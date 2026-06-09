прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.90

10 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Англия и Коста-Рика. Начало игры — в 23:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.90.

Англия: Кейн и все остальные

Перед матчем: Сборная «трех львов» активно готовится к предстоящему чемпионату мира, который стартует уже 11-го июня. Товарищеская встреча против Коста-Рики будет последней перед стартом группового этапа мундиаля.

В квалификации ЧМ-2026 Англия показала отличный результат, набрав максимальные 24 очка за 8 встреч и заняв 1-е место в своей группе. Ближайший преследователь (Албания) отстал от англичан на 10 баллов.

Последние матчи: В прошедшем поединке сборная Англии одолела Новую Зеландию со счетом 1:0, забив победный гол на 45+2-й минуте. Матчем ранее национальная команда уступила Японии (0:1).

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В последних 5-и встречах во всех турнирах у англичан только одно поражение, три победы и ничейный результат в товарищеском матче против Уругвая (1:1). В том поединке сборная Англии упустила минимальное преимущество на 90+4-й минуте.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Безусловно, сборная Англии является одним из главных фаворитов предстоящего чемпионата мира, но национальная команда частенько выдает неудачные встречи. К примеру, поединок против Японии, где англичане не смогли распечатать ворота соперника.

Главной атакующей силой сборной, без сомнений, является нападающий Гарри Кейн. Форвард забил 8 голов в восьми встречах в рамках квалификации чемпионата мира. В предстоящем поединке против сборной Коста-Рики именно он может стать ключевой фигурой.

Коста-Рика: попытка хлопнуть дверью

Перед матчем: Эта сборная, в отличие от англичан, не смогла отобраться на чемпионат мира. Коста-Рике остается довольствоваться товарищескими встречами. К тому же, матч против Англии станет последним за это лето.

В квалификации ЧМ-2026 сборная Коста-Рики проиграла борьбу за выход в основной этап турнира Гаити. Национальная команда заняла 3-е место в своей группе с 7-ю очками в активе, отстав от лидера на 4 пункта.

Последние матчи: В прошлой встрече сборная Коста-Рики уступила Колумбии со счетом 1:3, пропустив два гола уже к 23-й минуте. До этого национальная команда крупно проиграла Ирану (0:5), полностью провалив 1-й тайм.

Сборная Коста-Рики не может победить на протяжении 5-и последних матчей. За этот период национальная команда трижды проиграла и дважды сыграла вничью, пропустив 11 голов при 3-х забитых.

Состояние команды: Коста-Рика и близко не является фаворитом в предстоящем поединке против сборной Англии. Национальная команда попытается громко хлопнуть дверью перед большой паузой, но уровень игроков соперника существенно выше.

Сборная Коста-Рики провела 2 очные встречи против Англии в современной истории. В одной из встреч сборные сыграли вничью (0:0), а во второй англичане оказались сильнее — 2:0.

Статистика для ставок

Сборная Англии не забивала больше одного гола в последних 3-х встречах

Коста-Рика не может победить на протяжении 5-и последних матчей

В двух очных встречах сборная Англии не пропустила ни одного гола от Коста-Рики (2:0 и 0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение Англии с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 5.90, а победа Коста-Рики — в 21.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.52 и 2.35.

Прогноз: Сборная Коста-Рики часто проваливается в 1-м тайме. Англичане начнут встречу активно.

2.90 Победа сборной Англии с форой (-1.5) в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч Англия — Коста-Рика позволит вывести на карту выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Победа сборной Англии с форой (-1.5) в 1-м тайме за 2.90.

Прогноз: Англия забьет довольно много голов в предстоящем поединке.

2.60 Индивидуальный тотал сборной Англии 3 больше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Англия — Коста-Рика позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Индивидуальный тотал сборной Англии 3 больше за 2.60.