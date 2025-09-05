Сейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»

этим летом потратила рекордные суммы, но у многих клубов по-прежнему зияют очевидные дыры в составе.

У «Манчестер Юнайтед» вопрос вратарской позиции вроде бы решен с подписанием Сенне Ламменса. Правда, о молодом голкипере из «Антверпена» большинство болельщиков знают немного, и лишь время покажет, окажется ли он надежным решением или быстро «сгорит» в условиях самой стрессовой роли в современном футболе.

В одной проблемной зоне «Юнайтед» действовал с ледниковой скоростью, хотя даже не специалисту было ясно: усиление необходимо. В другой — клуб ограничился лишь робким интересом и сделал вид, что можно обойтись имеющимися ресурсами.

По мнению руководства, в распоряжении Рубена Аморима уже есть «сильные и универсальные» варианты для игры в полузащите. Трудно поверить, что тренер согласен с этой оценкой после всего, что произошло в прошлом сезоне.

В опорной зоне Аморима — не просто дыра, а настоящий кратер, сравнимый с ударом астероида. Именно он может стоить португальскому тренеру работы, если попадание в еврокубки действительно рассматривается как обязательное условие.

Рубен Аморим globallookpress.com

Если «МЮ» и Аморим провалятся, главной причиной, скорее всего, станет его непреклонная вера в единственную игровую систему. Без опорника, способного и разрушать атаки соперника, и диктовать темп игры, тренера фактически ставят в условия, близкие к провалу.

Столь настойчивый интерес к Карлосу Балеба ясно показывает: в «Манчестер Юнайтед» все же есть люди, которые видят очевидные проблемы. Но оценка «Брайтона» настолько напугала клуб, что в итоге в «Юнайтед» будто забыли — Балеба не единственный опорник на планете.

И вот, едва трансферное окно захлопнулось с оглушительным грохотом, уже появляются разговоры о том, что следующим летом «МЮ» снова вернется к Балеба и другим полузащитникам. Но не упустил ли клуб идеальный шанс?

Если камерунец проведет сезон на том уровне, которого от него ждут, «Брайтон» потребует новый рекордный трансфер, и тогда нынешние £100 миллионов покажутся вполне приемлемой ценой. К тому же конкуренция за игрока наверняка вырастет.

Амориму же некогда думать о будущем. Для него все сводится к каждой следующей игре, даже если боссы «Юнайтед» пока не собираются рвать свои «глобальные планы». Впрочем, если португалец и лишится работы, не факт, что инициатива будет исходить от клуба.

С учетом того, что атакующая линия «МЮ» была полностью и дорого перестроена, а вратарская позиция закрыта кем-то, кто точно не Андре Онана и не Алтай Байындыр, главной задачей для Рубена Аморима остается латание зияющей дыры в центре поля.

Эта брешь — рядом с Бруну Фернандешем. О пригодности капитана к роли центрального полузащитника можно спорить отдельно, но его более постоянный переход на глубину делает критически важным наличие партнера с «мотором».

У Каземиро когда-то был «мотор» на зависть всей Европе. Но эти времена позади. Аморим, вероятно, справедливо отмечает: Кобби Мейну — это альтернатива Фернандешу, но никак не партнер для него.

И остается единственный вариант — Мануэль Угарте.

Мануэль Угарте globallookpress.com

Уругвайца брали прошлым летом именно для этой роли. «Юнайтед» пожертвовал Скоттом Мактоминеем ради «уругвайского железа» в полузащите Эрика тен Хага. Прошел год, тен Хаг уже дважды был уволен, Мактоминей стал «королем Неаполя», а Угарте все дальше от выполнения своей миссии.

Конечно, новичку непросто адаптироваться к бешеному темпу Премьер-лиги после Лиги 1, а до того — чемпионата Португалии. Угарте было всего 23, когда «МЮ» выложил за него £42 млн сразу. Возможно, сама готовность «ПСЖ» отпустить игрока должна была насторожить. Но история знает немало примеров футболистов, которые не сразу, но все же раскрывались в Англии.

В «Манчестер Юнайтед» решили, что усиление центра поля не критично этим летом, а ставка была сделана именно на прогресс Угарте. И это делает его старт сезона особенно тревожным.

Проигнорированный в пользу Каземиро, Угарте выходил со скамейки в середине вторых таймов поражения от «Арсенала» и ничьей с «Фулхэмом». И как раз в эти моменты контроль, который «Юнайтед» успевал наладить, начинал ускользать.

Угарте вышел в старте в Кубке английской лиги. Он, конечно, был не единственным, кто провалился в матче против «Гримсби», но оказался среди троих, кого Аморим заменил уже в перерыве — терпение тренера буквально держалось на волоске. Трудности с темпом в дебютном сезоне в АПЛ можно понять, но быть безнадежно медленным против команды из Лиги 2 — куда более тревожный сигнал.

Настолько блеклыми были эти суммарные 91 минута, что надежды на то, что Угарте станет ответом на проблемы Аморима, тают на глазах. И это особенно странно, учитывая, что ни один игрок «Манчестер Юнайтед» не должен быть более знаком с требованиями тренера.

Мануэль Угарте в «Спортинге» globallookpress.com

В «Спортинге» под руководством Аморима Угарте процветал. Его статистика за два сезона — 61 выход в старте из 85 матчей — принесла полузащитнику трансфер в «ПСЖ» за £50 миллионов. Когда Аморим сменил Тен Хага, ожидалось, что именно Угарте выиграет от этого больше всех.

Но вместо этого он все глубже тонет. Еще в предсезонке тренер намекал на проблемы у игрока с уверенностью и «внефутбольные факторы», мешающие ему закрепиться в центре поля. И это лишь подтвердило то, что и так было видно: соперники без труда убегают за его спину, а его решения с мячом порой вызывают вопросы.

Трудно не испытывать к игроку сочувствия, но справедливо признать этот момент переломным в его карьере в клубе. С календарем, в котором до Нового года у «красных дьяволов» только матчи Премьер-лиги, Угарте обязан вернуться после паузы на сборные обновленным, чтобы любыми способами выцарапать минуты на поле и доказать, что он — тот самый полузащитник, которого купил «Юнайтед» и в котором так нуждается Аморим.

Во многом борьба Угарте — символ общего настроения вокруг клуба. Чувство, которое, возможно, сильнее всего занимает мысли тренера, — это не уверенность, а надежда. Но если уругваец хочет выбраться из затянувшегося кризиса, момент истины наступил прямо сейчас.