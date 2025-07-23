Залатать дыру в полузащите, отдать в аренду Хёйлунна и еще четыре шага для перезагрузки «МЮ»

После худшего сезона в современной истории клубануждается в полной перестройке состава под руководством. Это стало очевидно после того, как команда завершила прошлый чемпионат лишь на 15-м месте в, а затем уступилав финале(0:1), впервые за десятилетие оставшись без еврокубков.

Однако до стартового матча нового сезона против «Арсенала» остается меньше четырех недель, а на «Олд Траффорд» прибыли всего три новичка: экс-форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья, юный крайний защитник Диего Леон и, наконец, Брайан Мбёмо — долгожданный трансфер из «Брентфорда» за 71 миллион фунтов стерлингов (96 миллионов долларов), завершенный в понедельник.

Но эта троица — лишь основа для перестройки, которую планирует португальский специалист. После нулевой ничьей с «Лидсом» в первом контрольном матче Аморим не скрывал своего разочарования: «Нам нужно прибавлять — в скорости игры, в деталях, во всем. Есть над чем работать», — признался он в эфире MUTV. И эта работа невозможна без серьезной поддержки со стороны сэра Джима Рэтклиффа и INEOS.

Кунья и Мбемо действительно добавят остроты в атаке, но этого явно недостаточно, чтобы «Юнайтед» начал возвращаться на вершину. Ниже — шесть шагов, которые клубу необходимо предпринять до закрытия трансферного окна. И начинать стоит с дерзкого набега на «Астон Виллу»...

Сделать все возможное ради Уоткинса

Главная проблема «Манчестер Юнайтед» при Амориме — это катастрофическая реализация моментов. В прошлом сезоне команда забила меньше почти всех участников Премьер-лиги — хуже были только четыре клуба. А процент реализации ударов составил всего 12,3%, и это второй худший показатель в чемпионате после вылетевшего «Саутгемптона».

Да, Матеус Кунья и Брайан Мбёмо должны добавить остроты впереди, но «Юнайтед» остро нуждается в хладнокровной «девятке», способной завершать атаки с максимальной эффективностью. Расмус Хёйлунн, переживающий кризис уверенности, пока не соответствует этому уровню — и в клубе это прекрасно понимают. По информации The Athletic, «красные дьяволы» уже составили шорт-лист потенциальных замен.

Олли Уоткинс globallookpress.com

Одним из кандидатов был Виктор Дьёкереш, знакомый Амориму по «Спортингу», однако теперь он близок к переходу в «Арсенал». Поэтому в прицел «МЮ» попал Олли Уоткинс.

По данным источников, клуб уже провел предварительные переговоры с представителями «Астон Виллы» по трансферу нападающего сборной Англии. Сделка может обойтись INEOS еще в 60 миллионов фунтов стерлингов (81 миллион долларов).

Но за нападающего с такими данными — это разумные инвестиции. Со времен Робина ван Перси у «Юнайтед» не было центрфорварда, доказавшего свою состоятельность в Премьер-лиге. На счету Уоткинса — 75 голов в 185 матчах чемпионата в составе «Виллы». В сезоне-2024/25 по количеству голевых действий (24) среди центральных нападающих его обошли лишь Александер Исак и Эрлинг Холанн.

Уоткинс умеет играть на опережение, уверенно завершает атаки с обеих ног и представляет серьезную угрозу в воздухе. При Унаи Эмери он превратился в настоящего универсального центрфорварда — и именно такого игрока не хватало «Юнайтед», чтобы выжимать максимум в сложных, упорных матчах.

Пора прощаться с Онана — Мартинес должен стать новым №1

В обороне у «Манчестер Юнайтед» ситуация не столь удручающая, как в атаке, но постоянная угроза фатальной ошибки исходит от одного человека — Андре Онана. Бывший полузащитник «Юнайтед» Неманья Матич в свое время жестко, но метко назвал камерунца «одним из худших вратарей в истории клуба». И, возможно, даже это звучит слишком мягко: ни один из предшественников Онана не губил матчи столь регулярно и с такими вопиющими промахами.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

Если новый сезон «Юнайтед» начнет с Онана в рамке, для Аморима это будет заведомо проигрышная позиция. К счастью для болельщиков, в понедельник появилась информация, что клуб пытался арендовать голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса. И хотя первая попытка провалилась, сам факт интереса говорит о многом.

