Одержит ли «Маккаби» крупную победу над «Шерифом»?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.93

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы «Маккаби» Тель-Авив будет принимать тираспольский «Шериф». Игра пройдет в Батуми 30 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

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«Маккаби» Тель-Авив

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Израиля стартует 22 августа: «Маккаби» в первом туре сыграет на выезде против клуба «Хапоэль Иерусалим». В минувшем сезоне команда из Тель-Авива выиграла Кубок страны, выиграв в финале у «Хапоэля» из Беэр-Шевы (2:1).

Последние матчи: Новый сезон «Маккаби» начал с выигранного трофея — команда стала обладателем Суперкубка Израиля. Футболисты из Тель-Авива оказались сильнее «Хапоэля» из Беэр-Шевы (3:1).

В Лиге Европы «Маккаби» стартовал с крупной победы, разгромив тираспольский «Шериф» (5:0).

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Не сыграют: В составе «Маккаби» травмирован молдавский форвард Ион Николаеску, игрок восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки колена.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: В последних матчах «Маккаби» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

«Шериф»

Турнирная таблица: Тираспольский «Шериф» продолжает лидировать в чемпионате Молдавии, набрав 11 очков после 5 сыгранных матчей.

Последние матчи: В 5-м туре чемпионата Молдавии «Шериф» разошёлся миром с «Милсами» (0:0).

В первом раунде Лиги Европы «Шериф» переиграл обладателя Кубка Словении — «Алюминий» (1:0 — победа в гостях, 0:0 — ничья дома). Во втором квалификационном раунде ЛЕ тираспольчане потерпели разгромное поражение (0:5).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Шериф» в последних матчах одержал три победы, сыграл один раз вничью и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

«Маккаби» Тель-Авив — обладатель Суперкубка Израиля

«Шериф» в первом раунде Лиги Европы обыграл «Алюминий» (1:0)

«Маккаби» Тель-Авив разгромил «Шериф» в Лиге Европы (5:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Маккаби» Тель-Авив ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценивается в 4.80. На победу «Шерифа» — 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.25.

Прогноз: «Шериф» едет в Батуми с отрицательным балансом, уступая «Маккаби» с разницей в 5 мячей. Клуб из Израиля на достигнутом останавливаться не собирается.

1.93 Фора «Маккаби» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Шериф» позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Фора «Маккаби» (-1.5) с коэффициентом 1.93.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.93 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Маккаби» Тель-Авив — «Шериф» позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.93.