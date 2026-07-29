30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Дерри Сити» и «Риека». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Дерри Сити»
Турнирное положение: У «Дерри Сити» сезон в самом разгаре. Команда ныне находится на 6-й строчке турнирной таблицы
При этом «Дерри Сити» аж на 14 очков отстает от третьей позиции. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дерри Сити» с минимальным счетом уступил «Риеке».
До того команда нанесла поражение «Толке» (3:0). А вот из квалификации Лиги Европы она вылетела, дважды уступив софийскому ЦСКА (2:3, 1:2).
При этом «Дерри Сити» в пяти последних матчах победил лишь один раз. В них команда отличилась 8 мячами в ворота соперников при 10 пропущенных.
Состояние команды: «Дерри Сити» далек от оптимальных кондиций. Да и в первой встрече с хорватами команда фактически ничего не создала у ворот соперника.
Тем не менее, «Дерри Сити» нужно непременно рисковать. Вот только и оппонент выглядит мощнее, и собственные проблемы с реализацией и близко не решены.
«Риека»
Турнирное положение: «Риека» еще не стартовала в своем чемпионате. Команда летом сыграла ряд контрольных матчей.
Причем «Риека» в 4 своих летних спаррингах выиграла 4 раза. В них команда забила 9 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: минимально обыграв североирландцев, команда пока не может чувствовать себя комфортно.
До этой виктории команда переиграла «Ядран Декани» (2:0). А вот чуть ранее она с таким же счетом одолела «Радомлье».
В своих последних матчах «Риека» демонстрировала прекрасные результаты. Хорваты победили 6 раз кряду.
Состояние команды: «Риека» шикарно обороняется. Серия без пропущенных мячей составляет 4 матча кряду.
Хорваты в первом поединке выиграли лишь с минимальным счетом. При этом преимущество «Риеки» было абсолютным на протяжении всех 90 минут матча.
Наверняка хорваты снова будут действовать с позиции силы. Команда постарается не затягивать с быстрым голом. А вот получится ли сохранить свои владения сухими?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Риеку» фаворитом с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 3.70, а победа «Дерри Сити» — в 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
Прогноз: «Риека» прибавляет в плане игры и результатов, и уж точно быстро вскроет оборону соперника.
Ставка: Победа «Риеки» в 1-м тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Риека» в первом поединке одолела соперника (1:0)
- Североирландцы проиграли 3 из четырех своих последних матчей
- «Риека» не пропускала в 4 своих последних поединках
- Победная серия «Риеки» составляет 6 матчей
- Хорваты выглядят в разы предпочтительнее оппонента