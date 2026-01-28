The Athletic рассуждает о том, почему «Челси» больше не стремится приглашать топ-тренеров.

Жозе Моуринью никогда не терял страсти к мелким провокациям. На прошлой неделе в Турине, пока его «Бенфика» готовилась к матчу Лиги чемпионов против «Ювентуса», португальца спросили, удивило ли его решение Лучано Спаллетти возглавить «Старую синьору»? Спаллетти в прошлом тренировал «Интер» и «Рому» — команды, которыми руководил и сам Жозе, и для которых «Ювентус» — заклятый враг.

«Для меня единственный сюрприз — это когда тренеры без истории, которые палец о палец не ударили, получают шанс тренировать крупнейшие клубы мира», — ответил Моуринью.

«Вот это для меня настоящий сюрприз. Не было сюрпризом, когда "Милан" назначил Макса (Аллегри), или "Юве" — Лучано, или "Рома" — (Джан Пьеро) Гасперини. Сюрприз — это когда люди, которые ничего не добились, попадают в топ-клубы», — добавил «Особенный».

Это замечание неизбежно породило спекуляции, так как было неясно, кого именно (если вообще кого-то конкретного) имел в виду Моуринью. Уж точно не Кристиана Киву. Его «Интер» возглавляет таблицу Серии А, а Моуринью в прошлом с теплотой отзывался о чате в WhatsApp, где он общается с игроками того самого «Интера», взявшего требл в 2010-м. Кстати, один из недавних предшественников Спаллетти в «Ювентусе», Тьяго Мотта, тоже состоит в этом чате.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Альваро Арбелоа недавно стал временным тренером «Реала». «Мадрид» начал год с увольнения Хаби Алонсо. Арбелоа был одним из верных солдат Моуринью на «Бернабеу», всегда надежным, всегда играющим на твердые «7 из 10». Так что, кто, если не он?

Неужели Моуринью — бывший переводчик, не имевший за плечами сколь-нибудь значимой игровой карьеры, — намекал на Лиама Росеньора в «Челси»?

Намеренно двусмысленный «сюрприз», о котором он говорил, в некотором смысле ничем не отличается от чувств болельщиков «Челси».

Моуринью был 41 год, когда он получил работу в «Челси» летом 2004-го — в таком же возрасте, как и Росеньор. Но Жозе не был «подающим надежды» тренером или «проектом на перспективу». По его собственному незабываемому определению, он был «Особенным» (Special One), уже приведшим «Порту» к победе в Кубке УЕФА-2003 и Лиге чемпионов-2004.

Жозе Моуринью на «Стэмфорд Бридж», 2004 год globallookpress.com

До того момента фанаты соперников насмехались над «Челси», называя его клубом «без истории». При Романе Абрамовиче они с лихвой наверстали упущенное. Моуринью олицетворял новый стандарт, беспрецедентный уровень конкуренции: в свой первый же сезон «Челси» выиграл чемпионат Англии впервые за полвека, набрав рекордные на тот момент 95 очков. Именно так родился современный «Челси» — главный лондонский клуб этого тысячелетия, а вместе с ним появились и совершенно иные ожидания и амбиции.

Это был другой подход к делу.

«Челси» пересадил костяк «Порту» Моуринью на почву Премьер-лиги и подписал нападающего «Марселя» Дидье Дрогба.

Позже Моуринью рассказывал, как он убеждал Абрамовича подписать Дрогба: «Абрамович спрашивал меня: кого? Кого ты хочешь нападающим? Рассматривались все топ-форварды Европы того времени. Я сказал: Дрогба. А Абрамович в ответ: а кто это? Где он играет? Тогда я сказал: мистер Абрамович, платите! Платите и не разговаривайте».

Жозе Моуринью и Дидье Дрогба globallookpress.com

Именно благодаря таким воспоминаниям фанаты «Челси» до сих пор распевают его имя. Эти кричалки напоминают не только об успехах, которыми когда-то наслаждался «Челси» (и которые были куда престижнее прошлогодних триумфов на Клубном чемпионате мира и в Лиге конференций), но и о стиле управления, по которому ностальгирует большинство фанатов, и не только «синих».

Безусловность. Время, не скованное финансовым фэйр-плей и правилами прибыльности и устойчивости (PSR). Амбиции, определяемые не алгоритмами и машинным обучением, а тем, что видели глаза тренера, и тем, насколько быстро игрок заставлял биться его сердце.

