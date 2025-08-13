Тот самый трансфер. Как Балеба может вернуть «МЮ» в гонку за титул

«Мы были лучшей командой, но если не забиваешь, то и выиграть невозможно». Такоценил поражениев финалеот. Впрочем, тренер мог бы с тем же успехом заявить, что Папа Римский католик, а медведи ходят в лес по нужде.

Слова Аморима звучали банально, но точно отражали главную проблему «Юнайтед». Этим летом клуб сделал ее устранение приоритетом, потратив более £200 млн (около $269 млн) на обновленную атакующую тройку: Матеус Кунья, Брайан Мбёмо и Беньямин Шешко. Если в новом сезоне показатели команды в нападении не вырастут, винить придется только себя — и Амориму придется отвечать на множество вопросов.

Если не случится серьезных сбоев, «Юнайтед» действительно должен забивать заметно больше. Однако даже при этом команда вряд ли уже готова в полную силу бросить вызов «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Арсеналу» в борьбе за титул. Проблема баланса состава остается, и особенно остро ощущается нехватка качества в центре поля — ключевой зоне.

Исправить ситуацию клуб может, подписав Карлоса Балеба из «Брайтона». Да, это увеличит общий объем летних расходов до внушительных £300 млн (около $404,5 млн), но сам трансфер способен перевернуть игру и реально сделать команду Аморима претендентом на чемпионство в Премьер-лиге. И если «Юнайтед» действительно хочет вернуться в элиту, такой шаг просто необходим.

Проблема длиной в двенадцать лет

На пути к прошлогоднему финалу Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» забил немало — 35 мячей, став третьей самой результативной командой в истории турнира. Однако отсутствие голов в матче против представителя АПЛ — «Тоттенхэма» — не стало сюрпризом: в английском чемпионате «красные дьяволы» уже давно испытывают трудности с реализацией, даже когда в целом игра идет неплохо.

Амад Диалло и Бруну Фернандеш globallookpress.com

В сезоне-2024/25 «Юнайтед» отличился лишь 44 раза в Премьер-лиге — пятый с конца показатель в турнире. Это худший результат клуба в эпоху АПЛ и наименьшее количество голов со времен вылета в 1974 году.

Причем ситуация не была единичным провалом. В сезоне-2023/24 они забили всего 57 мячей — лишь девятый показатель в лиге. Даже в сезоне-2022/23, когда команда финишировала третьей, результативность составила 58 голов — лишь восьмой результат, наравне с «Брентфордом».

«МЮ» не забивал более 60 голов за сезон в чемпионате с кампании-2020/21, и только тогда, в последнем полном сезоне Уле Гуннара Сульшера, сыгранном почти полностью при пустых трибунах, сумел преодолеть рубеж в 70 мячей. Для сравнения: в восьми последних сезонах сэра Алекса Фергюсона у руля только один раз команда не забила 70 и более голов — и даже тогда выиграла чемпионат.

Большая разница

Последний сезон Фергюсона также стал последним, когда игрок «Юнайтед» забил 20 мячей в Премьер-лиге. Теперь клуб рассчитывает, что Брайан Мбёмо прервет эту 12-летнюю засуху, ведь в прошлом сезоне он забил 20 раз за «Брентфорд». Матеус Кунья, в свою очередь, отличился 15 мячами за «Вулверхэмптон», несмотря на борьбу команды за выживание на протяжении большей части сезона.

Оба трансфера соответствуют критериям Аморима — приглашение футболистов с доказанной результативностью в АПЛ. И хотя у Беньямина Шешко нет опыта выступлений в АПЛ, он стал самым результативным игроком младше 23 лет в топ-5 европейских лиг за последние два сезона.

Брайан Мбёмо, Беньямин Шешко и Матеус Кунья globallookpress.com

В атаке рядом с ним будут Мбёмо и Кунья, а поддержку обеспечат Бруну Фернандеш и Амад Диалло. В таких условиях у Шешко есть все шансы повторить бомбардирские достижения времен игры за «РБ Лейпциг» уже в красной футболке.

Наличие забивных форвардов способно кардинально изменить картину для «Юнайтед», ведь в прошлом сезоне команда, несмотря на все проблемы, вовсе не испытывала серьезных трудностей с созданием моментов. Подопечные Аморима заняли шестое место в лиге по числу созданных голевых шансов, а Фернандеш опередил всех игроков АПЛ по количеству голевых возможностей, создаваемых за матч.

