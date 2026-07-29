Состоится ли фиаско «Бешикташа» в Дании?

прогноз на битву за полуфинал квалификации Лиги Европы, ставка за 1.88

30 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги Европы сыграют «Мидтьюлланн» и «Бешикташ». Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» на правах победителя Кубка Дании выступает в квалификации Лиги Европы с нынешней стадии.

Команда при этом заняла вторую позицию в первенстве страны с отставанием в семь очков от ставшего чемпионом «Орхуса», а также в 10 баллов от третьего «Норшелланна».

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках первого тура чемпионата Дании нового сезона клуб на выезде обыграл «Сённерйюск» (3:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги Европы коллектив на чужом поле проиграл как раз «Бешикташу» (0:1), поэтому теперь ему нужно побеждать дома.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были товарищескими, «Мидтьюлланн» выиграл четырежды при одном поражении.

Столь сильная форма позволяет хозяевам поля рассчитывать на успех, особенно в домашних стенах, однако разница в классе в пользу соперника может этому помешать.

Команда пока что не забивала в квалификации Лиги Европы текущего сезона.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Бешикташ», как и соперник, начал борьбу в квалификации Лиги Европы только с текущей стадии.

Команда финишировала на четвертом месте первенства страны прошлой кампании с отставанием в 17 очков от ставшего чемпионом «Галатасарая».

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в четвертьфинале квалификации Лиги Европы — коллектив на своем поле одолел как раз «Мидтьюлланн» (1:0).

Ранее коллектив остался ни с чем, когда в чужих стенах в результативном контрольном поединке потерпел поражение от «Спартака» Трнавы (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках разного статусов «Бешикташ» проиграл только два раза при трех ничьих и двух победах.

Вряд ли с такой формой гости способны увезти домой путевку в следующий раунд, однако им достаточно даже сыграть вничью, тем более что они выше классом, чем соперник.

Оркун Кёкчю — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги Европы текущего сезона.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Мидтьюлланн» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Мидтьюлланна» забивали больше трех голов

в четырех из шести последних выездных матчей «Бешикташа» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.80, выигрыш «Бешикташа» — в 3.66.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.20.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в двух из трех последних выездных матчей гости проиграли.

1.88 «Мидтьюлланн» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Мидтьюлланн» — «Бешикташ» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: «Мидтьюлланн» победит за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку такой сценарий был реализован в пяти из шести последних матчей «Мидтьюлланна».

2.00 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Мидтьюлланн» — «Бешикташ» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.00