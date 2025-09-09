Рейтинг вратарей «Манчестер Юнайтед»: от обиженного шотландца до великого датчанина

13. Томаш Кущак

Начнем с вратаря, которого брали на роль дублера Эдвина ван дер Сара. Хотя Кущак и надеялся со временем заменить нидерландца, все понимали, что это абсолютно нереальный сценарий.

Поляк, сыгравший 11 матчей за сборную, перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2006 году из «Вест Бромвича», когда ван дер Сару было почти 36 лет. Несмотря на то, что Кущак задержался в клубе более чем на пять лет, свой последний матч за «Юнайтед» ван дер Сар сыграл позже него.

Томаш Кущак globallookpress.com

Сам Кущак понимал, что у него нет шансов стать основным вратарем, и в итоге в 2012 году покинул команду. После ухода он обвинил Фергюсона в том, что тот тормозил его карьеру. Тем не менее он трижды стал чемпионом Англии и получил медаль победителя Лиги чемпионов, пусть и без заметного вклада.

12. Серхио Ромеро

В «Монако» он был запасным, и в «Юнайтед» приехал в качестве свободного агента ровно для той же роли. Голкипер сборной Аргентины (96 матчей) стал «кубковым» вратарем у Луи ван Гала и Жозе Моуринью, и, кажется, он был доволен этим.

Ромеро провел за «МЮ» 61 матч ( в 39-ти сохранил ворота «сухими») и даже сыграл в финале Лиги Европы в 2017 году.

Серхио Ромеро globallookpress.com

Серхио был надежен, пусть иногда и ошибался при игре ногами, но вытеснить де Хеа так и не смог — даже когда у испанца был спад.

Как и в случае с Кущаком, концовка получилась смазанной: Ромеро почти весь последний сезон провел вне заявки, а его жена публично уговаривала клуб отпустить его в «Эвертон».

11. Андре Онана

Когда стало ясно, что Давид де Хеа не подходит Эрику тен Хагу и клубу нужен более «современный» вратарь, выбор пал на Онана. Большинство согласилось: камерунец должен был серьезно изменить стиль игры команды. Никто особо не спорил с этим трансфером.

Но в итоге это обернулось сплошными проблемами. Повлиял ли Онана на построение атак через владение мячом? Нет. Его ли это вина? Не совсем.

Андре Онана globallookpress.com

Но его главная обязанность — отражать удары. И именно с этим, базовым для любого голкипера навыком, у Онана постоянно возникали проблемы. Да, он делал блестящие сейвы. Но также регулярно допускал грубые ошибки. И даже спасая команду, слишком часто отбивал мяч прямо на соперника.

Такая непредсказуемость не стоит цены «разыгрывающего в перчатках». Тем более в этом компоненте он тоже не блистал.

Чтобы стоять в воротах «Юнайтед», нужно обладать лидерскими качествами. У Онана достаточно эго. Но слишком часто его бравада выглядит не к месту. Вратарь обязан излучать уверенность и передавать ее партнерам, даже если в глубине души сам он сомневается. В случае с Онана всё совершенно не так.

У Рубена Аморима и без того хватает проблем, поэтому ему не нужен кипер, вселяющий в команду нервозность. Теперь это забота «Трабзонспора», как минимум на этот сезон.

10. Джим Лейтон

Лейтон стал первым вратарем, приобретенным в эпоху Фергюсона. В 1988 году его купили за 750 тысяч фунтов у «Абердина», где они вместе добились больших успехов.

В своем дебютном сезоне в «Юнайтед» голкипер сборной Шотландии выглядел вполне достойно в слабой команде, занявшей лишь 11-е место в Первом дивизионе. Лейтон провел 14 «сухих» матчей и лишь один раз за сезон пропустил больше двух голов.

Джим Лейтон globallookpress.com

Но все развалилось к концу второго сезона. Фергюсон балансировал на грани увольнения, а команда финишировала 13-й. Кубковая кампания спасла тренеру работу, но похоронила карьеру Лейтона в «МЮ».

