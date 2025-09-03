Трансферные авантюры: Исак, Субименди, Луис Диас и еще 10 сомнительных сделок

Каждый год после драфта НФЛ все обсуждают «выгодные находки» и «провальные выборы». «Находками» называют игроков, которых выбрали значительно позже, чем, по мнению публики, они заслуживали. А «провалами» — тех, кого взяли слишком высоко относительно их реальной ценности.

Оказалось, что правы мы только наполовину.

В 2021 году Тимо Риске из Pro Football Focus проанализировал данные за шесть лет драфта и выделил игроков, которых выбирали заметно выше или ниже консенсуса общедоступных рейтингов. Результат показал: «провальные выборы» действительно в среднем выступали хуже других игроков, выбранных на тех же позициях в разные годы. А вот «выгодные находки»? Они не показывали лучших результатов, чем можно было ожидать исходя из их места на драфте.

Элегантность этого исследования — в простоте объяснения. Чтобы игрок стал настоящим «провалом», достаточно одной ошибки в оценке со стороны конкретной команды. Чтобы же кто-то оказался настоящей «находкой», ошибиться должны почти все клубы лиги, при том что у НФЛ есть куда больше информации о футболистах, чем у широкой публики.

Мы вспоминаю это, потому что считаем, что похожая логика применима и к футбольному трансферному рынку. Одному клубу очень легко «зацепиться» за игрока и заплатить за него намного больше, чем сделал бы кто-либо другой. Но чтобы все богатые клубы недооценили одного и того же талантливого футболиста — такое бывает гораздо реже. Именно поэтому в футбольной аналитической среде часто звучит шутка: «Возьмите меня в штаб только для того, чтобы пару раз в год я говорил "нет" — и уже окуплюсь».

Трансферное окно в ведущих лигах Европы закрылось. Какие сделки выглядят самыми рискованными и переоцененными? Кому бы не помешало услышать внутри клуба твёрдое «нет»? Вот 13 наиболее сомнительных трансферов этого лета.

13. Мартин Субименти

Опорный полузащитник, из «Реал Сосьедада» в «Арсенал»

Возраст: 26

Сумма трансфера: €70 млн

Рыночная стоимость (по версии Transfermarkt): €60 млн

Прогнозируемая отрицательная разница между суммой и ценностью через год: 16,7%

Прошлым летом я писал о простой системе прогнозирования трансферов, которую помог разработать аналитик НФЛ Кевин Коул. Именно ее мы используем для составления этого рейтинга. Вот выдержка:

«В разной степени более низкий возраст, меньшая сумма трансфера и более высокая рыночная стоимость на момент перехода повышали вероятность того, что через год ценность игрока вырастет. Эти факторы мы и использовали для создания формулы, которая предсказывает рост или падение стоимости любого крупного трансфера.

Иными словами: через год рыночная стоимость игрока будет выше или ниже суммы трансфера? И на сколько?

Анализ этот достаточно базовый, он не учитывает расходов на зарплату, которые могут сильно различаться. Кроме того, мы используем ориентировочные данные Transfermarkt, где суммы нередко включают бонусы.

Тем не менее исследования показывают, что оценки Transfermarkt в среднем довольно близки к реальной стоимости игроков. Плюс это позволяет использовать "мудрость толпы": рыночные цены на сайте неплохо отражают общее восприятие футболиста в мире. По крайней мере, наш анализ показывает, что когда клубы переплачивали по сравнению с оценкой Transfermarkt, такие сделки чаще всего оказывались неудачными. »

Мартин Субименди globallookpress.com

И это подтверждает мои слова: в прошлом сезоне мы взяли 30 самых дорогих трансферов, и система лучше прогнозировала провалы, чем успехи. Среди игроков с прогнозом роста стоимости менее чем на 1%, лишь один из 12 (Эллиот Андерсон в «Ноттингем Форест») оказался по-настоящему удачным. Трое других — Жоау Пальинья, Жоау Феликс и Кирнан Дьюсбери-Холл — уже сменили клубы.

Подход «Арсенала» этим летом как будто специально рассчитан на плохие прогнозы: клуб стремится побеждать здесь и сейчас и почти не думает о будущем. «Канониры» подписали трех игроков в возрасте 26 лет и старше, каждый из которых обошелся минимум в 65 млн евро.

12. Жерсон

Центральный полузащитник, из «Фламенго» в «Зенит»

Возраст: 28

Сумма трансфера: €25 млн

Рыночная стоимость: €25 млн

Прогнозируемая отрицательная разница: 17%

В последней заявке Карло Анчелотти на матчи сборной Бразилии есть два игрока «Зенита». Ни одного их них не зовут Жерсон.