Да, аргентинец — не подарок в плане характера, и у него тоже случаются ошибки. Но в плане надежности и мастерства на линии он на голову выше Онана. Вратарь сборной Аргентины обладает выдающейся реакцией, уверенно управляет своей штрафной и демонстрирует ту самую харизму, которой так не хватает нынешнему составу «Юнайтед».

К тому же, Мартинес — чемпион мира, лидер по духу, который требует максимума от себя и партнеров. Таких личностей на «Олд Траффорд» катастрофически не хватает. И что особенно важно: благодаря клаусуле в контракте выкупить аргентинца можно всего за 22 миллиона фунтов (29 миллионов долларов).

В такой ситуации арендный вариант — просто пустая трата времени. Клуб обязан подписать его на постоянной основе, пока не стало поздно.

Нужен дирижер в центре поля

«Нам не хватает скорости. Особенно в центре поля — с продвижением мяча большие проблемы», — признался Рубен Аморим после недавней нулевой ничьей с «Лидсом». Для болельщиков «МЮ» это вряд ли стало откровением, особенно увидев фамилию Каземиро в стартовом составе.

33-летний бразилец уже давно не справляется с темпом матчей топ-уровня. Удивительно, что легенду «Реала» до сих пор не предложили клубам из Саудовской Аравии — тем более на фоне необходимости «Юнайтед» соблюсти требования Премьер-лиги по прибыли и устойчивому развитию.

Вышедший после перерыва Кобби Мейну выглядел чуть бодрее, но по-прежнему вызывает вопросы своей физической готовностью. Уругваец Мануэль Угарте старался изо всех сил, но внятного качества в его действиях было немного.

Лучшим игроком «Юнайтед» остается Бруну Фернандеш, который может действовать и глубже, но в такой роли теряется его атакующий потенциал. Именно поэтому Амориму жизненно необходимо приобрести классического центрального полузащитника-дирижера — с техникой Мейну и выносливостью Угарте.

Эта роль стала ключевой в современном футболе. Идеальный пример — партнер Бруну по сборной Португалии Витинья, который в прошлом сезоне блистал в составе «ПСЖ» и был одним из главных факторов их триумфа в Лиге чемпионов.

«МЮ» нужен свой Витинья — полузащитник, способный продавливать прессинг, управлять игрой с помощью точных передач и грамотно открываться между линиями.

Хави Герра globallookpress.com

Одним из потенциальных вариантов называют хавбека «Валенсии» Хави Герру. Испанца уже связывают с переездом на «Олд Траффорд». Ему всего 22, он пока сыроват по меркам топ-клуба, но обладает теми же качествами, что и Витинья — и может со временем вырасти в системообразующего игрока для команды Аморима.

Правый фланг требует усиления — нужен профильный винг-бэк

Еще одна хроническая проблема «Манчестер Юнайтед» — позиция правого винг-бэка. При Амориме на этом фланге регулярно выходят Амад Диалло, Диогу Дало и Нуссаир Мазрауи. Диалло и Дало хорошо подключаются в атаку, но у обоих слабые оборонительные навыки. А Мазрауи, при всей своей универсальности, куда органичнее смотрится в роли правого центрального защитника в тройке.

Пока клуб не подпишет профильного исполнителя на эту позицию, соперники и дальше будут успешно использовать левый фланг против «Юнайтед». Идеальный кандидат уже есть — Даниэль Муньос, мотор «Кристал Пэлас» и один из главных героев исторической победы клуба в Кубке Англии.

Даниэль Муньос globallookpress.com

Удивительно, что «МЮ» до сих пор не проявил интереса к колумбийцу. Тем более что наставник «Пэлас» Оливер Гласнер исповедует ту же схему 3-4-3, что и Аморим. Этого одного факта, вкупе с выдающимся финалом Кубка против «Ман Сити», уже достаточно, чтобы обратить внимание на Муньоса.

Играя на правом фланге, Муньос отдал голевую передачу на Эберечи Эзе после мощного рывка и проделал колоссальный объем работы в обороне, нейтрализовав Жереми Доку и талантливого выпускника академии сити — Нико О’Райли. В Премьер-лиге немного защитников, кто может соперничать с ним один в один: скорость, предугадывание эпизодов, резкость и отличная подача — у Муньоса есть все.

В апреле «Кристал Пэлас» продлил контракт с ним до 2028 года, но это не повод отказываться от борьбы. Тем более сам игрок не скрывает амбиций. В интервью Win Sports TV он признался: «Я мечтаю играть за лучшие клубы мира. Пока со мной напрямую никто не связывался, но я работаю над этим каждый день. Надеюсь, это случится как можно скорее — может быть, уже в это трансферное окно. Если нет — я счастлив в Пэлас».

