавлять в плане реализации, да и оппонент крепок.
«Ракув»
Турнирное положение: «Ракув» только стартовал в своем чемпионате. Команда летом сыграла серию товарищеских матчей.
Причем «Ракув» в 6 своих летних спаррингах выиграл 2 раза при трех поражениях. В них команда забила 11 мячей при 10 пропущенных.
Последние матчи: уверенно обыграв мальтийцев, поляки соорудили весьма комфортный задел перед ответной встречей.
Вот только поражение от плоцкой «Вислы» (1:2) в стартовом туре обнажило проблемы в обороне. Да и первый тайм матча с мальтийцами оставил немало вопросов.
В своих последних матчах «Ракув» демонстрировал нестабильные результаты. Поляки пока только входят в сезон.
Состояние команды: «Ракув» явно будет прибавлять. Да и азербайджанец Махир Эмрели удачно вписался в игру команды.
Поляки в первом поединке уверенно переиграли «Валлетту». Все три гола команда забила после перерыва.
Наверняка «Ракув» снова будет действовать с позиции силы. Поляки максимально быстро закроют интригу в данном противостоянии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ракув» фаворитом с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.50, а победа «Валлетты» — в 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.65 и 2.20.
Прогноз: «Ракув» на данном этапе выглядит мощнее соперника, и уж точно уверенно закроет интригу в противостоянии.
Ставка: Фора «Ракува» -1.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ракув» уверенно победил в первом поединке (3:1)
- Поляки по именам выглядят куда предпочтительнее соперника
- «Ракув» довольно силен в плане реализации
- «Валлетта» неизменно пропускала в 4 своих последних матчах
- «Ракув» намерен реабилитироваться за неудачный старт во внутреннем чемпионате