11. Луис Диас

Вингер, из «Ливерпуля» в «Баварию»

Возраст: 28

Сумма трансфера: €70 млн

Рыночная стоимость: €70 млн

Прогнозируемая отрицательная разница: 17%

Диас был великолепен в прошлом сезоне в составе «Ливерпуля», но есть лишь три футболиста в возрасте 28 лет, за которых платили больше, чем «Бавария» отдала за него:

Эден Азар: €120,8 млн, из «Челси» в «Реал»;

Антуан Гризманн: €120 млн, из «Атлетико» в «Барселону»;

Ромелу Лукаку: €113 млн, из «Интера» в «Челси»;

Гонсало Игуаин: €90 млн, из «Наполи» в «Ювентус».

Луис Диас globallookpress.com

Азар — возможно, худший трансфер в истории, Лукаку продержался в «Челси» всего один сезон, а Гризманн и Игуаин выступали за «Барселону» и «Ювентус» соответственно лишь два года, прежде чем покинули клубы. При этом на момент сделок все они считались игроками не меньшего уровня, чем Диас сейчас. Так что, несмотря на его яркий старт в Мюнхене, история явно не на стороне «Баварии».

10. Кингсли Коман

Вингер, из «Баварии» в «Аль-Наср»

Возраст: 29

Сумма трансфера: €25 млн

Рыночная стоимость: €30 млн

Прогнозируемая отрицательная разница: 17,3%

Саудовская Про-лига живет по другим экономическим правилам, чем остальной футбольный мир. Там нет ограничений по FFP, правилам УЕФА и даже более универсальных понятий вроде «бюджета», «прибыли» или «стоимости денег». К тому же, клубы обычно выплачивают настолько огромные зарплаты, что сами трансферные суммы отражают лишь малую часть картины.

Кингсли Коман globallookpress.com

Но ради интереса я всё же проверил, есть ли у них сделки, которые по нашей модели выглядят удачными. И одна такая действительно нашлась.

Пока казалось, что Энцо Мийо отправится в «Атлетико», «Аль-Ахли» успел перехватить 23-летнего атакующего полузащитника у «Штутгарта» за 30 млн евро.Transfermarkt оценивал его в 35 млн, а через год прогнозируется рост еще на 17,5% относительно суммы сделки. Это ставит Мийо не 24-е место в списке «лучших» трансферов этого лета.

9. Матеус Кунья

Атакующий полузащитник, из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 26

Сумма трансфера: €74,2 млн

Рыночная стоимость: €60 млн

Прогнозируемая отрицательная разница: 21,02%

Подробный разбор мы сделаем позже, когда дойдем до другого трансфера «Манчестер Юнайтед» в этом списке. Сможете догадаться, о ком речь?

8. Александер Исак

Нападающий, из «Ньюкасла» в «Ливерпуль»

Возраст: 25

Сумма трансфера: €140 млн

Рыночная стоимость: €120 млн

Прогнозируемая отрицательная разница: 26%

Эта сделка как нельзя лучше иллюстрирует плюсы и минусы того, что «Ливерпуль» заплатил сумму, которую ранее отдавал только клуб, принадлежащий государству Катар.

Практически невозможно, чтобы Исак принес «Ливерпулю» ценности больше, чем в него вложили. Ну разве что он выиграет «Золотой мяч», тогда можно было бы так сказать. Но по сути Исак должен сразу и на протяжении многих лет входить в топ-10–15 лучших игроков мира, чтобы эта сделка хотя бы окупилась с точки зрения ценности.

Александер Исак globallookpress.com

В отличие от других летних покупок клуба — Юго Экитике и Флориана Вирца — Исаку уже 25 лет, он в самом расцвете. В следующем месяце ему исполнится 26. Это его пик.

И при этом я не уверен, что Исак действительно относится к абсолютной элите. Он ни разу не забивал за сезон 20 голов с игры. Более того, двузначную отметку он преодолевал всего трижды. За три года в «Ньюкасле» он провел меньше двух третей возможных минут в АПЛ. Так что наиболее вероятный исход: Исак в итоге окажется ниже уровня «игрока за 140 млн евро».

Но при этом, если не будет травм (а это риск, учитывая его прошлые проблемы), нижняя планка у него всё равно довольно высокая.

Да, модель прогнозирует падение его стоимости на 26% по сравнению с уплаченной суммой уже к следующему году. Но даже с этим снижением «Ливерпуль» всё равно получит форварда, которого будут оценивать примерно в 104 млн евро.

7. Брайан Мбёмо

Вингер, из «Брентфорда» в «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 25

Сумма трансфера: €75 млн

Рыночная стоимость: €55 млн

Прогнозируемая отрицательная разница: 21,6%

Теперь можно поговорить о Кунье и Мбёмо вместе. Я уже писал подробно о том, почему эти трансферы мне не нравились, и первые матчи начали подтверждать эти опасения.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» отдал огромные деньги за двух игроков, которые в прошлом сезоне показывали феноменальную реализацию моментов — значительно выше ожидаемых голов и выше всего, что они демонстрировали раньше. Было крайне маловероятно, что оба или хотя бы один из них, смогут продолжать реализовывать моменты с такой же частотой.

