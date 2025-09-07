Кьеза, Онана и еще четыре игрока, которые могут перебраться из АПЛ в Турцию

1-й таймГрузия — БолгарияОнлайн
    Андре Онана
    Андре Онана
    Football365 выделяет шесть футболистов, для которых переезд в Турцию — не понижение, а возможность снова стать ключевыми фигурами.
    В понедельник вечером трансферное окно в Англии закрылось — кто-то успел оформить переход мечты, как Александер Исак, а кто-то в последний момент остался ни с чем, как Марк Гехи. Тем, кто не получил желаемого трансфера, придется ждать до января. Однако вариант с Турцией все еще открыт: окно в Суперлиге закроется лишь 12 сентября.

    Мы решили «переписать судьбу» шестерых игроков, у которых нет будущего в нынешних клубах, и представить их в Турции.

    Ив Биссума — из «Тоттенхэма» в «Фенербахче»

    Биссума давно напоминает типаж Поля Погба: огромный талант, который так и не реализован из-за проблем с дисциплиной и травмами. 29-летний хавбек сразу дал повод новому тренеру Томасу Франку обозначить правила — полузащитник был исключен из заявки на матч с «ПСЖ» за многочисленные опоздания. Кажется, его время в «Тоттенхэме» подошло к концу.

    Ив Биссума
    globallookpress.com

    Вернуться в команду будет крайне сложно: Франк явно не рассчитывает на игрока, а центр поля у лондонцев выглядит сбалансированным — Жуан Пальинья, Родриго Бентанкур и Пап Сарр обеспечивают глубину состава.

    По информации СМИ, «Галатасарай» отказался от идеи подписания Биссума в августе, опасаясь за его физическую готовность. Но «Фенербахче», уже без Жозе Моуринью, может рискнуть и объединить его в центре поля с Фредом или Эдсоном Альваресом.

    Федерико Кьеза — из «Ливерпуля» в «Галатасарай»

    Кьеза вполне мог отказаться от мечты заиграть в «Ливерпуле» еще летом, когда им интересовались несколько итальянских клубов. Однако после блеклого дебютного сезона‑2024/25 он твердо решил доказать свою состоятельность на «Энфилде».

    Федерико Кьеза
    globallookpress.com

    Травмы мешали ему на протяжении карьеры, но в стартовом туре нынешнего сезона итальянец напомнил о себе — забил важнейший мяч в победном матче с «Борнмутом» (4:2). Это, пожалуй, был его лучший момент в красной футболке.

    Дальше — лишь выходы на замену. К тому же Кьезу затмила яркая игра 18-летнего Рио Нгумоа, а затем и громкий трансфер Александера Исака в последний день окна. В итоге Арне Слот не включил итальянца в заявку «Ливерпуля» на Лигу чемпионов.

  • Рекордный гол и железные нервы: что мы узнали о Рио Нгумоа после первого матча в АПЛ
  • Подросток вышел на поле за четыре минуты до конца — и вошел в историю
  • 27/08/2025

    • Вариант остаться и ждать своего шанса есть: зимой Мохаммед Салах уедет в Кот-д’Ивуар на Кубок африканских наций. Но до января Кьеза рискует снова оказаться в статусе запасного. В 27 лет он обязан играть чаще, и «Галатасарай» видится идеальным вариантом для перезапуска карьеры.

    Аксель Дисаси — из «Челси» в «Бешикташ»

    Можно спорить, ориентирована ли трансферная политика «Челси» на спортивный результат или на финансовую выгоду, но отрицать одно невозможно: клуб довел до совершенства умение продавать игроков, установив рекорд по доходам от трансферов этим летом.

    Дисаси мог пополнить эту кассу: к нему проявляли интерес в АПЛ в последние дни окна. Но переход сорвался и француз пока остается на «Стэмфорд Бридж».