Дрогба было 26 лет, когда «Челси» заплатил за него примерно за 24 миллиона фунтов. Вероятно, сейчас он был бы слишком стар, чтобы вписаться в модель купли-продажи нынешнего руководства. Модель с акцентом на возраст, которая делает ставку на талантливую молодежь вместо того, чтобы брать уже состоявшихся звезд. Многих из этих молодых игроков перепродают ради прибыли еще до того, как фанаты успеют их прочувствовать или хоть как-то к ним привязаться.

Беспокойство, лежащее в основе сегодняшнего проекта «Челси», вызвано тем, что внешне он выглядит так же, как и раньше, но по сути — совершенно другой. Они по-прежнему тратят огромные суммы на игроков и меняют огромное количество тренеров. Разница лишь в том, что, в отличие от эпохи Абрамовича, никто не верит, что они работают в режиме «побеждать здесь и сейчас». Никто толком не понимает суть текущего проекта.

Роман Абрамович globallookpress.com

За исключением легенды клуба Фрэнка Лэмпарда и Авраама Гранта (на прошлой неделе стал главой футбольных операций в «Юве Стабия» — клубе второго дивизиона, базирующемся недалеко от Неаполя), каждый тренер, которого назначал Абрамович, даже Андре Виллаш-Боаш, добивался чего-то значимого до прихода на «Стэмфорд Бридж». Моуринью и Карло Анчелотти выигрывали Лигу чемпионов. Даже временщики Гус Хиддинк и Рафа Бенитес брали этот трофей. Луис Фелипе Сколари приводил Бразилию к победе на чемпионате мира. Тренеры «Челси» набивали шишки в «Милане», «Реале», «Ювентусе», «Боруссии», «Порту», ПСЖ и ПСВ. Они приходили из клубов-победителей ЛЧ, а не из команд, с которыми они не смогли попасть даже в плей-офф Чемпионшипа.

Это задавало тон и держало планку высоко.

Теперь нам преподносят это как ушедшую эпоху.

Вслед за недавними увольнениями Энцо Марески и Рубена Аморима, Financial Times опубликовала колонку, провозгласившую, что «эра "больших личностей" среди футбольных менеджеров осталась в прошлом». Это общепринятое мнение среди нового поколения владельцев. Даже с учетом отступных, которые Абрамович платил «Порту» за Виллаш-Боаша, или тех денег, что Clearlake и партнеры отвалили за Грэма Поттера из «Брайтона», тренеры обходятся и близко не так дорого, как игроки. Это признание факта, с которым смиренно соглашаются даже лучшие тренеры: игроки ценнее.

Андре Виллаш-Боаш globallookpress.com

Но урок, который владельцы клубов сегодня пытаются заставить нас усвоить (судя по событиям последнего месяца в АПЛ), заключается в том, что тренер значит меньше, чем мы думаем, и должен иметь минимальное право голоса (или не иметь его вовсе) в вопросах комплектования состава. Перефразируя Аморима: он должен только тренировать, а не управлять, и его влияние должно ограничиваться тренировочной площадкой, тактической доской и скамейкой запасных.

Учитывая деньги, вращающиеся в современном футболе, и миллиарды, протекающие через трансферный рынок каждое лето, вполне оправданно разделять процесс принятия решений, проводить тщательную проверку и ставить владельцев и спортивных директоров на первое место, а тренера — на второе.

Риски должны быть минимизированы. Но, как сказал бывший тренер НФЛ Билл Парселлс: «Если вы хотите, чтобы я приготовил ужин, позвольте мне хотя бы купить продукты».

Конечно, не все продукты и не по любой цене. Но должен быть какой-то компромисс, потому что добавленная стоимость, которую приносит тренер, отнюдь не ничтожна.

Взгляните на человека, который будет стоять у бровки напротив Росеньора в Неаполе (во время матча восьмого тура ЛЧ — прим.). Антонио Конте — последний на данный момент тренер, выигрывавший чемпионат с «Челси». С тех пор прошло почти десять лет — целая вечность, учитывая уровень, к которому «Челси» приучил нас на рубеже веков.

Антонио Конте globallookpress.com

Конте — хрестоматийный пример того, какую разницу может делать тренер. Под его руководством «Ювентус» взлетел с седьмого места на вершину. «Челси» и «Наполи» — с 10-го места на первое. В «Интере» он прервал 11-летнее ожидание Скудетто. Он обеспечивал колоссальные скачки в набранных очках от года к году. Можем ли мы после этого сказать, что влияние тренера — это лишь побочный фактор?

