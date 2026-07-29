30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Бранн» и «Университатя» Клуж. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Бранн»
Турнирное положение: «Бранн» проводит не столь успешный сезон. На данный момент команда находится на 8-м месте в своем чемпионате.
При этом «Бранн» на 6 очков отстает от топ-4. Забила команда 30 мячей в 15 поединках чемпионата Норвегии.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив дома «Волеренге» (2:3).
До того команда подписала мировую с «Университатей» Клуж (2:2). Зато «Мольде» и «Старт» были обыграны с одинаковым счетом 2:1.
При этом «Бранн» имеет проблемы с надежностью тылов. В 15 матчах чемпионата команда пропустила 25 мячей.
Состояние команды: «Бранн» находится на некотором спаде. Команда не побеждала в двух своих последних матчах.
После ничьей в первой встрече «Бранн» явно будет действовать первым номером. Норвежцы прилично выглядят в атаке, да и в первом матче откровенно подарили ничью сопернику.
«Университатя» Клуж
Турнирное положение: «Университатя» Клуж выдала скромный старт сезона. Команда занимает 8-е место в своем чемпионате.
Причем «Университатя» Клуж в двух первых турах набрала три очка. Команда забила и пропустила по 2 раза.
Последние матчи: в минувшем туре румынского чемпионата команда уступила «Сепси» (0:1), пропустив единственный мяч в середине первого тайма.
Несколько ранее команда не уступила «Бранну» (2:2). До того она сумела переиграть ершистый «Фарул» (2:1).
В своих последних матчах «Университатя» Клуж демонстрировала полярные результаты. Команда уже успела вылететь из квалификации Лиги Европы, в серии пенальти уступив киевскому «Динамо».
Состояние команды: «Университатя» Клуж крайне слабо выступает на чужих полях. Последняя победа вне родных стен случилась без малого 4 месяца назад.
Румынам в первой встрече откровенно повезло. Уступая 0:2, команда в концовке воспользовалась потерей концентрации соперника.
Наверняка «Университатя» Клуж будет действовать в выжидательной манере. В первом поединке эта тактика принесла результат. Удастся ли повторить трюк?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бранн» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.20, а победа соперника — в 7.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.70, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.10.
Прогноз: «Бранн» весьма прилично атакует, к тому же норвежский чемпионат в самом разгаре.
Ставка: Фора «Бранна» -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Университатя» Клуж неудачно выступает на чужих полях
- «Бранн» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Университатя» Клуж забивает в среднем один мяч за матч
- «Бранн» неизменно забивал в 4 июльских поединках
- В кадровом плане норвежцы выглядят предпочтительнее оппонента