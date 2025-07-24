Вратарь будущего. Почему клубы АПЛ охотятся за японской стеной из «Пармы»

С некоторых пор появление Дзиона Судзуки в английской Премьер-лиге кажется неизбежным. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Весь ажиотаж вокруг него более чем оправдан. 22-летний вратарь сборной Японии — представитель нового поколения голкиперов.

И это не случайно. Япония целенаправленно инвестирует в футбол, поставив перед собой амбициозную цель. Проект «2050». Фундаментальная задача — выиграть к тому времени чемпионат мира. Легендарный тренер вратарей Франс Хук получил задание определить, каким должен быть вратарь будущего.

«В Японии мы создали систему подготовки для талантливых игроков ворот», — рассказывает Хук. Термин «игрок ворот» (goal player) вместо привычного «голкипера» — сознательный выбор нидерландца, отражающий его убеждение, что вратарь сегодня должен уметь гораздо больше, чем просто ловить мячи.

В Судзуки, еще когда он сидел на скамейке запасных в «Урава Ред Даймондс», Хук увидел все необходимые качества современного вратаря.

«Я увидел его на одном из сборов и сказал: Этот парень должен уехать в Европу как можно скорее. Неважно, в какую лигу. Он должен играть», — продолжает Хук.

Дзион Судзуки globallookpress.com

В итоге Судзуки отправился в Европу — сначала в бельгийский «Сент-Трёйден», затем в итальянскую «Парму», а теперь его имя связывают с богатыми европейскими клубами. Теперь главный вопрос заключается лишь в том, когда сделать этот важный шаг. Те, кто его знает, не сомневаются в его таланте.

Деннис Рудель работал с Судзуки в его дебютный сезон в Европе. Родившийся в Нью-Йорке в семье ганца и японки, внешне он может и не выглядеть японцем, но в детстве переехал на родину матери.

«Эта культура — полностью его родная. Он очень тихий парень, спокойный по характеру. Таким он выглядит вне поля», — говорит Рудель.

Но на поле Судзуки преображается. Он доминирует. «Он невероятно агрессивен, потому что обладает колоссальной физической силой. Он настолько мощный, настолько динамичный», — продолжает Рудель.

Физическая мощь — основа его потенциала.

«У него словно всё тело состоит из мышц. И я никогда в жизни не видел вратаря, который прыгал бы выше. Его физические тесты были просто за пределами нормы», — отмечает Рудель.

Но особенно интересно то, что именно эта физика позволяет ему делать.

Рудель любит рассказывать историю об одной из первых тренировок с Судзуки: «Я сказал ему: Ладно, покажи, насколько далеко ты можешь бросить мяч. Я отвернулся на секунду и вдруг вижу, как мяч летит метров на 20 за центральную линию. Я обернулся и сказал ему: Я сказал бросить, а не ударить. А он просто улыбнулся и ответил: Но я и бросил. Я попросил его повторить, потому что не мог поверить, что кто-то способен метнуть мяч так далеко».

Дзион Судзуки globallookpress.com

Рудель считает, что Судзуки «выше среднего» в игре ногами, но, как показывает пример Эдерсона в «Манчестер Сити», тактическое значение умения отдавать короткие и длинные передачи сильно выросло. В прошлом сезоне Судзуки занял третье место в Серии A по длинным передачам и второе — по выбросам руками.

В Бельгии Рудель запомнил его потрясающие сейвы в выездном матче с «Брюгге», а один из них даже стал фирменным.

«Это сейвы на низких мячах — он настолько динамичный и молниеносно уходит вниз. У него невероятные рефлексы. Для меня это его главное достоинство», — говорит Рудель.

Дзион Судзуки globallookpress.com

Подобных эпизодов в «Парме» тоже немало. Особенно выделяется сейв после удара Тиджани Рейндерса из «Милана» на «Сан-Сиро». Похожим был момент в матче с «Эмполи», когда он отразил удар Исмаэля Конате. Еще лучше — сэйв после удара головой Марка Кемпфа из «Комо».

Но лучший момент случился в игре против «Ромы» в феврале, когда он сделал феноменальный двойной сейв, который буквально поверг в шок. Сначала Судзуки парировал удар Матиаса Суле, а затем каким-то чудом успел отбить добивание Анасса Салах-Эддина. Это был лучший сейв сезона.

«Когда он берет такие низкие, мощные удары, его руки настолько сильные. Иногда вратари, даже если они быстро падают и задевают мяч пальцами, не могут остановить его — он всё равно уходит назад. С ним такого никогда не бывает. У него невероятная сила в руках», — говорит Рудель, комментируя технику Судзуки.

Что делает Судзуки по-настоящему таким уникальным — это сочетание молниеносных рефлексов с уверенным контролем в штрафной. Великие вратари обычно склоняются либо к одному, либо к другому. Но Судзуки не только опускается низко, чтобы спасать команду, он также превосходно играет на выходах.

Дзион Судзуки globallookpress.com

В прошлом сезоне он поймал 55 навесов — на 21 больше, чем ближайший конкурент в Серии A. Во всех пяти ведущих лигах Европы больше него мячей снял только Жоан Гарсия, которого этим летом подписала «Барселона». Вне штрафной Судзуки занял второе место в Серии A по игре на опережение.

Разумеется, есть и над чем работать, что неудивительно для 22-летнего вратаря. Он допустил девять ошибок на выходах, а это худший показатель Серии A, что отражает его желание играть агрессивно, даже рискуя. Но прогресс очевиден — это главная линия его пока короткой карьеры.

«Это еще одно его сильное качество и причина, по которой, я уверен, он сможет заиграть в Премьер-лиге. Он переехал из Японии в Бельгию, а потом из Бельгии в Италию. Это сложно, но он справился, причем очень быстро. Вот что отличает действительно классных игроков», — говорит Рудель.

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Когда Руделя спрашивают, сможет ли Судзуки стать топ-вратарем, он не сомневается: «Сто процентов».

Единственный вопрос — как лучше выстроить этот путь. Одни советуют остаться в «Парме» еще на сезон. Но рано или поздно Дзион Судзуки окажется в большом клубе.