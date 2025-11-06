The Athletic рассказывает о важных изменениях в работе тренеров вратарей.

«Он сказал мне, что вратарям не нужно надевать перчатки на тренировках», — вспоминает Джек Стерн о своей работе под руководством Роберто Де Дзерби, когда занимал должность тренера вратарей «Брайтона».

«Он хотел, чтобы всё внимание было сосредоточено на том, что вратари делают ногами и как они действуют при владении мячом.

Сначала я даже рассмеялся, подумав: "Когда мы потеряем мяч и пропустим, ты же первым придешь ко мне с претензиями". Но он никогда не упрекал меня из-за пропущенных голов.

Единственное, что его интересовало, — это наша игра в розыгрыше и при владении мячом. Для него это было невероятно важно», — добавил Стерн.

Де Дзерби, который теперь возглавляет «Марсель» , — один из самых ярких представителей тренеров, проповедующих игру через контроль и выход из обороны. Для Стерна этот опыт примером того, как сильно изменилась работа тренеров вратарей: теперь она связана не только с руками, но и с ногами.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«Это колоссальная часть работы вратаря сегодня. Иногда смотришь на голкиперов, которые не умеют играть ногами, и мне их по-настоящему жаль, потому что в остальном они отличные вратари.

Ник Поуп из "Ньюкасла" — яркий пример: блестяще действует на линии, потрясающе отражает удары, но у Роберто он бы просто не смог играть», — говорит Стерн, которому всего 36, но за плечами у него уже более 11 лет тренерского опыта в АПЛ и МЛС.

Чтобы адаптировать вратарей «Брайтона» к такому стилю, Стерн устраивал дополнительные тренировки по работе с мячом после основных занятий, исключительно посвященные владению.

«Главный вызов для вратарей и для меня как тренера заключался в том, чтобы при этом не потерять старые качества, которые всегда были основой профессии.

Чтобы быть успешным в Премьер-лиге, нужно по-прежнему уметь защищать ворота — спасать команду, выходить один на один, работать на выходах, потому что ты играешь против лучших игроков мира. Мы продолжали отрабатывать и это. Так что это не замена, а дополнение», — объясняет Стерн.

Джек Стерн и вратарь «Брайтона» Барт Вербрюгген globallookpress.com

Будучи вратарем в юношеских командах «Уимблдон» и «Нортгемптон Таун», Стерн рано стал тренером и начал работать в академии «Вест Бромвича», который тогда выступал в Премьер-лиге. Затем он провел по четыре сезона в роли тренера вратарей в клубах МЛС «Монреаль» и «Цинциннати», а потом три с половиной года трудился в «Брайтоне». Сначала — ассистентом, а затем возглавил отдел подготовки вратарей после ухода Бена Робертса, который вместе с главным тренером Грэмом Поттером и частью штаба перебрался в «Челси» в сентябре 2022 года.

«Когда я только начинал работать, обычно проводил с вратарями около 45 минут, максимум час. Потом, может быть, еще 10–15 минут — со всей командой, в упражнениях 11 на 11 или на ограниченном поле.

Сейчас тренировки вратарей изменились кардинально. Мы гораздо плотнее встроены в общекомандный процесс. Например, если отрабатываем выход из обороны, то работаем над позиционированием и решениями — что делает вратарь при владении мячом, как он участвует в розыгрыше», — рассказывает Стерн.

«А если отрабатываем игру в обороне, то делаем акцент на позициях и выборе момента для сейва. Поэтому ты должен приходить на тренировку уже зная весь план, понимая, как всё будет выстроено. Это огромное изменение — насколько теперь тренер вратарей интегрирован в общую сессию.

Раньше ты проводил занятие с вратарями, потом отходил в сторону и болтал с коллегами. Сейчас всё иначе — ты включен в процесс тренировки, у тебя есть своя роль в каждой части.

Барт Вербрюгген globallookpress.com

У меня есть лицензия УЕФА по тренерской подготовке — и по общей программе, и по вратарской. Причем сначала нужно пройти основную часть, прежде чем перейти к вратарской.

В каком-то смысле тренеры вратарей — самые универсальные специалисты в клубе, потому что прошли через всё. Помню, как в начале обучения меня это раздражало: хотелось заниматься только вратарской частью, а приходилось изучать общекомандную тактику. Но именно это дало мне нужные знания. Иногда я даже проводил тренировки для нападающих — отрабатывал с ними завершение атак, или работал с защитниками и вратарями вместе. Очень важно понимать все эти детали и процессы», — продолжает Стерн.

Теперь тщательная аналитика и детальный разбор действий вратарей на тренировках и в матчах стали нормой.

В «Брайтоне» Стерн вместе с аналитиком, специализирующимся на игре вратарей, готовил для основной тройки — нидерландца Барта Вербруггена, опытного второго номера Джейсона Стила и Тома Макгилла — 25-минутные видеопакеты. В них включались нарезки и статистика, главным образом — информация о предстоящем сопернике.

