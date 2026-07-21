прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.13

22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграют «Эгнатия» и «Целе». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Эгнатия»

Турнирное положение: Албанский коллектив решительно настроен побороться за путевку в основную сетку главного еврокубка. Старт в квалификации Лиги чемпионов лишь подтверждает еврокубковые амбиции скромного клуба.

При этом «Эгнатия» за последнее время заметно прибавила в атакующей агрессии. Вот только оборонительные редуты команды по-прежнему не отличаются идеальной надежностью, регулярно допуская сбои.

Последние матчи: прошлый раунд отбора команда преодолела весьма продуктивно. Албанцы по сумме двух встреч сломили сопротивление молдавского «Петрокуба», забив в ответном матче сразу шесть мячей (6:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

При этом «Эгнатия» демонстрирует впечатляющую серийность у чужих ворот. Клуб стабильно забивает на протяжении десяти матчей кряду, что делает его крайне опасным на своем поле.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Албанцы в игровом плане на домашнем стадионе выглядят весьма симпатично. Да и плоды системной работы тренерского штаба уже отчетливо виднеются в комбинационной игре.

При этом «Эгнатия» пропускает в четырех официальных поединках подряд, что обнажает явный дисбаланс в сторону атаки. Так что в предстоящей игре хозяевам придется уделить особое внимание защитным действиям.

«Целе»

Турнирное положение: Словенцы потенциально видятся фаворитами этого двухматчевого противостояния. «Целе» привлекает сбалансированным футболом и имеет куда более весомый еврокубковый бэкграунд.

При этом «Целе» подходит к квалификационным матчам в режиме плотного игрового графика внутреннего первенства.

Последние матчи: в крайней встрече чемпионата Словении команда не сумела удержать победный счет. «Целе» сыграл в результативную ничью с «Мурой» (2:2).

До того в рамках подготовки коллектив уверенно переиграл венгерский «МТК» (4:3) в яркой перестрелке. А вот чуть ранее случилось досадное поражение от хорватского «Хайдука».

На данный момент «Целе» рассчитывает сделать весомый задел перед ответной игрой. Текущая форма команды Сесара Феррандо позволяет рассчитывать на доминирование по ходу встречи.

Состояние команды: Словенцы способны дать бой любому оппоненту на выезде. К тому же команда хочет избежать нервотрепки во втором поединке и постарается сыграть максимально прагматично.

«Целе» еще не пересекался с «Эгнатией» в официальных матчах. В этой встрече словенцы постараются воспользоваться ошибками албанской обороны, которая часто проваливается под системным прессингом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Целе» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.40, а победа «Эгнатии» — в 3.25.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.03, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.72.

Прогноз: «Целе» выглядит для нас фаворитом в этой встрече. У команды более матерый состав и опыт выступления на стадиях квалификации.

2.13 Победа «Целе» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Эгнатия» — «Целе» позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Победа «Целе» в матче за 2.13.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на тотале больше 3 мячей в этом поединке.

2.85 Тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Эгнатия» — «Целе» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: Тотал больше 3 мячей в этом матче за 2.85.