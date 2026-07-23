прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.10

24 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Барселона» и «Европа». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.10.

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«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» только-только начинает серию спаррингов. Минувший чемпионат Испании команда уверенно выиграла.

При этом «Барселона» аж на 8 очков опередила «Реал». Да и забили каталонцы 95 мячей в 38 матчах Ла Лиги.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела аж два месяца назад. Тогда немотивированные «кулес» уступили «Валенсии» (1:3).

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До того команда одолела крепкий «Бетис» (3:1). А вот встреча с «Алавесом» завершилась минимальной викторией.

При этом «Барселона» в межсезонье лишилась Роберта Левандовского. К тому же не будет в столице Каталонии Маркуса Рэшфорда.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Барселона» твердо намерена преуспеть на всех фронтах. Однако в этом поединке состав команды будет далеким от оптимального.

И уж точно «Барселона» будет действовать первым номером. Даже без ведущих исполнителей «кулес» не должны иметь проблем со столь скромным оппонентом.

«Европа»

Турнирное положение: «Европа» в минувшем сезоне выступила довольно успешно. Команда заняла итоговое пятое место в третьем по силе испанском дивизионе.

Причем «Европа» не смогла в стыках пробиться в Сегунду. Команда по сумме двух встреч уступила «Сельте» (Б).

Последние матчи: поражение от «Сельты» (Б) получилось весьма досадным (2:3). Соперник оказался сильнее лишь в дополнительное время.

Несколько ранее команда подписала мировую с тем же оппонентом (1:1). Зато чуть раньше она смогла переиграть «Ибицу» (3:2).

В пяти своих последних матчах «Европа» победила один раз. Команде удалось отличиться 10 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Европа» только начинает готовиться к новому сезону. Команда твердо намерена побороться за повышение в классе.

Между тем, «Европа» за здорово живешь не сдаётся никому. Вот только средняя результативность не дотягивает до двух мячей за матч.

Наверняка «Европа» постарается как можно эффективнее сыграть вторым номером. Вот только летом состав команды покинул результативный Жорди Кано.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.00, а победа соперника — в 8.50.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.67, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.15.

Прогноз: «Барселона» даже без ряда ведущих игроков должна банально не замечать столь скромного оппонента.

3.10 Фора «Барселоны» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Барселона» — «Европа» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Барселона» — «Европа» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет