В рамках турнира по профессиональному боксу 23 мая в Гизе состоится поединок между Александром Усиком и Рико Верхувеном в тяжелом весе. Начало — 18:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Усик — Верхувен с коэффициентом для ставки за 1.60.

Александр Усик

Турнирное положение: Усик бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Александр удерживает пояса WBC и WBO, и считается одним из величайших боксеров современности.

Последние бои: Украинский боксер не знает поражений на профессиональном ринге, имея в своем активе 24 победы. В последних поединках Усик дважды уверенно разобрался по очкам с Тайсоном Фьюри, а в июле 2025 года нокаутировал Даниэля Дюбуа в реванше. Всего на счету Александра 15 досрочных побед.

Состояние бойца: В свои 39 лет Усик находится на пике ментальной и физической формы. Он обладает феноменальным боксерским интеллектом, высочайшей скоростью, уникальным футворком и колоссальным опытом 12-раундовых сражений. Александр за последние годы стал настоящим экспертом по боям с габаритными соперниками, легко адаптируясь к любому стилю прямо во время поединка.

Рико Верхувен

Турнирное положение: Верхувен абсолютная легенда и многолетний доминирующий чемпион промоушена Glory по кикбоксингу. В классическом профессиональном боксе голландец имеет в своем активе лишь один поединок против малоизвестного оппонента, в котором победил досрочно.

Последние бои: В кикбоксинге Рико удерживал пояс более 10 лет и шел на серии из 26 побед подряд. В июне 2025 года он единогласным решением судей одолел Артема Вахитова, после чего объявил о переходе в бокс. Рекорд Верхувена в кикбоксинге составляет 66 побед при 10 поражениях.

Состояние бойца: На данный момент Рико 37 лет. Он обладает внушительными габаритами, ростом 196 см и весом более 120 кг. Верхувен отлично подготовлен физически, имеет плотный блок и хорошую серийную скорость.

Однако для элитного бокса его навыки слишком специфичны: голландцу сильно не хватает чистой боксерской защиты, маневренности корпусом и акцентированного нокаутирующего удара.

Статистика для ставок

Усик выиграл все 24 поединка в своей профессиональной боксерской карьере

Верхувен провел лишь один официальный бой по правилам профессионального бокса

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры не видят интриги и считают Усика явным фаворитом. На победу украинца можно поставить с коэффициентом 1.04, в то время как успех Верхувена оценивается котировкой 10.00.

Прогноз: Разница в боксерском классе между спортсменами колоссальна. Верхувен наверняка попробует использовать свои габариты на старте боя, но Усик быстро просчитает прямолинейный стиль кикбоксера. Александр заставит голландца промахиваться, измотает его постоянным давлением и завершит встречу досрочно в первой половине поединка.