Серьезные проблемы

Даже если атакующая линия «Манчестер Юнайтед» теперь выглядит куда убедительнее, в центре поля по-прежнему хватает проблем. Рубен Аморим не стал их скрывать уже после первого предсезонного матча этим летом против «Лидса», заметив: «Нам не хватало скорости, особенно в середине поля».

Действительно, ни один из нынешних полузащитников «Юнайтед» не ассоциируется со словом «атлетизм». Каземиро уже два сезона подряд испытывает трудности с высокой интенсивностью Премьер-лиги, а Кобби Мейну выделяется прежде всего техникой, а не физической мощью.

То же можно сказать и о Бруну Фернандеше — при том что капитан удивительно вынослив и практически не пропускает матчи из-за травм. Тоби Колльер, пробившийся в основу из академии и проведший несколько игр в прошлом сезоне, пока остается проектом на будущее.

Мануэль Угарте, напротив, обладает впечатляющими физическими данными и, пожалуй, является самым надежным «отбирающим» игроком в составе, но его проблемы с игрой на мяче вызывают все больше тревог. Передачи часто получаются неточными, а в опасных зонах он нередко теряет мяч — как, например, в матче с «Эвертоном» на заключительной игре предсезонного турне по США, когда его ошибка привела к голу соперника.

Мануэль Угарте globallookpress.com

Показательно, что, несмотря на совместную работу с Угарте в «Спортинге», Аморим оставил его в запасе на финал Лиги Европы. Тренер также не до конца убедился в надежности Мейну, пробуя его на разных позициях до получения травмы в феврале, а после возвращения выпускал эпизодически.

Идеальный кандидат

Карлос Балеба же сочетает в себе физическую мощь и техническое мастерство — именно тот баланс, которого сейчас не хватает полузащите «Юнайтед».

Полузащитник «Брайтона» развивал свое тело с 10 лет, выполняя с отцом двухчасовые непрерывные беговые тренировки. Он оттачивал ловкость, спринтуя между автомобильными покрышками, а иногда приземлялся на них с сальто — этот элемент он затем включил в празднование голов.

В интервью The Guardian Балеба рассказывал: «Это все мой отец. Он говорил, что если я научусь акробатике, то улучшу тайминг, когда нужно сыграть на мяче или пробить головой. Я разбегался к покрышке и прыгал на нее с сальто вперед или назад. Для меня это легко! »

Карлос Балеба globallookpress.com

«Брайтон» подписал Балеба в 2023 году с непростой задачей — фактически заменить Мойсеса Кайседо после его перехода в «Челси» за £115 млн. «Чайки» заплатили за камерунца £23 млн, забрав его из «Лилля», где он провел всего 21 матч и играл вместе с нынешним защитником «Юнайтед» Лени Йоро.

В дебютном сезоне Балеба не сразу закрепился в основе у Роберто Де Дзерби, хотя итальянский наставник и называл его «будущим Брайтона».

Урок для грандов

Преемник Роберто Де Дзерби — Фабиан Хюрцелер— настолько доверял Карлосу Балеба, что в прошлом сезоне лишь Ян Пол ван Хекке и Барт Вербрюгген провели в АПЛ больше минут за «Брайтон», чем 21‑летний камерунец.

Влияние Балеба было очевидно, когда он находился на поле, но еще заметнее — когда его не хватало. Так, одно из самых шокирующих поражений сезона — 0:7 от «Ноттингем Форест» — произошло, когда Балеба отбывал дисквалификацию. Вернувшись, он вдохновил «чаек» на два подряд триумфа над «Челси» — волевую победу 2:1 в Кубке Англии и разгром 3:0 в чемпионате.

Фабиан Хюрцелер — главный тренер «Брайтона» globallookpress.com

«Мы все знаем, что Карлос влияет на нашу игру за счет своей физики и умения работать с мячом, и он доказал это впечатляющим образом», — отметил Хюрцелер после встреч с «синими». — «Он сыграл очень зрело, и мы рады, что он снова с нами».

