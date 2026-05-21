прогноз на матч чемпионата мира, ставка за 2.00

В матче группового этапа чемпионата мира Канада встретится со Словенией. Игра пройдет на «Би-Си-Эф-Арене» 22 мая. Начало матча — в 17:20 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Канада — Словения с коэффициентом для ставки за 2.00.

Канада

Турнирное положение: Канада остается единоличным лидером группы А. В 4 встречах североамериканская сборная набрала 11 очков и на 1 пункт опередила Чехию.

Последние матчи: Групповой этап Канада начала я эпичного противостояния со Швецией. В качельной игре с 8 голами «кленовые листья» взяли верх (5:3).

В остальных встречах команда Миши Донскова спокойно прошлась по андердогам. Так, крупные победы канадцы установили во встречах с Италией (6:0), Данией (5:1). В четвертом туре канадцы взяли верх над Норвегией в игре-триллере с 11 голами (6:5: от).

Не сыграют: У Канады потерь нет.

Состояние команды: С одним из сильнейших составов на этом турнире, сборная Канады к текущему моменту не испытывает никакого давления и проводит матчи, больше напоминающие контрольные.

Система «кленовых листьев» на фоне безусловных аутсайдеров работает практически без сбоев. Ни в одном матче ранее канадцы не забрасывали менее 5 шайб, хотя дважды и пропустили больше 2 голов.

Словения

Турнирное положение: В активе сборной Словении — 3 очка после четырех туров, с которыми команда занимает 6-е место в группе В, на 4 балла отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В рамках первого тура Словения подарила драматичную развязку в матче против Чехии, которую сенсационно переиграла в овертайме (3:2, от).

За ярким дебютом последовал провал во встрече с Норвегией (0:4). Поражение в упорной борьбе команда Эдо Терглава потерпела от Словакии (4:5, бул.), а вскоре крупно уступила Швеции (0:6).

Не сыграют: У Словении потерь нет.

Состояние команды: Словения выдала зажигательный старт, после чего в сущности проваливает каждую игру. Тем не менее скромные турнирные приобретения позволяют словенцам дистанцироваться от борьбы за выживание.

После локальной сенсации в игре с Чехией команда Эдо Терглава заработала только один балл в трех матчах, дважды не отметилась голами вообще и во всех случаях пропускала 4 шайбы или более.

Статистика для ставок

Канада побеждает на протяжении 6 последних матчей

Канада обыграла Словению в 5 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах сборная Канады выиграла с разницей в 3 шайбы или более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.01, ничья — в 36.00, а победа Словении — в 49.00.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.56, на тотал меньше 6.5 — за 2.19.

Прогноз: Канаде не нужно выкладываться на полную в оставшихся матчах, но команда находится в безупречной форме и даже вполсилы способна разбить соперника уровня Словении.

Ставка: Канада победит с форой -5.5 за 2.00.

Прогноз: Словенцы по ходу этого турнира испытывают проблемы с реализацией немногочисленных моментов, поэтому гол в ворота Канады становится событием, в которое верится с трудом.

Ставка: Индивидуальный тотал Словении меньше 0.5 за 2.50.