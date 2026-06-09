The Athletic вспоминает известных футболистов, которым в разное время пришлось пропустить чемпионат мира из-за обидных травм.

«Я немного посматривал матчи. В конце концов, ты просто превращаешься в обычного болельщика. Одним глазом плачешь от обиды, другим — радуешься за парней, потому что у них все получалось».

В июне 2014 года Марко Ройс находился на пике формы после лучшего сезона в карьере. Его 23 гола за дортмундскую «Боруссию» практически гарантировали место в стартовом составе сборной Германии на грядущем чемпионате мира.

Но прямо перед перерывом в заключительном товарищеском матче против Армении Ройс рухнул на газон после довольно безобидного на первый взгляд единоборства с Артуром Едигаряном.

Марко Ройс globallookpress.com

Марко мгновенно понял: случилось что-то страшное. Его левая лодыжка на долю секунды вывернулась в направлении, в котором человеческие суставы выворачиваться не должны. Диагноз оказался безжалостным — частичный разрыв связок. Его чемпионат мира закончился, так и не успев начаться.

В эти дни Ройса, как и многих других ветеранов, наверняка не покидает горькое чувство дежавю и глубокого сопереживания, листая ленту новостей, откуда один за другим приходят сообщения о потерях накануне ЧМ-2026.

В субботу этот трагический список пополнил Леннарт Карль — 18-летний талант из «Баварии», который вполне мог стать главным джокером и игроком стартового состава сборной Германии. До него в лазарет попали Юго Экитике (Франция), Каору Митома (Япония), Родриго и Эстеван (Бразилия), Патрик Агьеманг (США), Серж Гнабри (Германия) и Хави Симонс (Нидерланды).

Марко Ройс globallookpress.com

Все они пополнили это мрачное и нежеланное братство футболистов, чьи мечты о мундиале в разные годы были безжалостно разбиты травмами.

«Будучи ребенком, ты всегда мечтаешь сыграть на чемпионате мира. Мечтаешь о самой привилегии примерить эту футболку. Но травмы — неотъемлемая часть игры, часть нашей жизни, и ты обязан это принять.

Самое главное в такой момент — оставаться сильным ментально. Ты просто пытаешься осознать ситуацию и полностью фокусируешься на процессе восстановления, чтобы поскорее вернуться», — говорит Ройс.

Тогда, в 2014-м, Ройсу пришлось издалека наблюдать за тем, как его партнеры по команде уверенно шагают к золотым медалям. Когда немцы пробились в финал против Аргентины, Немецкий футбольный союз (DFB) предложил Марко прилететь в Рио-де-Жанейро, чтобы поддержать команду на стадионе. Он отказался. По официальной версии — для того, чтобы не прерывать реабилитацию.

Марко Ройс globallookpress.com

Однако по-человечески его мотивы понять несложно: перспектива сидеть на трибуне «Мараканы» и наблюдать, как твои близкие друзья завоевывают главный трофей в твоей жизни, на котором ты сам должен был играть ключевую роль, в лучшем случае вызвала бы крайне неоднозначные эмоции.

Сразу после финального свистка близкий друг Ройса и автор победного гола Марио Гётце вынес на церемонию награждения футболку сборной Германии с фамилией Марко на спине, не расставаясь с ней на протяжении всего празднования на поле. Это был красивый и сильный жест, который, правда, сам Ройс в прямом эфире так и не увидел.

«Если честно, к тому моменту я уже лежал в кровати. Досмотрел матч и сразу лег спать. Это был потрясающий поступок с его стороны. Я увидел кадры только на следующий день. Был очень удивлен и безумно рад, что Марио так сделал. Мы близкие друзья, и этот момент наглядно показал, какой у него сильный характер», — вспоминает Ройс.

Марио Гётце globallookpress.com

Ройс, без сомнения являющийся одним из лучших немецких футболистов своего поколения, казался парнем, на которого наложили настоящее проклятие, когда дело касалось национальной сборной. Свой первый вызов в Бундестим он получил прямо перед чемпионатом мира 2010 года — и был вынужден уехать из лагеря из-за травмы. По той же причине он пропустил Евро-2016, а затем и чемпионат мира 2022 года. Ему все же удалось сыграть (и даже забить) на мундиале 2018 года в России, и пускай Германия тогда с треском вылетела еще на групповом этапе, Марко по крайней мере прочувствовал на себе, что такое атмосфера большого футбольного праздника.

