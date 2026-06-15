15 июня в рамках первого тура группы G ЧМ-2026 сыграют Бельгия и Египет. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.
Бельгия
Турнирное положение: Бельгия выступает в одной группе финальной части чемпионата мира 2026 с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.
Команда вышла на мундиаль после победы в подгруппе европейской квалификации, где ей уступили Уэльс, Северная Македония, Казахстан и Лихтенштейн.
Последние матчи: в товарищеском поединке в рамках подготовки к мировому форуму сборная на своём поле просто уничтожила Тунис (5:0).
Ранее еще в одной контрольной игре «Красные Дьяволы» также огорчили соперника, но теперь сумели одержать победу над еще более сильной Хорватией (2:0) на выезде.
Не сыграют: травмирован — Дебаст, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах (четырех официальных и одном товарищеском) Бельгия выиграла четырежды, а в 13-ти последних играх ни разу не проиграла.
Несмотря на силу её соперника, европейская сборная выглядит фаворитом на выигрыш, если учитывать не только сильный состав, но и недавние выступления.
Кевин Де Брёйне — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.
Египет
Турнирное положение: Египет уже привык к выступлениям на чемпионатах мира, поэтому и североамериканский мундиаль выглядит для них чуть ли не рутиной.
Команда уверенно оставил не у дел всех конкурентов в своём секстете африканской квалификации, где ниже её финишировали Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Гвинея-Бисау, Эфиопия и Джибути.
Последние матчи: в товарищеской игре, которая была заключительной в подготовке к мундиалю, коллектив на нейтральной арене потерпел поражение от Бразилии (1:2).
В предыдущем контрольном поединке сборная уже оказалась сильнее своего соперника, когда её жертвой оказалась Россия (1:0), уступившая с минимальным счётом.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах — товарищеских и официальных -, Египет проиграл три раза, включая неосновное время, при двух победах и одной ничьей.
Учитывая нынешнее состояние «Фараонов», поверить в её победу непросто, особенно против столь сильного оппонента. Однако оказать сопротивление и заставить соперника понервничать они точно могут.
Мохамед Салах — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с девятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей Бельгии забивали обе команды
- в четырех из шести последних матчей Бельгии забивали больше 4,5 голов
- в четырех из шести последних матчей Египта забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.63. Ничья — в 4.09, успех Египта — в 5.81.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.99 и 1.87.
Прогноз: европейская сборная выиграла в четырех из пяти последних матчей. При этом в данных поединках она вела в счёте к 65-й минуте.
Между тем, в своей последней игре африканская команда уступала сопернику к 65-й минуте.
Ставка: Бельгия будет выигрывать к 65-й минуте за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Красные Дьяволы» будут вести в счёте к 40-й минуте, в пользу чего говорит аналогичный сценарий в их двух предыдущих матчах.
Ставка: Бельгия будет выигрывать к 40-й минуте за 2.36
Не пропустите
Базовый прогноз на тоталы с коэффициентом для ставки 2.00.