В финале Кубка Англии против «Кристал Пэлас» вратарь провел слабую игру: два из трех голов повесили именно на него. На переигровку Фергюсон принял шокирующее решение: посадил Лейтона в запас, доверив защищать ворота Лесу Сили, арендованному у «Лутона». Это был гениальный ход: Сили провел «сухой» матч, а Лейтон выглядел уничтоженным на трибуне.

После этого он сыграл за «Юнайтед» лишь один матч — в Кубке лиги против «Галифакса». Его отношения с Фергюсоном были разрушены безвозвратно. «Мы с ним так и не заговорили больше никогда, и не заговорим», — признался Лейтон в 2018 году.

Восстановливать карьеру он начал только спустя три года, вернувшись в Шотландию, где благодаря уверенной игре в составе «Хиберниана» вновь пробился в сборную. Там же, по его словам, он показывал лучший футбол в жизни. А завершил карьеру Лейтон в «Абердине» в 41 год.

9. Рой Кэрролл

Кэрролл перешел в «Юнайтед» из «Уигана» в 2001 году изначально как дублер Фабьена Бартеза, но с перспективой однажды заменить француза. Это произошло по ходу второго сезона, когда Фергюсон потерял веру в Бартеза в разгар борьбы за титул с «Арсеналом».

Рой Кэрролл globallookpress.com

Кэрролл помог команде дойти до конца сезона, но тут же получил конкурента в лице Тима Ховарда. Американец выиграл борьбу за место в основном составе в первый год, но во втором между ними установилось равенство — ни один так и не стал явным первым номером.

Именно тогда случился эпизод, который всегда ассоциируется с Кэрроллом: он упустил из виду дальний удар Педру Мендеша, но судья не засчитал очевидный гол.

Более серьезной ошибкой стал промах в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана», после чего снова началась ротация.

В итоге Кэрролл ушел по завершении сезона, когда Фергюсон наконец прекратил свои эксперименты с вратарями.

8. Тим Ховард

О Ховарде почти никто не слышал, когда его подписали из «Нью-Йорк МетроСтарз» в 2003 году за 2,3 млн фунтов. Но 24-летнего вратаря сразу бросили в основу — Фергюсон больше не мог терпеть ошибки Бартеза.

Тим Ховард globallookpress.com

Старт был многообещающим: Ховард уверенно вошел в сезон, но все обрушилось в марте, когда он в концовке матча Лиги чемпионов с «Порту» отбил мяч прямо на соперника, что позволило Жозе Моуринью устроить свой знаменитый рывок вдоль бровки, а также запустило карьеру будущего заклятого соперника Фергюсона.

После этого Ховард потерял стабильность. В сезоне 2004/05 он и Кэрролл поочередно боролись за статус первого номера, но оба часто ошибались. В итоге Фергюсон пригласил ван дер Сара.

Позднее Ховард стал одним из самых надежных вратарей АПЛ в «Эвертоне». Возможно, если бы он оказался там раньше, то позже был бы готов к роли основного кипера «Юнайтед».

7. Гари Уолш

Уолш — единственный воспитанник клуба в этом списке, и если бы не травмы, он мог бы занять куда более высокое место.

Вратарь из Уигана дебютировал в шестом матче Фергюсона в чемпионате Англии. Несмотря на то, что в его распоряжении были Крис Тернер и Гэри Бейли (чью карьеру уже разрушили травмы), шотландец сделал ставку на неопытного 18-летнего Уолша.

Гари Уолш globallookpress.com

Гари закончил первый сезон Фергюсона как основной вратарь и начал кампанию 1987/88 в том же статусе. Но серьезная травма головы, полученная в товарищеском матче на Бермудских островах (где Фергюсон даже выпустил себя на поле в роли нападающего!), поставила крест на сезоне. В итоге тренер пригласил Джима Лейтона.

Уолш оставался в «Юнайтед» еще семь лет, но так и не сумел вернуть себе место в составе и раскрыть потенциал, который заставил Фергюсона доверить ворота юноше. Его последний сезон, в качестве одного из дублеров Шмейхеля в 1994/95, оказался самым насыщенным по игровому времени со времен дебюта. Но ради полноценной карьеры в статусе основного вратаря ему пришлось уйти сначала в «Мидлсбро», а затем в «Брэдфорд».

