ESPN анализирует прошедшие выборы президента «Реала» и вероятные последствия переизбрания Флорентино Переса на новый срок.

К тому моменту, когда Флорентино Перес вышел на сцену в мадридском отеле Eurobuilding, расположенном к северу от «Бернабеу», было уже почти час ночи. Пока толпа скандировала: «Президент! Президент!», Он помахал собравшимся и начал свою победную речь.

«Добрый вечер всем. Сегодня был великий день для "Реала" », — обратился к публике функционер.

Несколькими мгновениями ранее и совсем неподалёку конкурент Переса на президентских выборах клуба, Энрике Рикельме, вышел из своего предвыборного штаба, чтобы признать поражение. Бизнесмен ещё продолжал говорить, великодушно поздравляя своего оппонента, когда Перес начал выступление. Экстренные новостные трансляции резко переключились с одного кандидата на другого, отдавая предпочтение победителю.

После двух недель взаимных обвинений и опровержений, обещаний громких трансферов и тщательно организованных пиар-акций первые с 2006 года конкурентные президентские выборы в «Реале» завершились. Победителем стал действующий руководитель — это признали оба кандидата, хотя официальные результаты должны были быть подтверждены лишь спустя час. Перес получил 65 % голосов, а Рикельме — 35 %.

Энрике Рикельме globallookpress.com

Члены клуба ждали возможности проголосовать 20 лет. С раннего утра воскресенья болельщики выстраивались в очереди, чтобы отдать свой голос, добираясь на автомобилях, поездах или специально организованными автобусными рейсами до тренировочной базы мадридцев в Вальдебебасе.

Баскетбольный павильон был переоборудован в избирательный участок с 60 столами для голосования, где избирателей распределяли по стажу членства в клубе: самые давние — голосовали за столом №1, а самые молодые — за столом №60 в другом конце зала.

К полудню температура поднялась выше 30 °C. Власти предупреждали о возможном транспортном коллапсе из-за первого за 15 лет визита Папы Римского в Мадрид, но, несмотря на это, тысячи болельщиков приехали, чтобы стать частью истории.

В пяти предыдущих избирательных циклах клуба — в 2009, 2013, 2017, 2021 и 2025 годах — у Переса не было конкурентов, поэтому голосование не проводилось. На этот раз всё было иначе. 79-летнему Пересу противостоял 37-летний магнат в сфере возобновляемой энергетики Энрике Рикельме.

Два успешных бизнесмена, представители разных поколений, с противоположными взглядами на будущее «Реала». После того, как около 11 утра Рикельме, член клуба под номером 41 736, отдал свой голос, он пообщался с журналистами у выхода с участка.

«Спустя 20 лет мы наконец можем голосовать. И это не обычные выборы. Это референдум», — отметил бизнесмен.

Рикельме утверждал, что Перес стремится «приватизировать» принадлежащий его членам клуб. В ответ его конкурент обвинил оппонента во «лжи» и заявил, что тот — лицо «теневой кампании», направленной на его дискредитацию.

Рикельме обещал подписать контракты с Эрлингом Холанном и Родри, а также убедить Юргена Клоппа стать новым наставником команды. Перес, в свою очередь, объявил о приглашении Жозе Моуринью, Ибраимы Конате и Дензела Дюмфриса, а также пообещал сделать предложение более чем на 150 милн евро за неназванного «Галактико» — звёздного новичка мирового уровня.

Дензел Дюмфрис globallookpress.com

При столь высоких ставках неудивительно, что члены клуба хотели убедиться, что их голос будет услышан. Когда избирательные участки открылись в 9 утра, снаружи уже ожидали сотни людей. К моменту закрытия голосования в 20:00 было подтверждено 33 555 бюллетеней, что составило около 45 % от 75 тысяч членов мадридцев.

Спустя несколько минут после завершения голосования несколько испанских СМИ опубликовали данные экзитполов, которые впоследствии оказались точными: Перес побеждал примерно с двукратным преимуществом — около 2 к 1.

Почти пять часов спустя оба кандидата признали этот результат. Подсчёт голосов затянулся настолько долго — отчасти из-за споров вокруг некоторых бюллетеней, присланных по почте, которые в итоге были признаны недействительными и исключены из подсчёта, — что Рикельме был вынужден отказаться от проведения ночи выборов на площадке автокинотеатра, которую заранее выбрал для своего штаба, поскольку в полночь вступал в силу комендантский час для этого объекта.

Такой результат в целом ожидался, и куда большим сюрпризом оказался разрыв между кандидатами. Когда в прошлом месяце Перес решил объявить досрочные выборы — хотя был переизбран лишь год назад и мог спокойно оставаться на посту до 2029 года, — он, вероятно, рассчитывал на убедительную победу или даже на отсутствие конкурентов, несмотря на два сезона без трофеев. Вместо этого выборы наглядно продемонстрировали глубину раскола среди болельщиков и членов клуба.

