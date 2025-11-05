The Athletic рассказывает, почему известные тренеры иногда отказываются от выгодных предложений.

Когда в Премьер-лиге появляется вакантный пост главного тренера — а случается это, чего уж скрывать, довольно часто — первым делом все начинают гадать, кого именно клуб попытается назначить.

Но куда реже обсуждают другое: а захочет ли сам безработный тренер принять это предложение?

Гари О’Нил, например, уже год находится без работы после увольнения из... «Вулверхэмптона», но, по слухам, решил, что сейчас не самый подходящий момент для возвращения в клуб, который на днях прекратил сотрудничеством с Витором Перейрой.

Что вообще стоит за подобным решением, особенно в случае с тренером, у которого нет работы?

В мире футбольного менеджмента решают две вещи: репутация и момент.

Хотя авторитет О’Нила сейчас не особенно высок (он ушёл из «Вулвз», когда команда занимала 19-е место), если бы в этом сезоне он провалился, не сумев поднять клуб с 20-й позиции, у него наверняка больше не было бы шансов попасть в Премьер-лигу.

Гари О’Нил globallookpress.com

Парадоксально, но Гари Невилл говорил нечто похожее, когда в 2015 году возглавлял «Валенсию». Он считал, что его репутация пострадает, если бы он не согласился на этот вызов.

Последние четыре-пять лет мне предлагали разные варианты, но момент всё время был неподходящим. Я сидел в студии, рассуждая о тренерах, и в какой-то момент понял: пора выйти из-за стола и самому показать, на что я способен. Если бы я отказался от этого шанса, я потерял бы доверие и уважение. Гари Невилл Экс-капитан «Манчестер Юнайтед»

В Премьер-лиге, разумеется, есть разные уровни тренерских вакансий.

Трудно устоять, когда за тобой приходят «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед». История таких клубов притягивает сама по себе, даже если они переживают не лучшие времена. «Юнайтед», например, уже давно не те, что были при сэре Алексе Фергюсоне, но желание вернуть команде былое величие невероятно льстит самолюбию любого тренера (это подтвердят все, кто хоть раз руководил «Торино», венгерским «Гонведом» или «Бордо» в Football Manager.)

Рубен Аморим globallookpress.com

«Во-вторых, это история клуба. Здесь все голодны до успеха, и я почувствовал, что хочу быть частью этого. Это не просто очередная работа — это шанс стать частью чего-то особенного. Это был мой единственный выбор, потому что я ощущаю, насколько этот клуб велик», — объяснял Рубен Аморим, приняв «МЮ» в середине прошлого сезона.

Когда Юрген Клопп в 2015 году возглавил «Ливерпуль» после ухода из дортмундской «Боруссии», история тоже сыграла свою роль. Но было в этом и что-то романтическое: он пришел в трудный момент, когда команда шла десятой.

Это футбольный клуб… настоящий футбольный клуб. Я общался и с другими, но там всё звучало как маркетинг, имидж: «Ты должен подписать этого, ты должен сделать то». И я подумал: «Это вообще не та игра, которую я люблю». Я — футбольный романтик. И тогда я понял: да, я действительно могу помочь. Когда они рассказали о своих проблемах, я подумал — кажется, я именно тот тренер, который им нужен. Юрген Клопп Бывший главный тренер «Ливерпуля»

Если вспомнить его недавний переход в Red Bull, всё это приобретает особый оттенок.

Клопп уже заявил, что больше никогда не будет работать в Англии ни с кем, кроме «Ливерпуля».

Юрген Клопп globallookpress.com

Теоретически это значит, что он откажется даже от предложений «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Челси» или «Манчестер Сити». Исключительно из принципа.

Арсен Венгер говорил примерно то же самое после ухода из «Арсенала». В 2019 году он признался: «Я — человек "Арсенала", но при этом я профессионал. Я решил покинуть Премьер-лигу, потому что слишком связан с этим клубом. У меня были предложения из Англии, но я отказался».

Масштаб и престиж таких футбольных гигантов нередко притягивают тренеров, но порой становятся и причиной отказа.

Томас Франк, например, не спешил с выбором нового клуба. Он проработал в «Брентфорде» четыре полных сезона в Премьер-лиге, прежде чем прошлым летом возглавил «Тоттенхэм».

