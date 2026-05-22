В рамках турнира по профессиональному боксу 23 мая в Гизе состоится поединок между Фрэнком Санчесом и Ричардом Торрезом в тяжелом весе. Начало — 17:00 (мск). Редактор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз на матч Санчес — Торрез с коэффициентом для ставки за 3.70.

Фрэнк Санчес

Турнирное положение: Кубинский тяж по-прежнему находится возле чемпионских титулов и замыкает топ-15 рейтингов. Предстоящая битва по линии IBF — это шанс доказать, что его еще рано списывать со счетов.

Последние бои: В профессиональном рекорде Фрэнка 25 побед при одном обидном поражении. Долгое время «Кубинский флэш» шел без осечек и накануне уверенно перебоксировал крепкого Эфе Аджагбу. Единственный провал случился в 2024 году, когда Санчес без шансов проиграл нокаутом Агиту Кабайелу.

Состояние бойца: Санчес классический представитель кубинской школы бокса. Он пластичен, чертовски техничен и шикарно двигается на ногах. Главная проблема Фрэнка — его здоровье: правое колено постоянно травмировано, из-за чего этот бой уже переносился.

Ричард Торрез

Турнирное положение: Торрез — яркая восходящая звезда американского бокса и серебряный призер Олимпиады. Молодой проспект стремительно летит к вершине тяжелого веса и вовсю подбирается к статусу полноценного претендента на пояс.

Последние бои: У Ричарда 14 побед, ноль в графе поражений и 12 досрочных финишей. Из серьезной оппозиции Торрез уже успел побить Брэндона Мура, Джоуи Давейко и техничного Гуидо Вианелло.

Состояние бойца: Американец не пытается соревноваться в изящном боксе, а просто включается с первых секунд и устраивает соперникам прессинг в ринге. Торрез засыпает визави силовыми ударами на наскоках и берет свое за счет выносливости.

Его план на бой очевиден — заставить кубинца пятиться к канатам и ломать его ментально.

Статистика для ставок

Санчес выиграл 25 раз за 26 боев

Торрез завершил досрочно 12 из 14 поединков в карьере в свою пользу

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном бою букмекеры не верят в ветерана и видят Торреза явным фаворитом за 1.25. На победу Санчеса можно поставить за 3.70.

Прогноз: Торрез сносит соперников своим давлением, но боксеров с такой элитной школой, как у Санчеса, в его карьере еще не было. Фрэнк умеет ловить летящих на него соперников жесткими контратаками. Кубинец затащит Торреза в вязкий позиционный бокс и спокойно разберет его.

