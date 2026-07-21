В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Нефтчи» из Азербайджана будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в Баку 22 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Нефтчи»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Азербайджана «Нефтчи» финишировал на 4-м месте, набрав 59 очков. Чемпион — «Сабах» завершил турнир с 78 баллами.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Нефтчи» провел четыре товарищеских матча. В заключительной подготовительной игре азербайджанцы проиграли хорватскому «Осиеку» (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Нефтчи» также проиграл в контрольных играх сербскому «Партизану» (0:1) и румынскому ЧФР «Клуж» (1:2). Единственную победу азербайджанцы одержали над сербским клубом «Раднички» (3:0).
«Динамо» Минск
Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает первое место. В 14 матчах серебряный призер лиги набрал 33 очка.
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Динамо» переиграло «Силекс» из Северной Македонии лишь в серии пенальти (0:1 — поражение дома, 1:0 — победа в гостях, 6:5 — победа по пенальти).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах минский клуб одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одной игре потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск в первом раунде Лиги конференций обыграл «Силекс» (1:1, 6:5 — по пенальти)
- «Нефтчи» провёл четыре товарищеских матча перед стартом в Лиге конференций
- «Динамо» Минск и «Нефтчи» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Нефтчи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.08. Ничья оценивается в 3.20. На победу «Динамо» Минск — 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.60.
Прогноз: Минское «Динамо» потратило много сил в драматичном противостоянии с «Силексом», тогда как «Нефтчи» целенаправленно готовился к старту в еврокубках. Фактор своего поля и более свежие физические кондиции могут помочь азербайджанскому клубу добиться победы в первой встрече.
Ставка: Победа «Нефтчи» с коэффициентом 2.08.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.