Марко Ройс globallookpress.com

Тем не менее пропуск того единственного турнира, в котором Германия в итоге завоевала кубок, оставил глубокий шрам. И Ройс далеко не единственная жертва подобных роковых обстоятельств.

Кристиан Вьери пережил с Италией болезненное поражение в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-1998, а четыре года спустя забил единственный гол «Скуадры Адзурры» в скандальном матче 1/8 финала против Южной Кореи, где итальянцев бесцеремонно выкинули с турнира. Долгожданное искупление должно было наступить в 2006 году. Столкнувшись с жестким дефицитом игровой практики в «Милане», Бобо получил личные гарантии от главного тренера сборной Марчелло Липпи: наставник рассчитывал на форварда и настоятельно рекомендовал ему перейти в «Монако», чтобы вернуть тонус. Вьери послушался, но в марте получил тяжелейшую травму колена, которая окончательно перечеркнула его планы. В итоге ему, как и Ройсу, пришлось со стороны наблюдать за тем, как его партнеры поднимают над головой заветный кубок в Берлине.

«Честно скажу, следующие несколько лет дались мне с огромным трудом. Я в один миг лишился мечты всей своей жизни.

Но в глубине души я искренне радовался за парней, с которыми столько лет бок о бок играл за сборную. Это было время нашего поколения. Мы играли вместе с 17 лет, становились чемпионами Европы среди молодежных команд. Это была наша общая победа.

Конечно, та ночь в Берлине была идеальной. Единственное, чего там не хватало, — это меня самого», — признавался Вьери в интервью Gazzetta dello Sport в 2014 году.

Кристиан Вьери globallookpress.com

Но, пожалуй, еще более жестоким ударом судьбы можно назвать потерю возможности поднять заветный кубок над головой в качестве капитана команды.

Именно это произошло с Эмерсоном, который должен был вести сборную Бразилии за собой на ЧМ-2002. Полузащитник пропустил весь победный для южноамериканцев турнир из-за нелепой случайности — он вывихнул плечо, решив ради забавы встать в ворота во время двухсторонки на тренировке.

«Если чему-то суждено случиться, это обязательно произойдет. Можно точно так же упасть с лестницы и получить серьезную травму. Это могло случиться с абсолютно любым футболистом, но случилось именно со мной», — философски комментировал Эмерсон те события в прессе.

Эмерсон globallookpress.com

И все же, даже разминувшись со своей главной минутой славы, Ройс, Вьери и Эмерсон по крайней мере имели за плечами опыт выступлений на других крупных международных форумах.

Но в жестоком мире профессионального спорта нет абсолютно никаких гарантий, что условные Экитике, Эстеван или Агьеманг получат еще один шанс сыграть на чемпионатах мира в будущем.

За подтверждением далеко ходить не надо — достаточно спросить Кори Гиббса. В 2006 году американец перешел из «Фейеноорда» в «Ден Хааг» на правах аренды, преследуя единственную цель — получить стабильную игровую практику перед поездкой в Германию. План сработал идеально: главный тренер сборной США Брюс Арена лично заверил игрока, что тот железно попадает в финальную заявку, после чего Гиббс отыграл полные 90 минут в подготовительном товарищеском матче против Марокко.

«Отыграть полный матч было великолепным чувством. Я зашел в раздевалку, все было отлично. Но буквально через 15 минут, когда я пошел в душ, я начал отчетливо чувствовать, как мое колено медленно, но верно сковывает и наливает тяжестью», — вспоминает Гиббс, ныне работающий футбольным агентом.

Кори Гиббс globallookpress.com

Гиббс, которого проблемы с коленями преследовали на протяжении всей карьеры, сразу заподозрил худшее. Медицинский штаб просил его не паниковать раньше времени и дождаться результатов полноценного МРТ-сканирования. Однако снимки принесли самые скверные новости.

«Осознание реальности накрыло меня мгновенно. Первой мыслью было: "Я не могу поверить, что пропускаю чемпионат мира". Это было тотальное опустошение. Худшее, что может пережить футболист, ведь рушится главная мечта его жизни», — вспоминает Гиббс.

