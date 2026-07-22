прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.15

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций БАТЭ из Беларуси будет принимать швейцарский «Сьон». Игра пройдет в Сумгаит 23 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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БАТЭ

Турнирная таблица: БАТЭ завоевал путёвку в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Беларуси. В финале турнира борисовчане переиграли в серии пенальти минское «Динамо» (1:1, 8:7 — по пенальти).

Последние матчи: В первом квалификационном раунде Лиги конференций БАТЭ с трудом прошел албанский клуб «Эльбасани» (1:1, 5:4 — в серии пенальти).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: Белорусский клуб не может одержать победу в четвёртом матче подряд. Футболисты БАТЭ также проиграли командам «Гомель» (0:1), «Торпедо-БелАЗ» (0:3), «Арсенал Дзержинск» (2:3) в рамках чемпионата Беларуси.

«Сьон»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне швейцарского чемпионата «Сьон» финишировал на четвёртом месте, набрав 63 очка. В тройку сильнейших вошли «Тун», «Санкт-Галлен» и «Лугано».

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Сьон» в товарищеских матчах обыграл «Анси» (4:0), «Ивердон» (3:1), «Ксамакс» (4:2) и «Этуаль-Каруж» (7:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Сьон« не проигрывает в 14 матчах подряд, одержав 10 побед и 4 раза сыграв вничью.

На что ставят в матче БАТЭ — Сьон Букмекерские коэффициенты на матч БАТЭ — Сьон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

"Сьон" завершил сезон в чемпионате Швейцарии на 4-м месте

БАТЭ в первом раунде Лиги конференций переиграл "Эльбасани" (1:1, 5:4 — в серии

БАТЭ и "Сьон" ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу "Сьона" ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья оценивается в 5.30. На победу БАТЭ — 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.

Прогноз: БАТЭ с трудом преодолел барьер в лице "Эльбасани", однако "Сьон" -команда уровнем выше. Беларусам будет непросто в игре против швейцарцев.

2.15 Фора «Сьона» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч БАТЭ — «Сьон» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Фора "Сьона" (-2) с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч БАТЭ — «Сьон» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.10.