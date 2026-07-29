прогноз на битву за полуфинал квалификации Лиги Европы, ставка за 1.81

30 июля в ответном матче четвертьфинала отбора Лиги Европы сыграют «Градец Кралове» и «Тромсё». Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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«Градец Кралове»

Турнирное положение: «Градец Кралове» получил возможность сыграть в отборе Лиги Европы, поскольку финишировал на четвертом месте чемпионата Чехии.

Команда на 24 очка отстала от ставшей чемпионом, пражской «Славии», а также на один балл опередила «Яблонец», который занял пятую позицию.

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках первого тура чемпионата Чехии нового сезона клуб на своем поле одержал победу над «Пардубице» (2:1).

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Перед этим в первой игре четвертьфинала квалификации Лиги Европы коллектив на чужом поле обыграл как раз «Тромсё» (1:0), поэтому теперь дома ему достаточно даже сыграть вничью.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в шести последних матчах разного статуса «Градец Кралове» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

Столь сильная форма позволяет хозяевам поля рассчитывать на успех, особенно в домашних стенах, тем более что их устроит даже мировой исход.

Мик ван Бюрен — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги Европы текущего сезона.

«Тромсё»

Турнирное положение: «Тромсё», как и соперник, начал борьбу в квалификации Лиги Европы только с текущей стадии.

Команда выиграла путевку в квалификацию континентального турнира, поскольку стала третьей в чемпионате Норвегии прошлого года.

Последние матчи: в предыдущей игре — первой в четвертьфинале квалификации Лиги Европы — коллектив на своем поле проиграл 0:1 как раз нынешнему сопернику.

Ранее в рамках 14-го тура текущего сезона национального первенства клуб набрал три очка, когда в чужих стенах одержал победу над «Хам-Кам» (4:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, один из которых был официальным, «Тромсё» выиграл три раза при одном поражении.

Вряд ли с такой формой гости способны увезти домой путевку в следующий раунд, однако шансы все же немалы, ведь они выше классом, чем соперник.

Команда пока что не забивала в отборе Лиги Европы текущего сезона.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей «Градец Кралове» забивали больше двух голов

в трех из четырех последних матчей «Тромсё» забивали больше трех голов

в трех из четырех последних матчей «Тромсё» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тромсё» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.80, выигрыш «Градец Кралове» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.81 и 1.88.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяев поля забивали больше трех мячей. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей сыграл такой же расклад.

1.81 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч «Градец Кралове» — «Тромсё» позволит вывести на карту выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.81.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку такой сценарий был реализован в трех из четырех последних матчей «Тромсё».

2.42 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч «Градец Кралове» — «Тромсё» принесёт прибыль 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.42