Отдельные овации Балеба сорвал и в ноябре, в матче Кубка Англии против «Манчестер Сити», где «Брайтон» оформил камбэк. Камерунец начал встречу на скамейке, но вышел после перерыва при счете 0:1 и выдал энергичный перформанс с полным набором своих качеств.

Он прошелся дриблингом мимо Фила Фодена и Бернарду Силвы у своей штрафной, затем легко обыграл Матео Ковачича; успел отобрать мяч у Эрлинга Холанна, Кевина Де Брёйне, Фодена и Ковачича; вывел Каору Митому на рандеву с вратарем разрезающей передачей — тогда Эдерсон спас, — но позже именно его пас между линиями стал началом атаки, завершившейся победным голом Мэтта О’Райли.

Болельщики «МЮ» тоже помнят, как в январе, в их домашнем поражении 1:3, Балеба стал лучшим на поле. Уже на пятой минуте он опустился между центральными защитниками, отдал проникающую передачу на Митому, и тот прострелил на Янкубу Минте, открывшего счет.

После финального свистка Аморим был так разъярен, что разбил телевизор в раздевалке, но при этом даже он не мог отрицать, что Балеба доминировал над Кобби Мейну и Мануэлем Угарте — обоих сняли с игры к середине второго тайма.

«Может всё»

Балеба — универсальный полузащитник. В прошлом сезоне он входил в топ‑25% хавбеков АПЛ по проценту успешных отборов, обводок и выигранных верховых дуэлей, а среди игроков до 23 лет в топ‑5 европейских лиг занял седьмое место по сохранению мяча под давлением — качестве, которое в Англии часто называют «устойчивость к прессингу».

Иными словами, у него есть все, что требуется для схемы 3‑4‑3 Аморима, предъявляющей повышенные требования к двум центральным полузащитникам. Более того, именно уникальность системы тренера объясняет, почему Кобби Мейну, блиставший за сборную Англии на Евро‑2024 и бывший ключевым игроком команды Эрика тен Хага, так и не сумел впечатлить португальца.

Карлос Балеба globallookpress.com

Для Рио Фердинанда Балеба точно стал бы идеальным вариантом: «Думаю, он окажет огромное влияние на команду. Он разгрузит некоторых игроков в центре поля от оборонительных обязанностей, потому что он универсален и действует по всему полю. Он может всё».

Эти слова были сказаны еще до того, как «Юнайтед» подписал Шешко, но тогда Фердинанд был убежден, что трансфер Балеба важнее приглашения словенского форварда. Теперь, когда атака укомплектована, клубу самое время устранить последнюю серьезную проблему и вывести центр поля на новый уровень.

Нужно действовать сейчас — пока не поздно

Балеба обойдется недешево: «Брайтон» оценивает его примерно в £100 млн ($135 млн). Но цена будет только расти, и уже через год он может оказаться «МЮ» не по карману.

«Красные дьяволы» и так потратились этим летом, однако финансовые возможности позволяют им осилить сделку: у клуба есть кредитная линия с лимитом до £140 млн. Плюс их положение должно улучшиться после ожидаемой продажи Алехандро Гарначо в «Челси», а расставание с Джейдоном Санчо и Антони может добавить еще средств.

Говорить, что трансфер Балеба превратит «Юнайтед» в реальных претендентов на титул, — вовсе не преувеличение. В отличие от «Ливерпуля», «Челси», «Ман Сити» и «Арсенала», у «МЮ» не будет еврокубков, а значит, игра раз в неделю обеспечит им больше свежести и снизит риск травм. Известный прецедент — триумф «Лестера» в сезоне‑2015/16 во многом благодаря отсутствию Европы; «Челси» повторил этот путь год спустя.

Параллелей с тем «Челси» немало. Лондонцы провалили предыдущий сезон, финишировали десятыми, долго висели у зоны вылета и уволили Жозе Моуринью в декабре — а через год взяли титул с Антонио Конте, игравшим по схеме 3–4–3, которая стала визитной карточкой и для Аморима.

Все футбольные трансферы

Но главное — тогда «Челси» подписал одного из лучших полузащитников лиги, Н'Голо Канте, вдохновителя чемпионского «Лестера». Балеба может стать версией Канте для «Юнайтед»: тем самым хавбеком, который завершит пазл Аморима и превратит команду из разочарования в чемпиона всего за один год.