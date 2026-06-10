В среду, 10 июня, сборные Англии и Коста-Рики сыграют в рамках товарищеского матча на нейтральном поле. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

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23:10 Основной эпицентр тропического ливня покинул район стадиона «Интер Энд Ко». Тучи рассеиваются, угроза новых ударов молний в критическом 8-мильном радиусе вокруг арены миновала.

22:55 Матч официально отложен на 1 час из-за обрушившегося на Орландо мощного шторма с тропическим ливнем и молниями. Организаторы утвердили новое время стартового свистка — 00:00 по московскому времени в ночь с 10 на 11 июня.

22:45 Встреча начнется, как только грозовой фронт отойдет от стадиона «Интер Энд Ко» минимум на 13 километров (8 миль). Сама игра пройдет в условиях тяжелого, мокрого поля и высокой духоты.

22:35 Из-за проливного дождя, который подтопил часть газона, и непрекращающейся грозы организаторы отложили стартовый свисток. Болельщиков на трибунах попросили временно покинуть открытые места и укрыться во внутренних помещениях стадиона.

22:30 Перед матчем в Орландо установилась экстремально ненастная погода с сильным штормом, тропическим ливнем и частыми ударами молний.

22:25 Стартовый состав Англии: Пикфорд Джордан, Джеймс Рис, Конса Эзри, Стоунс Джон, О'Райли Нико, Андерсон Эллиот, Райс Деклан, Мадуэке Нони, Беллингем Джуд, Гордон Энтони, Кейн Гарри.

22:20 Стартовый состав Коста-Рики: Секейра Патрик, Кирос Хаксель, Уостон Кендалл, Варгас Хуан Пабло, Кальво Франсиско, Мадригал Уоррен, Andrey Сото, Мурильо Аарон, Алькосер Хосимар, Угальде Манфред, Самора Альваро.

22:15 Сегодняшний матч пройдет в Орландо на «Интер Энд Ко Стэдиум» (домашняя арена клуба МЛС «Орландо Сити»). Стадион вмещает около 25 500 зрителей.

22:10 Поединок является генеральной репетицией и последним тестом для подопечных Томаса Тухеля перед стартом на ЧМ-2026. Главная цель — окончательно наиграть тактические схемы, проверить в деле лидеров, включая прибывших позже игроков «Арсенала» и Джуда Беллингема.

22:05 Англия подходит к игре в смешанной форме, но без кадровых потерь. В последнем товарищеском поединке 6 июня англичане натужно обыграли Новую Зеландию (1:0) благодаря голу Харри Кейна. До этого в марте сборная уступила Японии (0:1) и сыграла вничью с Уругваем (1:1).

22:00 «Лос Тикос» не квалифицировалась на ЧМ-2026. Главная цель подопечных Фернандо Батисты — проверка ближайшего резерва, оценка возможностей молодой команды на фоне топ-соперника и закладывание фундамента на новый отборочный цикл.

21:55 Коста-Рика переживает игровой кризис и затяжную серию без побед, длящуюся с октября прошлого года. В начале июня костариканцы проиграли Колумбии (1:3), а в марте были разгромлены сборной Ирана со счетом 0:5.

21:50 До этого момента команды пересекались на футбольном поле всего дважды. На групповом этапе ЧМ-2014 в Бразилии они разошлись нулевой ничьей (0:0). В товарищеском матче в 2018 году в рамках подготовки к мундиалю в России Англия уверенно победила в Лидсе со счетом 2:0.

21:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.90

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Англия — Коста-Рика. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.