6. Раймонд ван дер Гау

Слишком уж хорош собой, чтобы быть основным вратарем, ван дер Гау был невероятно надежной опцией для Фергюсона, когда требовалась подстраховка для Петера Шмейхеля.

Раймонд ван дер Гау globallookpress.com

Когда Шмейхель ушел, стало ясно, что Боснич не тянет на роль его преемника, ван дер Гау снова спокойно вышел в рамку, пока тренер искал нового вратаря. Именно в тот сезон он сыграл достаточно матчей, чтобы получить чемпионскую медаль.

Всего за шесть лет в «Юнайтед» нидерландец провел 60 мачтей. И даже сейчас, в 62 года, выглядит так, будто по-прежнему готов играть.

5. Фабьен Бартез

Все, что сегодня делает «современный вратарь», не является чем-то революционным. Бартез выполнял функции «одиннадцатого полевого игрока» на «Олд Траффорд» еще 25 лет назад.

Фабьен Бартез globallookpress.com

После неудачных попыток заменить Шмейхеля сначала Босничем, потом Таиби, в 2000 году Фергюсон обратился к Бартезу. Звезда сборной Франции, чемпион мира и Европы, был одним из трех вратарей, которых Фергюсон считал способными реально усилить его команду (другие двое — Оливер Кан и Джанлуиджи Буффон). За 28-летнего кипера «Монако» клуб заплатил 7,8 млн фунтов.

Первый сезон был настоящим шоу: Бартез брал пенальти, издевался над форвардами и обожал провоцировать. Паоло Ди Канио отомстил ему в Кубке Англии, выбив «Юнайтед» после того, как француз пытался изобразить офсайд, но в целом вратарь пришелся публике по душе.

Но вскоре все изменилось. Во втором сезоне он стал чаще ошибаться, однако Фергюсон продолжал доверять. В третьем терпение лопнуло: после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов Бартез окончательно потерял место в составе, а позже его отправили в «Марсель».

4. Лес Сили

Сили недолго оставался первым номером в «Юнайтед», но он выжал из этого времени максимум.

Лес Сили globallookpress.com

Его выход в переигровке финала Кубка Англии-1990 стал шоком для всех, особенно для Джима Лейтона. Но Фергюсон оказался прав.

«Был ли он лучше Джима? Нет. Но он сам так думал, а иногда это очень важно», — говорил тренер.

«Кристал Пэлас» ошибочно решил, что может запугать его на «Уэмбли». Но дерзкий лондонец не боялся ни их, ни статуса первого номера «Юнайтед» в следующем сезоне. Сили играл блестяще и быстро завоевал любовь «Стретфорд Энд». Как отмечал Фергюсон, он не был самым техничным вратарем или выдающимся атлетом, но защищал ворота так, будто от этого зависела его жизнь.

И в каком-то смысле так оно и было. В финале Кубка лиги-1991 он получил глубокий порез колена почти до кости. Несмотря на уговоры уйти с поля, он отказался — велел перевязать ногу и доиграл матч. Позже, когда в рану попала инфекция, Сили потерял сознание в аэропорту на обратном пути в Манчестер. Врачи говорили, что если бы он успел сесть на рейс, то мог бы лишиться ноги или даже жизни.

Тем не менее он вернулся в строй всего через несколько недель — с перевязанным коленом — и помог «Юнайтед» обыграть «Барселону» в финале Кубка обладателей кубков. Это был второй трофей Фергюсона, и Сили сыграл огромную роль в его завоевании.

Летом в команду пришел Шмейхель, а Сили ушел. Однако вскоре Фергюсон вернул его уже в роли дублера «великого датчанина».

К сожалению, спустя семь лет после окончательного ухода из клуба Сили скончался от сердечного приступа.

3. Давид де Хеа

Можно справедливо утверждать, что де Хеа заслуживает более высокой позиции. После его ухода в 2023 году некоторые даже называли его величайшим вратарем в истории клуба, приводя в доказательство четыре награды лучшему игроку сезона.