Буквально за пару недель до этого из американской заявки из-за разрыва крестообразных связок уже выбыл полузащитник Фрэнки Хейдук, причем той травме предшествовал пугающе пророческий разговор в кругу команды.

«Мы сидели в комнате: я, Клинт Демпси, Эдди Джонсон, ДаМаркус Бизли. Мы сидели, шутили, размышляли о том, что перед каждым чемпионатом мира один или два человека обязательно ломаются и пропускают турнир. Мы еще посмеялись: интересно, кто станет следующим? Буквально через несколько дней этим человеком оказался я», — добавил Гиббс.

Подобный злой рок не щадил и великих игроков. Альфредо Ди Стефано помог сборной Испании пробиться на чемпионат мира 1962 года, но получил тяжелую травму незадолго до старта турнира. Технически он числился в заявке команды, полетевшей в Чили, но на поле так и не появился.

Карим Бензема в 2022 году из-за надрыва мышцы бедра был вынужден со стороны наблюдать за тем, как Франция добирается до финала в Лусаиле. Пеп Гвардиола из-за травмы полностью пропустил ЧМ-1998, а Рафаэль ван дер Варт дернул икроножную мышцу на тренировке буквально за пару дней до оглашения финального состава сборной Нидерландов в 2014 году.

Как правило, в таких ситуациях все предельно очевидно: характер повреждения не оставляет игроку ни единого шанса на участие в турнире. Однако история знает и куда более сложные, двусмысленные примеры. Чего только стоит исключение Ромарио из заявки сборной Бразилии перед ЧМ-1998. Главный тренер Марио Загалло отцепил форварда из-за проблем с икроножной мышцей. Сам нападающий был свято уверен, что успеет восстановиться и принесет пользу команде хотя бы на поздних стадиях, но Загалло наотрез отказался рисковать драгоценным местом в составе ради наполовину готового игрока. Ромарио воспринял это решение как личное оскорбление: сначала он разрыдался на официальной пресс-конференции, а чуть позже заказал у художника карикатуру. На дверях туалета в принадлежавшем ему баре в Рио-де-Жанейро появились изображения Загалло, сидящего на унитазе со спущенными штанами, и его ассистента Зико, покорно подающего шефу туалетную бумагу.

Ромарио globallookpress.com

Порой футболисты оказываются перед мучительным, почти невозможным выбором: расставить приоритеты в пользу клуба, который платит им зарплату здесь и сейчас, или пожертвовать всем ради грядущего чемпионата мира.

В 2002 году в такой ловушке оказался Стивен Джеррард. На протяжении всего сезона его терзали хронические боли в паху, вызванные проблемами со спиной. Стивен мог лечь на операционный стол в середине сезона, что позволило бы ему сыграть в Японии и Южной Корее. Однако это означало пропуск важнейших недель в составе «Ливерпуля», который отчаянно сражался за путевку в Лигу чемпионов. В итоге Джеррард выбрал консервативное лечение, чтобы остаться доступным для клуба.

«Пожертвовать интересами "Ливерпуля" в краткосрочной перспективе ради того, чтобы гарантировать себе поездку со сборной Англии летом 2002 года — это то, на что я просто не мог пойти.

Только представьте, если бы я объявил фанатам на "Копе": "Извините, парни, я беру трехмесячный отпуск, чтобы получше подготовиться к чемпионату мира. Жаль, конечно, что я рушу вам сезон. Но не переживайте, в Кубке УЕФА тоже будет весело". Исключено. Меня бы просто растерзали», — откровенно писал Стивен в своей первой автобиографии.

Развязка оказалась трагичной: в самом последнем матче сезона Джеррард почувствовал резкую, пронзающую боль в паху. Тогдашний босс «Ливерпуля» Жерар Улье подошел к нему в раздевалке и прямо сказал, что на мундиаль он не едет. «Нет. Замолчите. Не говорите этого. Стоп. Я не хочу этого слышать», — вспоминал свои мысли полузащитник.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Чтобы хоть как-то спастись от удушающего чувства упущенного шанса, Стивен улетел в отпуск в Дубай. Но тоска по турниру была столь невыносимой, что, по его собственному признанию, он «до того скучал по чемпионату мира, что даже по пляжу ходил исключительно в шортах сборной Англии».