Величайший комплимент Конте и «Челси» образца сезона 2016/17 заключается в том, что их титул АПЛ был воспринят почти как норма, а не как нечто особенное.

Люди склонны забывать, что его первый сезон в Англии был также первым сезоном Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» и Моуринью в «Манчестер Юнайтед». Юрген Клопп к началу той кампании руководил «Ливерпулем» уже почти год.

Конте набрал 93 очка — результат, который в дебютном сезоне АПЛ превзошел только Моуринью. 30 побед «Челси» в АПЛ в том сезоне стали рекордом. 13 из них были одержаны подряд в период с октября по декабрь. И хотя он унаследовал сильный состав («Челси» выигрывал титул 2014/15 при Моуринью), именно Конте заново изобрел Виктора Мозеса в роли вингбека и изменил мнение о Маркосе Алонсо (провалился в «Болтоне» и «Сандерленде») и Давиде Луисе, который, по словам Гари Невилла, ранее играл так, словно им «управляет 10-летний ребенок в PlayStation».

Антонио Конте globallookpress.com

Пожалуй, непропорционально большое внимание уделяется тому, что случилось потом. Не победе в Кубке Англии во втором (и последнем) сезоне Конте, не продаже партнера Н'Голо Канте по центру поля Неманьи Матича летом 2017-го, а, среди прочего, тому самому СМС-сообщению, отправленному Диего Косте. Эта тема снова всплыла на прошлой неделе, когда нападающий появился в подкасте своего бывшего партнера по «Челси» Джона Оби Микела.

Справедливости ради, «Челси» всё же заработал на Косте, продав его обратно в «Атлетико», где он больше никогда не достигал двузначных показателей по голам за сезон. Фактически, за следующие четыре сезона в сумме Коста забил меньше, чем за один свой последний год в «Челси». Пожалуй, это полностью оправдывает Конте.

Известный своей прямолинейностью (хоть он и стал мягче после своего последнего периода в Англии с «Тоттенхэмом»), Конте, судя по нынешнему сезону АПЛ, вряд ли является таким уж исключением, каким его выставляют некоторые СМИ. Наоборот, это становится правилом. Оливер Гласнер говорит о том, что чувствует себя «полностью брошенным» в «Кристал Пэлас», а Мареска жаловался на «худшие 48 часов» в «Челси», потому что «многие люди не поддержали меня и команду». Итальянец потерял работу вскоре после этих слов. Другой покинет свой пост в конце этого сезона.

«Тренер в футболе — это, как ни парадоксально, самое слабое звено в цепи», — утверждает Конте в книге, написанной недавно в соавторстве с Мауро Берруто.

Именно поэтому они обязаны говорить громко. Они не могут просто «заниматься своим делом», если остаются единственными публичными представителями клуба, с которых спрашивают за решения, которые всё чаще принимаются без их участия.

«Мне нравится, когда меня зовут на помощь в момент, когда необходимы перемены.

Но президент, который приглашает такого тренера, как я, подставляет под удар и себя. Он сообщает всей своей организации, что хочет перемен, что он требует их от каждого.

Антонио Конте globallookpress.com

В таких случаях неизбежно появляются люди, которые пытаются остановить этот процесс, дергая за метафорический ручной тормоз», — пишет Конте в своей книге. Они не хотят, чтобы им бросали вызов. Они не желают попадать в ситуацию «комфортного дискомфорта». Им не нужна лишняя головная боль.

Эпоха «больших боссов» среди тренеров якобы прошла, и все же наше время по-прежнему определяется этими «мастодонтами». Неужели кто-то действительно думает, что Клопп не обладал колоссальной властью в «Ливерпуле»? А Гвардиола в «Ман Сити»? Или Микель Артета в «Арсенале»? Это клубы, которые настолько переняли образ своих менеджеров, что стали практически неотделимы от них.

Те, кто прочит Сеска Фабрегаса (двукратного чемпиона АПЛ в составе «Челси» при Моуринью, а затем при Конте) в следующие великие тренеры, должны помнить: он владеет долей акций в «Комо», который тренирует. А значит, у него там куда больше влияния, чем он мог бы разумно ожидать в некоторых клубах Премьер-лиги, имеющих весьма ограниченное представление о том, чем должен заниматься главный тренер.

Побеждать непросто, как бы сильно клубам ни хотелось обратного.

Настоящий сюрприз заключается в том, что нынешняя итерация «Челси», похоже, хочет сделать эту задачу еще сложнее, избегая конфронтации и того «созидательного напряжения», которое неизбежно возникает при назначении настоящих бунтарей, то есть подлинной элиты.