Давид де Хеа globallookpress.com

Аргумент весомый, особенно если учесть его долголетие. Лишь шесть игроков провели за «Юнайтед» больше матчей, чем испанец, перешедший из «Атлетико» в 2011 году. Он приехал юным и хрупким парнем, казалось, ненадолго, но со временем стал одним из лучших голкиперов мира.

Но в какой-то момент — вероятно, после подписания огромного контракта в 2019-м — де Хеа стал казаться устаревшим. Он потерял место в сборной Испании и со временем вовсе перестал вызываться туда, а очевидные слабые стороны в его игре так и не были исправлены.

Кульминация наступила в сезоне 2022/23, когда стало ясно: он не подходит под требования тен Хага. Да, де Хеа по-прежнему совершал потрясающие сэйвы (и параллельно с этим допускал ужасные ошибки), и какое-то время казалось, что тренер готов с ним мириться. Но летом решение изменилось: замена стала приоритетом. Сам процесс получился неуклюжим и болезненным.

Клуб должен был организовать его уход гораздо лучше. Лишь этим летом, когда он вернулся в составе «Фиорентины» на товарищеский матч, де Хеа получил внимание, которого заслуживал. Но, несмотря на неудачную концовку, у него была шикарная карьера в «Юнайтед»: он отыграл при шести тренерах, оставив огромное наследие. Однако два других вратаря, возможно благодаря тому, что им довелось выступать в еще более сильных командах, заслужили места выше.

2. Эдвин ван дер Сар

Фергюсон лучше всех сказал об этом в своей автобиографии: «У нас был тяжелый период, когда мы пытались заменить Петера Шмейхеля. Это, возможно, не мой конек. Лишь с приходом Эдвина мы снова вышли на уровень, который имели с Петером. Эдвин стал великолепным приобретением. Если оглянуться назад, я жалею лишь о том, что мы не подписали его сразу, когда Шмейхель ушел».

Эдвин ван дер Сар globallookpress.com

Между уходом Шмейхеля и приходом ван дер Сара «Юнайтед» перепробовал шесть вратарей. Возможно, этот период подготовил нидерландца к огромному давлению, ведь когда он наконец приехал в 2005-м, в возрасте почти 35 лет, он был достаточно опытен, чтобы сделать работу, с которой так мучились другие.

Несмотря на возраст, ван дер Сар защищал ворота «Юнайтед» в течение шести сезонов и завершил карьеру в 40 лет. Экс-кипер «Аякса», «Ювентуса» и «Фулхэма», рекордсмен сборной Нидерландов (130 матчей), выиграл четыре титула АПЛ и сыграл колоссальную роль в победе в Лиге чемпионов в 2008 году. Конечно, ему помогала стена в лице Фердинанда и Видича, но ван дер Сар был безупречным звеном в, пожалуй, лучшей команде Фергюсона.

1. Петер Шмейхель

Лучший вратарь в истории «Манчестер Юнайтед». А возможно, и в истории футбола.

С 1991 по 1999 годы он стоял на воротах «Юнайтед» — и заполнял их не только внушительным телосложением, но и колоссальной харизмой. «Великий датчанин» был слишком пугающей фигурой для многих форвардов: многие просто сдавались, выбегая один на один.

Петер Шмейхель globallookpress.com

В таких ситуациях Шмейхель популяризировал свой фирменный прием — «звезду», раскидывая руки и ноги и перекрывая весь створ. Его умение быстро вводить мяч в игру броском на полполя добавило атаке «Юнайтед» новое измерение. Да, техника иногда была неряшливой, но вратарское мастерство — это искусство, и Шмейхель владел им в совершенстве.

Прогнозы и ставки на футбол

Он защищал ворота во время первого чемпионства при Фергюсоне, обоих «дублей» и, конечно, легендарного требла в 1999 году. Финал Лиги чемпионов в Барселоне стал его прощальным аккордом в клубе. Позже он признавался, что ушел слишком рано, и кто-то может считать, что возвращение в АПЛ в составе «Астон Виллы» и даже «Манчестер Сити» слегка испортило наследие. Но лишь самый придирчивый болельщик «Юнайтед» рискнет умалить значение его восьми блестящих сезонов, когда он сделал ворота «Олд Траффорд» самыми неприступными в Англии.