    Аксель Дисаси
    globallookpress.com

    Вряд ли это надолго. 27-летний защитник не провел ни минуты в чемпионате после аренды в «Астон Вилле», где также довольствовался ролью запасного. Его стоимость падает, а «синие» теряют деньги.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Для самого игрока следующий шаг напрашивается сам собой: переход в один из грандов Турции. «Бешикташ» — логичный вариант, который даст Дисаси новый шанс проявить себя.

    Тайрик Джордж — из «Челси» в «Фенербахче»

    Слухи о возможном уходе Джорджа из «Челси» выглядят неожиданными: в сезоне-2024/25 он наконец-то пробился в первую команду. Но у лондонцев свой курс — клуб предпочитает покупать молодых талантов по всему миру, вместо того чтобы доверять воспитанникам академии. Летние трансферы окончательно отбросили 19-летнего хавбека на периферию состава.

    Тайрик Джордж
    globallookpress.com

    Интерес к Джорджу проявляли «Фулхэм», «Лейпциг» и «Рома» — и любой из этих вариантов стал бы отличным шагом на данном этапе карьеры. Более того, в последний день трансферного окна он уже имел договоренность с «дачниками», но переход так и не состоялся.

  • История несостоявшегося перехода: почему Гехи так и не стал игроком «Ливерпуля»
  • Тренер «Кристал Пэлас» оказался чересчур упертым человеком
  • 03/09/2025

    • В такой ситуации «Фенербахче» или другой топ-клуб Турции просто обязан рассмотреть кандидатуру Джорджа. Потенциал у него огромный, а запрашиваемые 22 миллиона фунтов в нынешних условиях выглядят вполне оправданными вложениями.

    Тайрелл Маласия — из «Манчестер Юнайтед» в «Истанбул Башакшехир»

    Маласия — единственный из так называемого «бомбового отряда» «Манчестер Юнайтед», кто остался на «Олд Траффорд». И это неудивительно, учитывая его печальную историю травм с момента перехода в клуб.

    С начала сезона‑2023/24 он провел всего 20 официальных матчей за «МЮ» и «Фейеноорд» (в аренде), поэтому рассчитывать на шквал предложений было сложно.

    Тайрелл Маласия
    globallookpress.com

    Ожидалось, что летом он вернется на родину, но ни один клуб Нидерландов не решился взять на себя риск. В последний момент сорвался и переход в испанский «Эльче» из‑за разногласий по условиям контракта.

    Теперь для Маласии остается, пожалуй, единственный путь: Турция. Но рассчитывать на «Галатасарай» или «Фенербахче» не приходится — скорее всего, речь о клубах второго эшелона, вроде «Истанбул Башакшехира», где он сможет хотя бы стабильно играть.

    Андре Онана — из «Манчестер Юнайтед» в «Трабзонспор»

    До сих пор идут споры, было ли верным решением сделать ставку на Сенне Ламменса, а не на Эмилиано Мартинеса, учитывая, что даже более опытные и, на первый взгляд, более классные вратари ранее не выдерживали колоссального давления, связанного с ролью первого номера «Манчестер Юнайтед».

  • Куртуа нового поколения: как Сенне Ламменс должен решить давнюю проблему «МЮ»
  • «Красные дьяволы» близки к трансферу бельгийского вратаря за €23 млн
  • 27/08/2025

    • Тем не менее, у Ламменса есть одно преимущество — он сменяет крайне неудачного предшественника. Андре Онана вместе с Алтаем Байындыром в последние сезоны стали настоящей проблемой для «Юнайтед», а не решением.

    Резкое падение формы камерунца с начала сезона‑2024/25 поражает: между его крупными ошибками редко проходило больше двух матчей, а уверенности и без того хрупкой обороне он не добавлял.

    Появление Ламменса стало для Онана окончательным приговором. Теперь «МЮ» остается только уговаривать вратаря согласиться на переход в «Трабзонспор», где ему, возможно, удастся перезапустить карьеру.

