В ночь с 4 на 5 апреля состоялся турнир UFC Vegas 115. В главном событии вечера в легком весе встретились Ренато Мойкано и Крис Данкан

Предсказуемый финал в бою Яхъяева

Абдулрахман Яхьяев вышел на второй поединок в UFC с репутацией человека, который не тратит времени зря. За две предыдущих встречи турецкий полутяжеловес российского происхождения снес своих соперников суммарно за минуту.

Перед битвой с Брендсоном Рибейро он и вовсе пообещал уложиться в 40 секунд. Да и бразилец на роль серьезного испытания не тянул: у него 2 победы и 4 поражения в UFC, трижды проигрывал досрочно в лиге, шел на серии из двух поражений подряд. Первую минуту боя Яхьяев провел очень агрессивно.

Однако, охотясь за нокаутом, Абдулрахман в разменах пропустил несколько лишних ударов. Это единственный спорный момент, потому что россиянин сам создал себе проблемы там, где их не должно быть. Впрочем, уже через несколько секунд он переключился на борьбу.

Далее в партере чуть больше минуты Яхьяев обходил защиту бразильца, чередуя удары с попытками сабмишена. К середине раунда он все же вышел на удушающий сзади и заставил соперника сдаться. В итоге 3 минуты на очередной успех и второй сабмишен подряд в UFC.

Победа быстрая и доминирующая. Но в 25 лет спешить некуда. Еще один-два поединка с крепкими середняками или бойцами уровня около топ-15 и можно далее уже пробиваться в рейтинг. Торопиться с шагом наверх незачем: Чжан Миньян и Ибо Аслан уже обожглись, когда им слишком быстро повысили уровень оппозиции.

Сенсационный провал Азамата Бекоева

Азамат Бекоев, дебютировавший в UFC в прошлом году, ярко стартовал в лиге, оформив два нокаута в первых раундах. После этого промоушен продлил с ним контракт и подобрал, казалось бы, комфортного соперника для возвращения на победную тропу после поражения от Юсри Белгаруи в недавнем поединке.

Посредственный американский средневес Тришон Гор на бумаге выглядел, как идеальный трамплин для россиянина, ведь до турнира в Лас-Вегасе у него была серия из двух проигрышей. Правда, уже первый раунд опроверг эту логику.

Гор не испугался и не отступил — работал первым номером, ловил россиянина на контратаках, когда тот забывал перекрываться. Бекоев отвечал ударами по корпусу и иногда удачно менял этажи. Раунд получился очень близким, что уже насторожило.

Во втором отрезке Азамат отправил Гора в нокдаун и бросился добивать его. Но американец выстоял под прессингом, поднялся на ноги и перехватил инициативу в борьбе, оформив тейкдаун. В третьем раунде Бекоев уже выглядел очень уставшим.

Попытки перевода в партер не проходили — Гор спокойно защищался. А после очередного неудачного захода в борьбу россиянин и сам попался на гильотину, потерпев второе поражение кряду, причем досрочное.

Борьба Яндиробы оказалась лучше

Третий номер рейтинга женского минимального веса Вирна Яндироба вышла на очередной бой после поражения от Маккензи Дерн в поединке за вакантный титул единогласным решением.

Соперница вновь досталась не из простых. Табата Риччи накануне противостояния занимала седьмую строчку в рейтинге и выиграла 3 из четырех последних боев. Однако уже с первых секунд Вирна стянула визави в партер и удерживала ее там до перерыва.

Во втором раунде картина боя не поменялась. Хотя Риччи все же ненадолго, но поднялась на ноги и нанесла сильный удар, который потряс соперницу — один из немногих ярких моментов для нее за весь бой.

Табата пыталась действовать агрессивнее и в третьем отрезке, начав разбивать Вирну в стойке. Но под занавес противостояния экс-претендентка вновь провела удачный тейкдаун, поставив точку в данном бою. Итог — победа Яндиробы по очкам со счетом 30:27 и 29:28 (дважды).

Мойкано напомнил, кто здесь главный

Десятый номер рейтинга легкого веса Ренато Мойкано еще недавно потерпел два поражения подряд от Ислама Махачева и Бенеила Дариуша. Так что в очередной успех бразильца мало кто верил.

Его соперник Крис Данкан, напротив, шел на серии из четырех побед подряд и представлял новое, молодое поколение. Фанаты на трибунах ждали очередное уверенное выступление шотландца, однако Мойкано сразу же пошел вперед, удивив соперника в тактическом плане.

Он читал удары Данкана, блокировал лоу-кики, работал хлесткими джебами и кроссами, заставляя противника ошибаться. Во втором раунде последовал нокдаун после джеба и левого хука — Крис упал на канвас, а Мойкано тут же бросился в партер добивать его.

Ренато продолжил давить, пока не закрыл удушающий прием ближе к концу пятиминутки. Мойкано вернулся на победную тропу и теперь хочет бой с кем-то из топ-15. После такого выступления просьба бразильца вполне может быть удовлетворена.

Результаты остальных боев UFC Vegas 115

Ренато Мойкано — Слова после боя

1. Этин Юин в легчайшем весе победил Рафаэля Эстевама нокаутом в третьем раунде

2. Томми МакМиллен в полулегком весе победил Маноло Зекчини нокаутом в первом раунде

3. Жозе Делано в полулегком весе победил Роберта Рухалу единогласным решением судей

4. Томас Петерсен в тяжелом весе победил Гильерме Пата решением большинства

5. Алессандро Коста в наилегчайшем весе победил Стюарта Николла нокаутом во втором раунде

6. Дарриус Флауэрс в легком весе победил Ландо Ваннату нокаутом во втором раунде

7. Элис Перейра в женском легчайшем весе победила Хейли Коуэн нокаутом во втором раунде

8. Дион Барбоса в наилегчайшем весе победил Мелиссу Гатто решением большинства

9. Каи Камака в легчайшем весе победил Дакоту Хоупа раздельным решением судей.