Впрочем, в редких случаях внезапная травма может стать скрытым благословением. Сборная Франции в 2002 году выглядела настолько беспомощно и жалко, что Робер Пирес, порвавший «кресты» на исходе, возможно, лучшего сезона в своей карьере, по итогу мог выдохнуть с облегчением, поскольку не запятнал репутацию позорным вылетом действующих чемпионов мира уже после первого раунда.

Похожая история случилась и с Лассана Диарра в 2010 году. Из-за внезапного приступа серповидноклеточной анемии он пропустил южноафриканскую кампанию французов. И тем самым уберег себя от участия в одном из самых постыдных скандалов в истории мирового футбола, когда Николя Анелька выгнали из сборной после жесткой ссоры с Раймоном Доменеком, а вся остальная команда в знак протеста устроила забастовку и отказалась тренироваться, обрекая французский футбол на долгие годы взаимных обвинений и разбирательств.

Иногда подобные травмы приводят к внезапному и болезненному финалу яркой карьеры в национальной сборных. Михаэль Баллак лишился поездки на ЧМ-2010 из-за серьезного повреждения голеностопа, полученного в составе «Челси» в финале Кубка Англии. В его отсутствие молодая немецкая команда, в которой зажглись звезды Томаса Мюллера, Месута Озила и Бастиана Швайнштайгера, вопреки многим прогнозам триумфально дошагала до полуфинала в Южной Африке.

Михаэль Баллак globallookpress.com

В итоге, когда Баллак вернулся в строй в следующем сезоне, Йоахим Лёв просто перестал вызывать его в состав, явно рассчитывая, что ветеран тихо объявит о завершении международной карьеры. Однако Михаэль уходить не собирался, что привело к довольно некрасивой публичной перепалке. Немецкий футбольный союз (DFB) самовольно объявил, что грядущий товарищеский матч против Бразилии станет для полузащитника «прощальным». Для самого Баллака это стало полной неожиданностью: он наотрез отказался от вызова, публично назвав эту инициативу чиновников «фарсом». В результате его последней игрой за Манншафт так и остался товарищеский поединок против Аргентины в марте 2010 года, а сам капитан навсегда застыл на отметке в 98 матчей за сборную.

Но как именно травмированные футболисты справляются с эмоциями, когда долгожданный турнир все-таки начинается? Насколько больно смотреть матчи со стороны, понимая, что ты должен был быть там, на поле? Ройс в 2014-м изредка поглядывал игры Германии, но был слишком поглощен реабилитацией, чтобы по-настоящему погружаться в контекст. Джеррард в 2002-м смотрел битву Англии против Аргентины в дубайском баре в компании британских экспатов. Вьери же в 2006-м так и не смог заставить себя включить ни одну трансляцию триумфального для Италии мундиаля.

Для Робера Пиреса в 2002 году это давление и вовсе оказалось невыносимым. «Я просто очень прошу всех оставить меня сейчас в покое. Все предельно очевидно: этот чемпионат мира для меня мертв», — отрезал он в интервью L’Équipe.

С другой стороны, Кори Гиббс, напротив, сумел превратиться в обычного преданного болельщика: «Я смотрел абсолютно каждую игру и яростно поддерживал парней. Если бы меня отцепил главный тренер по спортивным причинам, это, вероятно, ударило бы по мне совсем иначе. Но в случае с травмой я оставался частью этой команды у экрана и искренне желал им победы».

Именно в такой психологической ловушке прямо сейчас оказываются Карль, Экитике, Митома, Родриго, Эстеван, Агьеманг, Гнабри, Симонс и другие игроки, пропускающие ЧМ-2026. Каждому из них придется справляться с этим по-своему. Кто-то включит телевизор, кто-то — уедет подальше от цивилизации. Но главный совет, который им может дать Марко Ройс, звучит просто: смотрите только вперед.

«Это был ужасный, крайне болезненный опыт. Но я всегда руководствовался одним правилом: постарайся вернуться еще сильнее и просто оставайся верным самому себе в этот тяжелый момент», — резюмирует Ройс.