Отправить Хёйлунна в аренду — ради его же будущего

Чтобы Рубен Аморим начал работу с «чистого листа», «Манчестер Юнайтед» должен избавиться от всего лишнего в составе — и в этом направлении уже сделаны первые шаги. Виктор Линделёф, Джонни Эванс и Кристиан Эриксен покинули клуб в статусе свободных агентов, а Маркус Рашфорд готовится к аренде в «Барселону» после того, как стало ясно: при Амориме ему не будет места на «Олд Траффорд».

Следующим кандидатом на временный отъезд должен стать Расмус Хёйлунн. Не потому, что от него нужно избавляться навсегда — в отличие от Рашфорда, у датчанина еще есть потенциал. Но в текущем виде он не соответствует уровню основы «Юнайтед» и только теряется на поле.

В сезоне-2024/25 Хёйлунн забил всего четыре мяча в Премьер-лиге — ничтожно мало для форварда, за которого клуб выложил 72 миллиона фунтов (97 миллионов долларов), выкупая его у «Аталанты» год назад. Даже если абстрагироваться от статистики, в игре Расмуса слишком много минусов: он слабо держит борьбу, часто уходит на фланги и теряет хладнокровие вблизи ворот.

Расмус Хёйлунн globallookpress.com

Матч с «Лидсом» только подтвердил все эти опасения. И пока он остается в давящей атмосфере «Олд Траффорд», вряд ли что-то изменится. После ухода из Бергамо Хёйлунн не был готов к роли основного нападающего «МЮ» — и уж точно не справился с грузом ожиданий, который сопровождал его гигантский ценник.

В Италии интерес к Хёйлунну проявляют сразу три гранда — «Интер», «Ювентус» и «Милан». Возвращение в Серию А могло бы стать передышкой, которая поможет игроку обрести уверенность. У него все еще есть задатки для серьезного прогресса — он быстр, цепкий и физически силен. Но сначала Хёйлунну нужно вернуть ту веру в себя, которая когда-то и привела его в АПЛ.

Пора прощаться с Антони, Гарначо и Санчо

Как сообщает The Athletic, главная причина пассивности «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке — необходимость продавать, прежде чем снова тратить крупные суммы. Уход Маркуса Рашфорда в аренду и освобождение от его зарплаты — шаг в правильном направлении, но нет гарантий, что «Барселона» выкупит его по итогам сезона.

А вот по трем другим игрокам, которых Рубен Аморим уже не видит в своих планах, «Юнайтед» должен действовать прямо сейчас. Речь об Антони, Алехандро Гарначо и Джейдоне Санчо.

Антони globallookpress.com

Согласно источникам, клуб готов выслушать предложения в районе 30 миллионов фунтов (41 млн долларов) за Антони и 20 миллионов фунтов (27 млн долларов) за Санчо — это обернется колоссальными убытками по сравнению с изначальными 157 миллионами (212 млн долларов), вложенными в обоих игроков. Но на данном этапе для «Юнайтед» важнее другое — полностью разорвать отношения и двигаться дальше.

Антони — крайне ограниченный вингер, который с самого начала не соответствовал уровню клуба. Санчо же так и не показал ни должной самоотдачи, ни характера, чтобы пробиться в основу. Первый близок к возвращению в Ла Лигу после неплохой аренды в «Бетисе», а по Санчо интерес проявляет «Ювентус» — на фоне того, как «Челси» даже заплатил неустойку, лишь бы не выкупать его.

Что касается Гарначо, тут все чуть сложнее. В течение трех лет аргентинец считался одним из самых любимых выпускников академии, но за последний год ситуация изменилась. Провокационные публикации в соцсетях, конфликты с болельщиками, недисциплинированность — все это испортило его репутацию. Аморим уже сообщил игроку напрямую: пора искать новый клуб.

«МЮ» оценивает 21-летнего Гарначо в 60 миллионов фунтов (81 млн долларов) — чистая прибыль в рамках бухгалтерии, поскольку он воспитанник академии. Среди заинтересованных сторон называются «Челси» и «Астон Вилла». Падение Гарначо — история с оттенком трагедии, но он сам виноват в собственном крахе. И клуб сейчас будет только крепче без него.

Все футбольные трансферы

Он — лишь очередной пример футболиста, который поставил свои амбиции выше интересов команды. Такую токсичную культуру в раздевалке нужно искоренять окончательно. Если Аморим хочет добиться успеха там, где не справились его предшественники после Фергюсона, — он обязан начать с этого.