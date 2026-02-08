The Athletic разбирает, почему один из самых ярких вингеров своего поколения никак не выйдет на стабильный уровень.

Это было одним летним вечером пару сезонов назад — на сцене зала Radlett Centre вместимостью всего 300 мест, к северу от Лондона, — когда самый титулованный игрок в истории «Манчестер Юнайтед» попытался добраться до сути загадки Алехандро Гарначо.

Во время вечера «An Evening with Ryan Giggs» один из зрителей спросил 13‑кратного чемпиона Премьер‑лиги, верит ли он, что тогда еще юный вингер «Юнайтед» способен перейти от статуса «перспективного» к уровню футболиста, который стабильно разрывает обороны соперников.

Гиггз ответил, вспомнив собственный путь на «Олд Траффорд» — как однажды выразился сэр Алекс Фергюсон, он «двадцать лет топтал эту чертову бровку». И его посыл был прост: терпение того стоит.

Что мне в нем нравится — и об этом мне говорил Брайан Кидд (тогдашний помощник Фергюсона и сам в прошлом нападающий «Юнайтед»), когда мне было 15, — ты можешь десять раз идти в обводку и девять раз терять мяч. Но в десятый раз ты выиграешь матч. Поэтому продолжай, не переживай, если потерял мяч. У Гарначо это есть. Он будет тебя раздражать, будет терять мяч, злить партнеров по команде, но в итоге он создаст момент. Райан Гиггз экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед»

Алехандро Гарначо и Рубен Аморим globallookpress.com

Терпение — ключевой фактор. По крайней мере, так было до тех пор, пока у уже бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима это самое терпение не закончилось, когда речь зашла о Гарначо. И некоторые болельщики «Челси», похоже, начинают испытывать похожие чувства — всего через несколько месяцев после его перехода на «Стэмфорд Бридж» за €40 млн (по текущему курсу — $54,2 млн).

Начало получилось непростым. И в полуфинале Кубка английской лиги против «Арсенала» на этой неделе было непривычно видеть футболиста с такими атакующими инстинктами, как у Гарначо, настолько осторожным и пассивным.

Он вышел на поле на 75-й минуте ответного матча — как раз в тот момент, когда «Челси», уступая 2:3 по сумме двух встреч, отчаянно искал дополнительную остроту впереди.

Отсутствие какого-либо влияния на игру отметил Гари Невилл, работавший комментатором Sky Sports, а еще более жесткую оценку дал Джейми Реднапп в послематчевом анализе телеканала.

Почти каждая передача Гарначо шла либо назад, либо поперек. Он явно не решался идти в обводку. И это был не первый подобный эпизод за последнее время, если вспомнить слова Невилла на прошлых выходных о том, что в плане уверенности Гарначо «выглядел полностью опустошенным».

Тогда аргентинца заменили уже в перерыве домашнего матча Премьер-лиги против «Вест Хэма», который в какой-то момент грозил превратиться для него в личное испытание. Невилл наблюдает за Гарначо не первый год, но и он звучал неуверенно, рассуждая о реальной ценности игрока: «Многие задаются вопросом — он действительно топ-уровня или… какое место он вообще занимает в иерархии»?

Короткий ответ — мы все еще этого не знаем. И, возможно, Гарначо прямо сейчас начинает понимать, что есть клубы — включая нынешний, — где терпение не бесконечно.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Если ты приходишь в «Челси» за большие деньги, болельщики ждут, что ты быстро докажешь, за что заплачено. И они не будут молчать, если останутся недовольны твоей игрой. Здесь нет тех поблажек, которые, возможно, были у Гарначо в «Юнайтед» — как у «своего», воспитанника академии. По крайней мере, до тех пор, пока конфликт с Аморимом не привел к его отстранению от основной команды.

