прогноз на матч 1/4 квалификации Лиги Европы, ставка за 1.85

23 июля в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги Европы сыграют «Санкт-Галлен» и «Бенфика». Начало игры — в 21:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Санкт-Галлен»

Путь к 1/4 финала: Эта швейцарская команда начнет свой путь со стадии четвертьфинала Лиги Европы. «Санкт-Галлен» встретится с грозной «Бенфикой» в самом начале пути.

В минувшем сезоне чемпионата Швейцарии команда боролась за 1-е место, но по итогу заняла второе с 70-ю очками в активе. «Санкт-Галлен» отстал от «Туна» на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече команда уступила «Норвичу» со счетом 0:3, пропустив все голы еще в первом тайме. Матчем ранее «Санкт-Галлен» крупно уступил «Лиону» (3:6).

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Команда провела этим летом 4 контрольные встречи. За этот период «Санкт-Галлен» также обыграл «Винтертур» (1:0) и «Альтах» (3:2).

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Санкт-Галлен» провел неплохой прошлый сезон в чемпионате страны, подготовился за лето, а теперь будет противостоять одной из самых сильных команд Португалии — «Бенфике».

У «Санкт-Галлена» есть немецкий полузащитник Карло Бухалфа, который был одним из самых лучших по результативности в команде в прошлом сезоне. За 36 встреч футболист забил 12 голов и сделал 3 голевые передачи.

«Бенфика»

Путь к 1/4 финала: Португальская команда также стартует в квалификации Лиги Европы со стадии четвертьфинала. «Бенфика» является очевидным фаворитом в противостоянии с «Санкт-Галленом».

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии команда заняла 3-е место в таблице с 80-ю очками в активе. «Бенфика» пропустила вперед «Спортинг» и «Порту».

Последние матчи: В минувшей контрольной встрече команда обыграла «Вильярреал» со счетом 2:0. До этого «Бенфика» уступила «Фламенго» (1:2), пропустив решающий гол на 68-й минуте.

Команда провела всего 2 товарищеские встречи этим летом. Примечательно, что в 2026-м году в рамках чемпионата Португалии «Бенфика» ни разу не проиграла, 13 раз победила и 6 раз сыграла вничью.

Состояние команды: «Бенфика» этим летом пережила уход Жозе Моуринью с поста главного тренера. Специалист продолжит карьеру в мадридском «Реале», а португальской команде необходимо снова перестраиваться под требования нового тренера.

Нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне. Клуб сохранил форварда этим летом, поэтому именно он может стать ключевой фигурой в противостоянии с «Санкт-Галленом».

На что ставят в матче Санкт-Галлен — Бенфика Букмекерские коэффициенты на матч Санкт-Галлен — Бенфика: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Санкт-Галлен» проиграл 2 последних матча, пропустив 9 голов

«Бенфика» в 2026-м году не проиграла ни одного матча в чемпионате страны в рамках минувшего сезона

В двух товарищеских матчах «Бенфика» выиграла и проиграла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Бенфике» с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Санкт-Галлена» — в 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.

Прогноз: «Бенфика» гораздо сильнее своего соперника. Прогнозируем убедительную победу гостей.

1.85 Победа «Бенфики» с форой (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Санкт-Галлен» — «Бенфика» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Победа «Бенфики» с форой (-1.5) за 1.85.

Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным.

1.78 Тотал 3 больше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч «Санкт-Галлен» — «Бенфика» позволит вывести на карту выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: Тотал 3 больше за 1.78.