    Сейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»

    Футболист, призванный закрыть дыру в центре поля, сам стал проблемой

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Антверпен Брайтон энд Хоув Альбион ПСЖ Арсенал Фулхэм Кубок Лиги Спортинг Лиссабон
    Мануэль Угарте
    Мануэль Угарте
    Мануэль Угарте
    Football365 рассказывает, почему адаптация Мануэля Угарте в Премьер-лиге идет с серьезными сбоями и что это значит для планов «Манчестер Юнайтед».
    Английская Премьер-лига этим летом потратила рекордные суммы, но у многих клубов по-прежнему зияют очевидные дыры в составе.

    У «Манчестер Юнайтед» вопрос вратарской позиции вроде бы решен с подписанием Сенне Ламменса. Правда, о молодом голкипере из «Антверпена» большинство болельщиков знают немного, и лишь время покажет, окажется ли он надежным решением или быстро «сгорит» в условиях самой стрессовой роли в современном футболе.

    • В одной проблемной зоне «Юнайтед» действовал с ледниковой скоростью, хотя даже не специалисту было ясно: усиление необходимо. В другой — клуб ограничился лишь робким интересом и сделал вид, что можно обойтись имеющимися ресурсами.

    По мнению руководства, в распоряжении Рубена Аморима уже есть «сильные и универсальные» варианты для игры в полузащите. Трудно поверить, что тренер согласен с этой оценкой после всего, что произошло в прошлом сезоне.

    В опорной зоне Аморима — не просто дыра, а настоящий кратер, сравнимый с ударом астероида. Именно он может стоить португальскому тренеру работы, если попадание в еврокубки действительно рассматривается как обязательное условие.

    Рубен Аморим
    globallookpress.com

    Если «МЮ» и Аморим провалятся, главной причиной, скорее всего, станет его непреклонная вера в единственную игровую систему. Без опорника, способного и разрушать атаки соперника, и диктовать темп игры, тренера фактически ставят в условия, близкие к провалу.

    Столь настойчивый интерес к Карлосу Балеба ясно показывает: в «Манчестер Юнайтед» все же есть люди, которые видят очевидные проблемы. Но оценка «Брайтона» настолько напугала клуб, что в итоге в «Юнайтед» будто забыли — Балеба не единственный опорник на планете.

    И вот, едва трансферное окно захлопнулось с оглушительным грохотом, уже появляются разговоры о том, что следующим летом «МЮ» снова вернется к Балеба и другим полузащитникам. Но не упустил ли клуб идеальный шанс?

    • Если камерунец проведет сезон на том уровне, которого от него ждут, «Брайтон» потребует новый рекордный трансфер, и тогда нынешние £100 миллионов покажутся вполне приемлемой ценой. К тому же конкуренция за игрока наверняка вырастет.

    Амориму же некогда думать о будущем. Для него все сводится к каждой следующей игре, даже если боссы «Юнайтед» пока не собираются рвать свои «глобальные планы». Впрочем, если португалец и лишится работы, не факт, что инициатива будет исходить от клуба.

    С учетом того, что атакующая линия «МЮ» была полностью и дорого перестроена, а вратарская позиция закрыта кем-то, кто точно не Андре Онана и не Алтай Байындыр, главной задачей для Рубена Аморима остается латание зияющей дыры в центре поля.

    Эта брешь — рядом с Бруну Фернандешем. О пригодности капитана к роли центрального полузащитника можно спорить отдельно, но его более постоянный переход на глубину делает критически важным наличие партнера с «мотором».

    У Каземиро когда-то был «мотор» на зависть всей Европе. Но эти времена позади. Аморим, вероятно, справедливо отмечает: Кобби Мейну — это альтернатива Фернандешу, но никак не партнер для него.

    И остается единственный вариант — Мануэль Угарте.

    Мануэль Угарте
    globallookpress.com

    Уругвайца брали прошлым летом именно для этой роли. «Юнайтед» пожертвовал Скоттом Мактоминеем ради «уругвайского железа» в полузащите Эрика тен Хага. Прошел год, тен Хаг уже дважды был уволен, Мактоминей стал «королем Неаполя», а Угарте все дальше от выполнения своей миссии.

    Конечно, новичку непросто адаптироваться к бешеному темпу Премьер-лиги после Лиги 1, а до того — чемпионата Португалии. Угарте было всего 23, когда «МЮ» выложил за него £42 млн сразу. Возможно, сама готовность «ПСЖ» отпустить игрока должна была насторожить. Но история знает немало примеров футболистов, которые не сразу, но все же раскрывались в Англии.

    В «Манчестер Юнайтед» решили, что усиление центра поля не критично этим летом, а ставка была сделана именно на прогресс Угарте. И это делает его старт сезона особенно тревожным.

    • Проигнорированный в пользу Каземиро, Угарте выходил со скамейки в середине вторых таймов поражения от «Арсенала» и ничьей с «Фулхэмом». И как раз в эти моменты контроль, который «Юнайтед» успевал наладить, начинал ускользать.

    Угарте вышел в старте в Кубке английской лиги. Он, конечно, был не единственным, кто провалился в матче против «Гримсби», но оказался среди троих, кого Аморим заменил уже в перерыве — терпение тренера буквально держалось на волоске. Трудности с темпом в дебютном сезоне в АПЛ можно понять, но быть безнадежно медленным против команды из Лиги 2 — куда более тревожный сигнал.

    Настолько блеклыми были эти суммарные 91 минута, что надежды на то, что Угарте станет ответом на проблемы Аморима, тают на глазах. И это особенно странно, учитывая, что ни один игрок «Манчестер Юнайтед» не должен быть более знаком с требованиями тренера.

    Мануэль Угарте в «Спортинге»
    globallookpress.com

    В «Спортинге» под руководством Аморима Угарте процветал. Его статистика за два сезона — 61 выход в старте из 85 матчей — принесла полузащитнику трансфер в «ПСЖ» за £50 миллионов. Когда Аморим сменил Тен Хага, ожидалось, что именно Угарте выиграет от этого больше всех.

    Но вместо этого он все глубже тонет. Еще в предсезонке тренер намекал на проблемы у игрока с уверенностью и «внефутбольные факторы», мешающие ему закрепиться в центре поля. И это лишь подтвердило то, что и так было видно: соперники без труда убегают за его спину, а его решения с мячом порой вызывают вопросы.

    • Трудно не испытывать к игроку сочувствия, но справедливо признать этот момент переломным в его карьере в клубе. С календарем, в котором до Нового года у «красных дьяволов» только матчи Премьер-лиги, Угарте обязан вернуться после паузы на сборные обновленным, чтобы любыми способами выцарапать минуты на поле и доказать, что он — тот самый полузащитник, которого купил «Юнайтед» и в котором так нуждается Аморим.

    Во многом борьба Угарте — символ общего настроения вокруг клуба. Чувство, которое, возможно, сильнее всего занимает мысли тренера, — это не уверенность, а надежда. Но если уругваец хочет выбраться из затянувшегося кризиса, момент истины наступил прямо сейчас.

