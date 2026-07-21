прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.08

В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Нефтчи» из Азербайджана будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в Баку 22 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Нефтчи»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Азербайджана «Нефтчи» финишировал на 4-м месте, набрав 59 очков. Чемпион — «Сабах» завершил турнир с 78 баллами.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Нефтчи» провел четыре товарищеских матча. В заключительной подготовительной игре азербайджанцы проиграли хорватскому «Осиеку» (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: «Нефтчи» также проиграл в контрольных играх сербскому «Партизану» (0:1) и румынскому ЧФР «Клуж» (1:2). Единственную победу азербайджанцы одержали над сербским клубом «Раднички» (3:0).

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает первое место. В 14 матчах серебряный призер лиги набрал 33 очка.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Динамо» переиграло «Силекс» из Северной Македонии лишь в серии пенальти (0:1 — поражение дома, 1:0 — победа в гостях, 6:5 — победа по пенальти).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах минский клуб одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одной игре потерпел поражение.

На что ставят в матче Нефтчи — Динамо Минск Букмекерские коэффициенты на матч Нефтчи — Динамо Минск: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» Минск в первом раунде Лиги конференций обыграл «Силекс» (1:1, 6:5 — по пенальти)

«Нефтчи» провёл четыре товарищеских матча перед стартом в Лиге конференций

«Динамо» Минск и «Нефтчи» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нефтчи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.08. Ничья оценивается в 3.20. На победу «Динамо» Минск — 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.20 и 1.60.

Прогноз: Минское «Динамо» потратило много сил в драматичном противостоянии с «Силексом», тогда как «Нефтчи» целенаправленно готовился к старту в еврокубках. Фактор своего поля и более свежие физические кондиции могут помочь азербайджанскому клубу добиться победы в первой встрече.

2.08 Победа «Нефтчи» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Нефтчи» — «Динамо» Минск принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Победа «Нефтчи» с коэффициентом 2.08.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Нефтчи» — «Динамо» Минск позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.20.