За «Челси» Гарначо лишь дважды из 27 матчей выходил в стартовом составе и доигрывал до финального свистка. Он забил шесть мячей — на первый взгляд, статистика выглядит вполне достойно, особенно если учесть, что в десяти из этих встреч он появлялся со скамейки запасных.

Однако лишь один из этих шести голов пришелся на матчи Премьер-лиги. Два мяча были забиты в Кубке английской лиги в ворота «Кардифф Сити» из третьего по силе дивизиона — Лиги 1, еще один — азербайджанскому «Карабаху» в Лиге чемпионов.

Да, Гарначо оформил дубль, выйдя на замену, в первой игре того самого полуфинала Кубка лиги против «Арсенала». Но вместо того, чтобы стать точкой отсчета для светлой полосы, этот эпизод, по сути, оказался началом обратного процесса.

В субботней игре с «Вест Хэмом» он наверняка слышал недовольный гул трибун «Стэмфорд Бридж», когда у него совершенно не пошла игра против правого защитника гостей Эрона Уан-Биссаки.

Это был уже третий случай в сезоне, когда Гарначо заменили в перерыве матча Премьер-лиги. Ранее подобное происходило в гостевой встрече с «Ноттингем Форест» в октябре и в домашнем матче против «Борнмута» в декабре.

На пресс-конференции в четверг Лиам Росеньор заявил...

Гарна, как и все наши игроки, провел сложный первый тайм против «Вест Хэма». Зато, на мой взгляд, он показал несколько очень ярких моментов, выйдя на замену в игре с «Арсеналом» (в Кубке лиги), и в будущем он станет для нас ключевой фигурой. Впереди много матчей, и у него будет достаточно возможностей, чтобы продемонстрировать свое качество. Лиам Росеньор главный тренер «Челси»

Алехандро Гарначо и Лиам Росеньор globallookpress.com

В качестве смягчающего обстоятельства стоит отметить, что Гарначо, возможно, не слишком подходит нынешний тактический подход «Челси» — сначала при Энцо Мареске, а теперь при новом главном тренере Лиаме Росеньоре.

Эта модель не всегда благоприятна для крайних атакующих игроков, которым нужно пространство для рывков. Команда много владеет мячом в медленном темпе против соперников, предпочитающих глубоко обороняться. Фулбеки «Челси» редко подключаются к атакам, и в результате Гарначо нередко получает мяч, имея перед собой сразу двух защитников соперника.

Не стоит забывать и о главном: герою этой дискуссии всего 21 год. Порой кажется, что он старше, но это лишь потому, что против защитников Премьер-лиги он играет с 17 лет.

В таком возрасте определенная нестабильность — скорее норма, и, возможно, всем нам стоит быть к нему чуть снисходительнее. Тем более, что за годы своего прорыва Гарначо не раз доказывал: он не просто талантливый, острый игрок, но и смелый.

В футболе смелость проявляется по-разному. Это не только готовность идти в жесткий стык. Нужна отвага, чтобы требовать мяч даже в стесненных условиях — независимо от того, сколько раз тебя сбивали с ног и сколько попыток не увенчались успехом.

Джордж Бест всегда хотел мяч. У Райана Гиггза была эта смелость. У Криштиану Роналду? В избытке. У Эдена Азара — тоже, если вспомнить лучших фланговых игроков в истории «Челси». У Гарначо с этим проблем нет.

Но на этом, пожалуй, сравнения стоит закончить. Потому что это вторая сторона дискуссии о Гарначо: не совершил ли он классическую ошибку, поверив, что он лучше, чем есть на самом деле?

Алехандро Гарначо globallookpress.com

Уверенность, даже на грани дерзости, может быть полезным инструментом для футболиста его амплуа. Ошибочная же самоуверенность — уже нет. И хотя само по себе не является проблемой, что игрок сборной Аргентины высоко оценивает собственные способности, некоторые проявления его поведения — незрелость, эгоцентричность, называйте как хотите — явно не добавили ему симпатий в глазах публики.