Теперь главный вопрос заключается в том, как Перес будет управлять «Реалом» в течение следующих четырёх лет и продвигать свою наиболее спорную инициативу: план по продаже внешнему инвестору 5% акций клуба, принадлежащего его членам.

Успех и звёзды

Достижения президента и его главные козыри в предвыборной кампании были отражены на гигантских билбордах, размещённых на фасадах заметных зданий по всему Мадриду. На одном из них были перечислены города, где команда выигрывала Лигу чемпионов под руководством Переса: Глазго (2002), Лиссабон (2014), Милан (2016), Кардифф (2017), Киев (2018), Париж (2022) и Лондон (2024).

Баннер у «Бернабеу» с городами, где «Реал» выиграл ЛЧ при Пересе globallookpress.com

«Реал» завоевал рекордные 15 Кубков европейских чемпионов, и семь из них были выиграны в периоды президентства Переса.

Как бы ни оценивать силу различных составов команды и значимость отдельных побед, общий вес этих трофеев невозможно отрицать. Любой сомневающийся может убедиться в этом лично, увидев все эти кубки, выстроенные в музее «Сантьяго Бернабеу».

Второй билборд напоминал о звёздах, которых Перес привёл в клуб за два периода своего руководства — с 2000 по 2006 годы и с 2009 года по настоящее время.

« Фигу, Зидан, Роналдо, Бекхэм...» — начинался список, который завершался именами нынешних звёзд Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе, а также одним словом: «Continuará» («Продолжение следует»).

«В следующем сезоне к нам придут новые звёзды. Со мной всегда было именно так. Лучшие игроки всегда будут играть здесь», — заявил президент болельщикам на встрече в Толедо на прошлой неделе ещё до того, как были объявлены сделки по Конате, Дюмфрису и загадочному новичку стоимостью более 150 млн евро.

Команды Переса не всегда оправдывали ожидания. В 2006 году он ушёл в отставку после провала первого проекта «Галактикос», построенного вокруг суперзвёзд. И до сих пор неясно, сможет ли нынешний состав во главе с Мбаппе, Беллингемом и Винисиусом Жуниором по-настоящему сыграться и раскрыть свой потенциал. Однако сами эти имена обладают огромной притягательной силой. В эпоху экономики внимания они продолжают производить впечатление и привлекать интерес.

Проблемы вне поля

Помимо трофеев и звёздных трансферов, наследие Переса воплощено в стали и бетоне. Оно возвышается на восточной стороне проспекта Кастельяна и простирается на северо-восток, в сторону аэропорта Барахас: это обновлённый стадион «Бернабеу» и тренировочный комплекс клуба — «Реал Мадрид Сити».

Строительство базы в Вальдебебасе началось при Пересе в 2004 году и продолжается до сих пор. Сейчас он намерен дополнить комплекс прибыльным технохабом в стиле Кремниевой долины на свободном участке земли по соседству.

В центре города дорогостоящая и вызывавшая немало споров реконструкция «Бернабеу» наконец практически завершена. Исключение составляют лишь VIP-зона Sky Bar, открытие которой задерживается из-за судебного разбирательства, а также некоторые элементы транспортной инфраструктуры вокруг стадиона.

Тем не менее, оба ключевых проекта были реализованы. Нынешний президент «Сливочных» кардинально преобразил инфраструктуру клуба.

Это внушительный список достижений, недоступный подавляющему большинству спортивных руководителей. Однако мировая репутация Переса как одного из самых эффективных футбольных администраторов также заметно пострадала.

Килиан МбаппеФлорентино Перес globallookpress.comgloballookpress.com

Отчасти это связано с неудачами «Реала» на поле: два сезона без топ-трофеев, а также кадровая нестабильность — за последний год клуб успел назначить и уволить двух тренеров, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа, после чего следующим кандидатом был выбран Жозе Моуринью — решение, которое многие воспринимают скорее как ностальгическое возвращение к прошлому.

Но ещё более серьёзный удар по репутации президента мадридцев нанесли громкие неудачи за пределами футбольного поля.

Именно Перес был самым активным и заметным сторонником создания Европейской Суперлиги. Всё началось с его импровизированного ТВ-выступления поздним вечером, в котором он фактически в прямом эфире представил публике этот проект. Когда в итоге мадридский клуб остался единственным фактическим участником Суперлиги, ему пришлось уже в этом году искать пути к запоздалому примирению с УЕФА.

Одновременно годами продолжаются изматывающие конфликты с ключевыми институтами испанского футбола. Споры с Королевской испанской футбольной федерацией по вопросам судейства и противостояние с Ла Лигой из-за ТВ-прав тянутся уже много лет, и пока не видно никаких признаков их скорого разрешения.

«"Реал" протестует абсолютно против всего», — заявил в прошлом году генеральный директор «Вильярреала» Фернандо Роиг Негеролес, ещё до примирения королевского клуба с УЕФА.

«Во многом я с ними согласен. Но они теряют легитимность, потому что выступают против всего, что предлагается... Они утрачивают влияние на европейском уровне».

