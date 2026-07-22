23 июля в первом матче 1/4 финала квалификации Лиги Европы сыграют «Санкт-Галлен» и «Бенфика». Начало игры — в 21:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Санкт-Галлен»
Путь к 1/4 финала: Эта швейцарская команда начнет свой путь со стадии четвертьфинала Лиги Европы. «Санкт-Галлен» встретится с грозной «Бенфикой» в самом начале пути.
В минувшем сезоне чемпионата Швейцарии команда боролась за 1-е место, но по итогу заняла второе с 70-ю очками в активе. «Санкт-Галлен» отстал от «Туна» на 5 пунктов.
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече команда уступила «Норвичу» со счетом 0:3, пропустив все голы еще в первом тайме. Матчем ранее «Санкт-Галлен» крупно уступил «Лиону» (3:6).
Команда провела этим летом 4 контрольные встречи. За этот период «Санкт-Галлен» также обыграл «Винтертур» (1:0) и «Альтах» (3:2).
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «Санкт-Галлен» провел неплохой прошлый сезон в чемпионате страны, подготовился за лето, а теперь будет противостоять одной из самых сильных команд Португалии — «Бенфике».
У «Санкт-Галлена» есть немецкий полузащитник Карло Бухалфа, который был одним из самых лучших по результативности в команде в прошлом сезоне. За 36 встреч футболист забил 12 голов и сделал 3 голевые передачи.
«Бенфика»
Путь к 1/4 финала: Португальская команда также стартует в квалификации Лиги Европы со стадии четвертьфинала. «Бенфика» является очевидным фаворитом в противостоянии с «Санкт-Галленом».
В прошедшем сезоне чемпионата Португалии команда заняла 3-е место в таблице с 80-ю очками в активе. «Бенфика» пропустила вперед «Спортинг» и «Порту».
Последние матчи: В минувшей контрольной встрече команда обыграла «Вильярреал» со счетом 2:0. До этого «Бенфика» уступила «Фламенго» (1:2), пропустив решающий гол на 68-й минуте.
Команда провела всего 2 товарищеские встречи этим летом. Примечательно, что в 2026-м году в рамках чемпионата Португалии «Бенфика» ни разу не проиграла, 13 раз победила и 6 раз сыграла вничью.
Состояние команды: «Бенфика» этим летом пережила уход Жозе Моуринью с поста главного тренера. Специалист продолжит карьеру в мадридском «Реале», а португальской команде необходимо снова перестраиваться под требования нового тренера.
Нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне. Клуб сохранил форварда этим летом, поэтому именно он может стать ключевой фигурой в противостоянии с «Санкт-Галленом».
Статистика для ставок
- «Санкт-Галлен» проиграл 2 последних матча, пропустив 9 голов
- «Бенфика» в 2026-м году не проиграла ни одного матча в чемпионате страны в рамках минувшего сезона
- В двух товарищеских матчах «Бенфика» выиграла и проиграла
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Бенфике» с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Санкт-Галлена» — в 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.50 и 2.40.
Прогноз: «Бенфика» гораздо сильнее своего соперника. Прогнозируем убедительную победу гостей.
Ставка: Победа «Бенфики» с форой (-1.5) за 1.85.
Прогноз: Можно предположить, что матч получится результативным.
Ставка: Тотал 3 больше за 1.78.