Аморим был настроен настолько жестко, что прямо при других футболистах посоветовал ему искать новый клуб: «Тебе лучше надеяться, что у тебя хороший агент». И как бы ни относиться к методам Аморима, подобная позиция не могла возникнуть на пустом месте.

Должно было накопиться множество эпизодов, чтобы клуб с такой гордой историей работы с молодежью, как «Манчестер Юнайтед», занял столь жесткую линию по отношению к собственному воспитаннику — тем более к игроку, которого внутри клуба оценивали примерно в £80 млн.

Затем последовала череда уже откровенно странных поступков и, судя по всему, искренняя уверенность Гарначо в том, что будет хорошей идеей выложить фотографию в футболке «Астон Виллы» — в знак поддержки Маркуса Рашфорда.

Того самого Рашфорда, который тоже зашел слишком далеко, испытывая терпение Аморима, и в итоге отправился в аренду в «Виллу» на вторую половину прошлого сезона, а затем был отдан португальским наставником в «Барселону» на весь текущий год.

Были и другие инциденты — еще до того, как Аморим возглавил команду в ноябре 2024 года. Тренеры на «Олд Траффорд» уже тогда задавались вопросом, сочетается ли талант Гарначо со способностью воспринимать требования штаба и не терять концентрацию.

Возможно, эти проблемы не имели бы такого значения, если бы он каждую неделю играл блестяще. Но этого не происходило — и в этом вся суть.

Педру Нету и Алехандро Гарначо globallookpress.com

Похожая картина вырисовывается и в «Челси», где Росеньор, судя по всему, считает Педру Нету и Эстевана двумя лучшими фланговыми игроками команды, отводя Гарначо третье место, а Джейми Гиттенсу — четвертое.

Эстеван недавно находился в Бразилии по семейным обстоятельствам, а Гиттенс получил травму, так что в ближайшие недели у Гарначо должно появиться достаточно возможностей проявить себя.

Сможет ли он все развернуть в свою пользу? Безусловно. В клубе тщательно изучали характер игрока, собирали самые разные мнения и в итоге пришли к выводу, что £40 млн за 21-летнего футболиста с таким потенциалом, как у Гарначо, — это выгодная сделка.

«С ним легко работать, — говорил Мареска журналистам в декабре. — Он хочет учиться, открыт новому и много работает — и с мячом, и без него».

Но на данный момент болельщики «Челси» наблюдают изящную форму разочарования: игрока, который слишком часто принимает неверные решения на поле. И что хуже — это не разовые эпизоды, а повторяющаяся тенденция, что наводит на мысль: дело не только в уверенности, но, возможно, и в футбольном интеллекте.

В частности, Гарначо необходимо избавиться от привычки бить по воротам из самых разных позиций и дистанций, когда рядом есть более разумные варианты продолжения атаки. И здесь мы снова возвращаемся к тому самому вечеру с Райаном Гиггзом и его словам о том, что для игрока такого возраста это неизбежная часть процесса взросления.

«Конечно, ему пока не хватает правильного выбора в завершающей стадии, — говорил Гиггз. — Я через это проходил, Ли Шарп проходил, Роналду проходил. Передачи, принятие решений, реализация моментов — все это приходит с опытом и качественной работой тренеров».

Алехандро Гарначо (слева) globallookpress.com

Потенциал у Гарначо действительно есть. Но при этом многие помнят времена, когда Фергюсон регулярно подчеркивал, что не любит слово «потенциал». В пример он приводил Питера Барнса — игрока «Юнайтед» начала 1980-х.

«Все твердили мне, что у него огромный потенциал, — вспоминал Фергюсон. — А ему было почти 30».

Мораль этой истории для Гарначо?

В жизни каждого по-настоящему одаренного молодого футболиста наступает момент, когда потенциал обязан полностью расцвести. А футбол сегодня — как никогда нетерпеливый бизнес.