Даже флагманский проект Переса — реконструкция «Бернабеу» — столкнулся с проблемами из-за жалоб на шум от концертов, проводившихся на стадионе. Эти мероприятия были приостановлены с 2024 года.

Во время предыдущей избирательной кампании президент «Сливочных» заявил газете El País, что мэрия Мадрида утвердит «особые правила», которые позволят концертам вернуться на стадион. При этом он настаивал, что их ценность заключается скорее в престиже, чем в доходах.

Действия Переса на ранних этапах предвыборной кампании также усилили сомнения в его компетентности. Всё началось с хаотичной пресс-конференции, на которой он объявил о проведении выборов. Она сопровождалась напряжённой перепалкой с журналистом и затяжными паузами, во время которых функционер просматривал сообщения в своём телефоне.

Тем не менее, вопросом, который доминировал в ходе выборов и продолжит вызывать споры в ближайшие недели и месяцы — помимо заголовков о Моуринью и новостей трансферного рынка, — стала попытка Переса изменить структуру собственности «Реала».

Движение к наследию

Впервые функционер упомянул эту идею в обращении к членам клуба в 2024 году, назвав её довольно безобидно звучащим «предложением по корпоративной реорганизации». Год спустя он подробнее раскрыл свою концепцию.

«Мы проведём референдум, чтобы все члены могли проголосовать по этому вопросу. Мы останемся клубом, принадлежащим своим членам, но создадим дочернюю компанию, владельцами которой будут его члены. Мы сохраним абсолютный контроль, однако предусмотрим возможность для партнёра получить около 5% доли, если он будет готов вложить значительную сумму в обмен на символическое участие. Управление же всегда будет оставаться в руках его членов», — заявил он 23 ноября 2025 года.

Во время предвыборной кампании повторение Пересом этих идей само по себе не было чем-то новым, но Рикельме, почувствовав слабое место, решил сделать из этого свою «красную линию».

Энрике Рикельме globallookpress.com

«После 20 лет управления [Пересом], без какого-либо сопротивления, они думают, что клуб принадлежит им. Но это не так. Он принадлежит членам клуба... Они хотят его "приватизировать". Нам нужно знать: у кого есть финансовые интересы в приватизации клуба? Кто так близок к президенту Пересу, чтобы вести его по пути Суперлиги, приватизации, концертов? Кто на самом деле выигрывает?», — задался вопросом Рикельме.

Возобновлённое внимание к предлагаемой продаже акций заставило Переса подробнее изложить своё предложение, при этом он отрицал, что речь идёт о «приватизации», оставляя, однако, некоторые ключевые вопросы без ответа.

«Ничего не изменится. Клуб по-прежнему будет принадлежать своим членам, у него будет президент, совет директоров, собрание делегатов, которые избираются каждые четыре года. Всё важное для "Реала" продолжится так же, как и сейчас», — заверил он в предвыборном ролике.

«Клуб создаст компанию, полностью ему принадлежащую, которая будет управлять футбольной и баскетбольной деятельностью, чтобы, если захотим узнать реальную стоимость "Реала", мы могли бы впустить туда кого-то.

Если мы захотим принять инвестора с долей не более 5%, чтобы оценить клуб, этот глобальный бренд не будет им управлять. Он не будет участвовать ни в каких решениях... Это не приватизация, а скорее наоборот — передача финансовой собственности "Реала" его членам», — подчеркнул Перес.

При этом до сих пор неясно, почему инвестор согласился бы вложить огромную сумму — сотни миллионов евро — не получая при этом никакого контроля. Многие детали также остаются неразъяснёнными, включая правовые механизмы, объём согласия, необходимый от членов клуба, и финансовые последствия для них, если это членство станет налогооблагаемым активом.

«Они собираются изменить устав, чтобы открыть путь к продаже доли», — заявил Рикельме, предположив, что такой шаг станет первым этапом на скользком пути.

У Переса есть репутация человека, который скорее пытается продавить сопротивление, чем идти на компромиссы. Но вопрос собственности может оказаться сложным для реализации. Только четыре испанских клуба управляются членами: «Реал», «Барселона», «Атлетик» и «Осасуна». Остальные были вынуждены в 1990 году стать акционерными обществами по закону, направленному на усиление финансового контроля.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Этот статус считается ценным, и Рикельме дал понять, что может использовать свою новую роль фактического лидера оппозиции для мобилизации сопротивления.

Фундаментальное изменение структуры «Реала» теоретически потребует нового референдума, а для его принятия нужна абсолютная поддержка — одобрение более чем половины всех членов. Результаты воскресного голосования показывают, что достичь этого будет крайне сложно.

«Мы должны быть едины. Нас движет страсть к "Реалу". У нас ещё много истории впереди», — сказал Перес после победы.

Степень этого единства будет зависеть от результатов на поле. Планы по проведению референдума по вопросу собственности уже несколько раз откладывались за последние полгода. Успех команды Моуринью создаст благоприятную среду для планов президента. Третий же кряду сезон без трофеев сделает эту среду токсичной.