Томас Франк globallookpress.com

Имя Франка регулярно связывали практически с каждым клубом АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед».

Но когда его спросили, не пугает ли перспектива возглавить столь масштабный проект, тренер ответил удивительно честно: «Если мне когда-нибудь предложат работу в большом клубе и я соглашусь, это, наверное, не сделает мою жизнь лучше. Все это понимают. Может быть, это вызов, который стоит принять, не знаю. Но я об этом не думаю.

Я слишком многим пожертвовал, чтобы оказаться здесь. Пять лет подряд я пропускал дни рождения своих детей, потому что работал со сборной. Последние тридцать лет я трудился по 60–70 часов в неделю. Я отказался от многого. И никогда не знаешь, как изменится жизнь, если вдруг согласишься на другую работу».

Иногда всё упирается даже не в карьерные, а в языковые барьеры.

Оттмар Хитцфельд, например, признался, что отказался возглавить «Манчестер Юнайтед» в 2002 году (в тот момент, когда Фергюсон впервые собирался уйти в отставку), потому что его английский был недостаточно хорош.

«Я понимал, что не смогу быть самим собой, если придется говорить с игроками по-английски. Я просто не сумею передать эмоции и чувства так, как нужно», — объяснял экс-тренер «Баварии».

Стивен Джеррард globallookpress.com

Есть и личные факторы, о которых обычно не говорят.

Иногда это зависит от семьи тренера или места проживания — или от всего сразу.

Так было со Стивеном Джеррардом, когда недавно ему предложили вернуться в «Рейнджерс».

«Мне всё показалось слишком поспешным. В тот момент моя семья жила в Бахрейне, и у меня было слишком мало времени на раздумья. Было несколько моментов, в которых я не был уверен», — признался экс-капитан «Ливерпуля».

Не менее важно — совпасть с будущими работодателями. Например, один тренер отказался возглавить клуб из середины таблицы Премьер-лиги, потому что его владелец (чрезмерно амбициозный или просто оторванный от реальности) пообещал подписать…Килиана Мбаппе.

Это было за пару лет до того, как француз действительно перешел в мадридский «Реал».

Рой Кин уже много лет говорит, что ради новой работы стоит отказаться от спокойной жизни телекомментатора только если это действительно того стоит. Он, конечно, может позволить себе выбирать, поскольку у него есть финансовая стабильность и комфорт.

Но временами Кин всё же признается, что после ухода из «Ипсвича» в 2011 году о неоднократно задумывался о возобновлении тренерской деятельности.

Рой Кин globallookpress.com

В 2022 году Кину предложили возглавить «Сандерленд», но он отказался.

Я уже говорил раньше — сделка должна устраивать всех. Всё должно сложиться: правильный вызов, правильный контракт. Нужно действительно хотеть этого. За последние годы у меня не было подходящего предложения. Не было клуба, про который я бы подумал: Да, я им подхожу. Рой Кин Экс-капитан «Манчестер Юнайтед»

Момент решает всё. «Лестер» и Грэм Поттер несколько раз оказывались на пересекающихся орбитах, в том числе после увольнения Брендана Роджерса в 2023 году, а затем, спустя два месяца, после ухода временного наставника Дина Смита.

Поттера также рассматривали, когда клуб назначал Стива Купера в начале прошлого сезона.

Грэм Поттер globallookpress.com

Однако решающим препятствием стало то, что Поттер не смог привести свой идеальный штаб: часть тренеров оставалась в «Челси» после его ухода, а «Лестеру» пришлось бы платить компенсацию.

В итоге он оказался в «Вест Хэме» несколькими месяцами позже, и, мы знаем, чем всё закончилось.

Иногда эмоции перевешивают здравый смысл. Когда звонит клуб, за который ты когда-то играл, отказать почти невозможно.

Получили бы шанс поработать в Премьер-лиге Уле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Кенни Далглиш («Ливерпуль») или Тим Шервуд («Тоттенхэм»), если бы не были связаны с этими командами в прошлом?

Сложно представить, чтобы 73-летний Мартин О’Нил возобновил карьеру тренера ради любого другого клуба, кроме «Селтика», после шести лет без работы. Но сейчас у него две победы из двух возможных, в том числе над «Рейнджерс». Иногда, пожалуй, не стоит пытаться искать во всём этом логику.