«Если мы знали, что команда часто подает в штрафную, то тренировки строились вокруг этого: больше времени уделяли работе на выходах. Если предстояло играть против команд вроде "Арсенала" или "Манчестер Сити", которые много владеют мячом в финальной трети, используют короткие передачи, "стеночки", быстрые комбинации, — мы делали упор на реакцию, на сейвы в ограниченном пространстве».

Давид Райя globallookpress.com

Мы составляли прогноз стартового состава соперника и возможных замен. Это важно: выходит со скамейки игрок, которого вратарь не так хорошо знает, особенно если это молодой парень, у которого мало матчей в Премьер-лиге, нужно понимать, смещается ли в центр или уходит на фланг, бьет сразу или ждет удобного момента.

Это как в «Формуле-1»: пилоты мысленно проходят трассу — левый поворот, правый, шпилька. Или как в гольфе: игроки заранее проигрывают в голове каждую лунку и предполагаемые удары. С вратарями то же самое — ведь всё, что происходит, у них перед глазами. Мы не можем проговорить с ними каждое действие, как инженеры в F1, но можем мысленно провести их через возможные сценарии — на теоретических занятиях и в тренировках. Чтобы в день матча они были готовы к любому повороту событий«, — рассказывает Стерн.

Обязанности тренера вратарей могут сильно различаться в зависимости от клуба и конкретных задач. Стерн, покинувший "Брайтон" в мае в рамках обновления вратарского штаба, проведенного главным тренером Фабианом Хюрцелером, занимался не только тренировками, но и анализом потенциальных трансферных целей на эту позицию.

В отличие от полевых игроков, при выборе вратарей "Брайтон" меньше полагается на свой знаменитый data-driven подход, ведь статистика в этом случае гораздо менее однозначна.

"С полевыми игроками всё проще. Есть ключевые метрики, которые легко оцифровать. Под 'кодированием' я имею в виду, что аналитик отмечает каждое действие — вручную или с помощью автоматизированных систем. Например, спринты на высокой скорости, дистанции, количество точных передач, пасов в последнюю треть. Всё это помогает понять, насколько эффективно играет защитник, полузащитник или нападающий.

Джек Стерн globallookpress.com

А вот действия вратаря трудно измерить цифрами. Допустим, идет подача, вратарь касается мяча, а затем мяч выбивает защитник. Для болельщика или даже для некоторых тренеров это может выглядеть как ошибка — будто он 'махнул мимо мяча'.

Мы тоже можем сперва так подумать: мол, мог поймать. Но если за спиной у него стоял нападающий, готовый пробить головой, то этот касание, по сути, предотвратило момент с высокой вероятностью гола. Если бы он остался на линии — xG (вероятность взятия ворот) был бы гораздо выше. Вот почему действия вратарей так сложно переводить в цифры.

Одной из главных метрик, которую долго использовали, был процент отраженных ударов. На дистанции сезонов она действительно может отражать уровень вратаря, но в краткосрочной перспективе чаще говорит о стиле команды.

Хороший пример — 'Брентфорд' прошлого сезона. Марк Флеккен — отличный вратарь, но его высокий процент сейвов объяснялся тем, что команда глубоко оборонялась и сжимала штрафную. Большинство ударов наносились из-за пределов коробки — низкий xG, легкие для отражения мячи.

Если команда, наоборот, играет с высокой линией, вратарь чаще сталкивается с выходами один на один, ближними ударами после кроссов. Он может отразить один-два удара, а два пропустить — и процент сейвов резко упадет.

Передачи — тоже показатель, но с оговорками. Если вратарь просто пасует центральным защитникам — точность будет почти 100%. А если играет длинными передачами, то результат зависит не только от него, но и от приема — попадет ли мяч точно в зону, сможет ли форвард зацепиться, не выиграет ли борьбу условный Вирджил ван Дейк.

Марк Флеккен globallookpress.com

Иногда мы смотрим на передачи под давлением — это дает чуть больше информации, но всё равно не раскрывает всей картины. Статистика по вратарям еще только развивается. Есть компании, которые пытаются ее улучшить, и, уверен, в будущем искусственный интеллект тоже сыграет в этом большую роль" — объясняет Стерн.

По контрактным причинам Стерн не комментирует свой уход из "Брайтона", но признается, что в последние месяцы отклонил несколько предложений, ожидая "подходящий проект и новый вызов".

Хотя роль тренера вратарей сосредоточена на одной позиции, он должен постоянно следить за общими футбольными тенденциями.

"Футбол все время меняется, и игра вратаря не исключение. За последние десять лет лучшие команды старались проникать в полупространства штрафной через инвертированных вингеров. Подачи при этом были низкими — вдоль вратарской, чтобы нападающие вбегали на мяч. Поэтому вратари стали играть агрессивнее, выходить вперед в этих ситуациях.

Сейчас тенденция сместилась. Пример — 'Манчестер Сити': они доходят до тех же позиций, но всё чаще ищут дальнюю штангу, потому что Холанн силен в воздухе.

Есть угроза низкой передачи, но может последовать и навес на дальний угол. 'Арсенал' делает то же самое. Так что работа вратаря всегда будет меняться — в зависимости от того, как играет твоя команда и как действует соперник. Нужно быть проактивным, даже несмотря на то, что сама по себе позиция — реактивная", — подытоживает Стерн.