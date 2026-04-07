Минувшие выходные подарили фанатам один из ярчайших боксерских поединков 2026-го. Деонтей Уайлдер в эпичном противостоянии одолел Дерека Чисору раздельным решением судей, а сама битва ветеранов тяжелого дивизиона уже номинирована на награду «Бой года»

Яркая рубка, драма и эпичный финал

В ночь с 4 на 5 апреля в Лондоне сошлись ветераны тяжелого веса Деонтей Уайлдер и Дерек Чисора. Суммарный возраст обоих превысил 80 лет, однако это не помешало боксерам устроить незабываемое шоу. Причем первый раунд противостояния едва не стал последним.

Чисора буквально смял соперника невероятным напором, заставив Уайлдера отступать к канатам. Британец действовал настолько агрессивно, что его клинчи уже переходили в борьбу, как в ММА. Деонтей пытался бить навстречу, но даже не успевал замахиваться.

Второй отрезок выдался не менее активным, зато Уайлдер начал попадать гораздо точнее. Казалось, Чисора вот-вот рухнет на настил после серии правых кроссов. Впрочем, британец устоял на ногах и ответил опасными хуками. К третьему раунду скорости упали, однако рубка не прекратилась.

А вот в следующей трехминутке Чисора попал хлестким кроссом и зажал соперника в углу. Американец пропустил град ударов по голове, но выстоял. Пятая трехминутка повторила сценарий предыдущей: Дерек давил, Деонтей уходил в глухую защиту.

DEREK CHISORA VS DEONTAY WILDER

К экватору встречи темп стал ниже, что явно пошло на пользу «Бронзовому бомбардировщику». В восьмом отрезке, сильно просевший по кардио Чисора, пропустил ряд мощных ударов и оказался в нокдауне. Американец бросился добивать, но британец ответил серией апперкотов, после чего ветераны продолжили рубиться вблизи, словно игнорируя усталость.

11-й раунд вновь перевернул ход боя. Сначала Уайлдер в очередной раз отправил Чисору в нокдаун. Правда, далее случилось невероятное: американец и сам оказался на настиле после встречного удара.

Финальный раунд уже прошел под диктовку Дерека. Он перехватил инициативу и потряс соперника за минуту до гонга. Таким бескомпромиссным получился поединок, где судьи раздельным решением отдали победу Уайлдеру.

Чисора считает, что его засудили

Деонтей Уайлдер и Дерек Чисора globallookpress.com

На пресс-конференции первым слово взял проигравший Дерек Чисора. Британец заявил, что не согласен с решением судей. «Хорошие 12 раундов. Он умеет бить, у него есть мощь.

Но был один странный эпизод. Я подошел к канатам, а Деонтей упал на меня. И рефери почему-то начал отчитывать нокдаун. В целом, не считаю, что я проиграл бой», — добавил британец.

Самым важным стало заявление Чисоры о завершении карьеры: «Думаю, формально все закончено. Я не хочу больше драться», — сказал 42-летний боксер.

Деонтей Уайлдер также раскритиковал работу рефери Марка Бейтса: «Меня ударили по затылку минимум десять раз. А когда я хотел ответить, вы тыкали в меня пальцем», — возмущался экс-чемпион WBC в тяжелом дивизионе.

По его мнению, бой из-за нарушений правил должны были остановить еще в третьем раунде. И тут же Чисора парировал обвинения соперника и вновь повторил, что считает победу своей.

«В последнем раунде я победил. Не знаю, как вы считали очки», — обратился он к журналистам. В итоге оба бойца закончили общение теплыми словами друг о друге.

«Я рад, что смог разделить с ним ринг. Это была большая честь для меня», — сказал в завершении Деонтей Уайлдер.

Что дальше для «Бронзового бомбардировщика»?

Энтони Джошуа — потенциальный соперник Уайлдера globallookpress.com

После победы над Чисорой у Уайлдера открылось несколько вариантов для продолжения карьеры. Аналитики назвали 6 потенциальных соперников. Среди них Дэйв Аллен, Филип Хргович, Мартин Баколе, Джозеф Паркер, Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа. Самый прибыльный и логичный вариант — бой с «Эй-Джеем».

Ранее эти двое были лучшими тяжеловесами минувшего десятилетия, после чего отдали первенство Усику и Фьюри. Бой Уайлдера с Джошуа на закате карьеры считается значимым хотя бы с коммерческой точки зрения. При этом вероятен поединок и против Фрэнсиса Нганну.

Бывший чемпион UFC провел на ринге два боя и даже отправил в нокдаун Тайсона Фьюри. Но после нокаута от Джошуа в 2024-м Фрэнсис вновь переключил свое внимание на ММА. Его возвращение в бокс возможно, но вряд ли уже так интересно фанатам.

Сам Уайлдер вызвал на бой молодого проспекта Мозеса Итауму. «Почему бы и нет? Я никого не избегаю», — заявил американец. Однако здесь «Бронзовый бомбардировщик» явно погорячился. 21-летний Итаума выиграл все 14 боев в карьере, 12 нокаутом.

Мозес уже на вершине рейтингов и в шаге от титульного поединка. Так что шансов у Уайлдера против такого соперника нет никаких. Из данного списка бой с Джошуа выглядит самым логичным. Оба находятся в похожем положении: уже не чемпионы, но все еще звезды.

Поединок соберет огромную выручку и даст ответ на давний вопрос о том, кто же из них лучше. Фанаты ждали этой встречи почти десять лет. Реванш против Паркера или бой с Баколе выглядят менее привлекательно. Уайлдер уже проигрывал Паркеру единогласным решением в 2023 году. Ответный бой также возможен, правда не вызовет ажиотаж.

Сам Уайлдер после битвы с Чисорой заявил, что хочет только больших боев, и абсолютно прав. Время «Бронзового бомбардировщика» на исходе, он намерен уйти красиво. И бой с Джошуа — идеальный вариант.