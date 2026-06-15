прогноз на противостояние Де Брёйне и Салаха на ЧМ-2026, ставка за 1.87

15 июня в рамках первого тура группы G ЧМ-2026 сыграют Бельгия и Египет. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

Бельгия

Турнирное положение: Бельгия выступает в одной группе финальной части чемпионата мира 2026 с Египтом, Ираном и Новой Зеландией.

Команда вышла на мундиаль после победы в подгруппе европейской квалификации, где ей уступили Уэльс, Северная Македония, Казахстан и Лихтенштейн.

Последние матчи: в товарищеском поединке в рамках подготовки к мировому форуму сборная на своём поле просто уничтожила Тунис (5:0).

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Ранее еще в одной контрольной игре «Красные Дьяволы» также огорчили соперника, но теперь сумели одержать победу над еще более сильной Хорватией (2:0) на выезде.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Дебаст, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (четырех официальных и одном товарищеском) Бельгия выиграла четырежды, а в 13-ти последних играх ни разу не проиграла.

Несмотря на силу её соперника, европейская сборная выглядит фаворитом на выигрыш, если учитывать не только сильный состав, но и недавние выступления.

Кевин Де Брёйне — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с шестью голами.

Египет

Турнирное положение: Египет уже привык к выступлениям на чемпионатах мира, поэтому и североамериканский мундиаль выглядит для них чуть ли не рутиной.

Команда уверенно оставил не у дел всех конкурентов в своём секстете африканской квалификации, где ниже её финишировали Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Гвинея-Бисау, Эфиопия и Джибути.

Последние матчи: в товарищеской игре, которая была заключительной в подготовке к мундиалю, коллектив на нейтральной арене потерпел поражение от Бразилии (1:2).

В предыдущем контрольном поединке сборная уже оказалась сильнее своего соперника, когда её жертвой оказалась Россия (1:0), уступившая с минимальным счётом.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах — товарищеских и официальных -, Египет проиграл три раза, включая неосновное время, при двух победах и одной ничьей.

Учитывая нынешнее состояние «Фараонов», поверить в её победу непросто, особенно против столь сильного оппонента. Однако оказать сопротивление и заставить соперника понервничать они точно могут.

Мохамед Салах — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей Бельгии забивали обе команды

в четырех из шести последних матчей Бельгии забивали больше 4,5 голов

в четырех из шести последних матчей Египта забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.63. Ничья — в 4.09, успех Египта — в 5.81.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.99 и 1.87.

Прогноз: европейская сборная выиграла в четырех из пяти последних матчей. При этом в данных поединках она вела в счёте к 65-й минуте.

Между тем, в своей последней игре африканская команда уступала сопернику к 65-й минуте.

1.87 Бельгия будет выигрывать к 65-й минуте Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Бельгия — Египет позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Бельгия будет выигрывать к 65-й минуте за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Красные Дьяволы» будут вести в счёте к 40-й минуте, в пользу чего говорит аналогичный сценарий в их двух предыдущих матчах.

2.36 Бельгия будет выигрывать к 40-й минуте Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч Бельгия — Египет позволит вывести на карту выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: Бельгия будет выигрывать к 40-й минуте за 2.36

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