В матчах против «Фулхэма» и «Арсенала» они на двоих нанесли 12 ударов, создав 1,21 ожидаемых голов, при этом ни разу не забив.

Несмотря на отсутствие забитых мячей, я думаю, Мбёмо и Кунья всё же усилили «Манчестер Юнайтед». В матче с «Арсеналом» они выглядели конкурентоспособно, а на выезде против «Фулхэма» сыграли на равных.

Но суть в другом: оба — уже зрелые игроки, крепкие, но без шансов превратиться в звезд. Они должны были добавить качества «МЮ» прямо сейчас, поскольку команда закончила прошлый сезон на 15-м месте.

Сейчас «Юнайтед» выглядит примерно на уровне «Фулхэма». Это прибавка в 12 очков относительно прошлого сезона. Но и она даст лишь 11-е место в таблице.

6. Луис Суарес

Нападающий, из «Альмерии» в «Спортинг» (Лиссабон)

Возраст: 27

Сумма трансфера: €22,2 млн

Рыночная стоимость: €8 млн

Прогнозируемая отрицательная разница: 26,82%

Эм…Да, этот трансфер ставит меня в тупик! «Спортинг» заменил Виктора Дькереша 27-летним форвардом, который, мягко говоря, не тот Луис Суарес, о котором многие подумали.

Луис Суарес globallookpress.com

Сумма трансфера делает его третьим по дороговизне приобретением клуба за всю историю — дороже были только Мануэль Угарте и Дьекереш. И если те со временем ушли за большие деньги в более топовые клубы, может, мне и не стоит сомневаться. Но пока действительно выглядит сомнительно.

«Спортинг» подписал Дьекереша, когда ему было 25 лет, — после неудачи в «Брайтоне» и успешной игры в Чемпионшипе. В Португалии он доминировал и этим летом ушел в «Арсенал». Суареса же взяли в возрасте 27 лет, после его 19 голов (без учета пенальти) и восьми результативных передач в Испании. Но это была Сегунда, а не Ла Лига.

До этого он провел четыре сезона в высшем дивизионе — в основном в Испании. И за всё время забил 25 голов и сделал 10 ассистов.

5. Эберечи Эзе

Атакующий полузащитник, из «Кристал Пэлас» в «Арсенал»

Возраст: 27

Сумма трансфера: €69,3 млн

Рыночная стоимость: €55 млн

Прогнозируемая отрицательная разница: 26,93%

На бумаге этот трансфер выглядит неудачным, но попробуем отойти от сухих алгоритмов и посмотрим на человеческую историю. Хочется, чтобы у Эзе всё получилось. Он рос, болея за «Арсенал», выступал за клуб в детской академии, но в 13 лет его отпустили. Потом он долго блуждал по низшим дивизионам Англии, дебютировал в «Уикоме» в Лиге 2, провел несколько лет в «КПР» в Чемпионшипе и только в 2020-м оказался в «Кристал Пэлас».

Эберечи Эзе globallookpress.com

Теперь, спустя 14 лет, он возвращается в клуб, который когда-то в него не поверил, и хочет помочь выиграть первый большой трофей с тех пор, как ему самому было шесть лет. Он прошел длинный путь и наконец оказался там, где всегда мечтал быть.

С точки зрения стратегии трансферов, «Арсенал» этим летом пошел ва-банк: чистые расходы на трансферы составили 285,5 млн евро — больше, чем у любого клуба мира. Причем вложения сделаны в игроков, уже находящихся в расцвете карьеры. Это риск.

Особенно рискованно выглядит сделка с Эзе. Он стал третьим самым дорогим 27-летним игроком в истории: дороже переходили только Луис Суарес («Ливерпуль» → «Барселона») и Златан Ибрагимович («Интер» → «Барселона»). А позади остались такие звезды, как Кака, Марез и Ди Мария. Все они были титулованными суперзвездами. Эзе пока на этом уровне не играл.

И всё же остается шанс, что всё сложится удачно.

4. Матео Ретеги

Нападающий, из «Аталанты» в «Аль-Кадисию»

Возраст: 26

Сумма трансфера: €68,25 млн

Рыночная стоимость: €45 млн

Прогнозируемая отрицательная разница: 30,98%

До прошлого сезона (своего первого в «Аталанте») Ретеги ни разу не забивал больше 13 голов с игры за сезон в любой лиге и ни разу не делал больше двух результативных передач. То есть был форвард, который почти не забивал.

Матео Ретеги globallookpress.com

Но в системе Джан Пьеро Гасперини он выдал 21 гол и 8 ассистов. Купили его у «Дженоа» за 20,9 млн евро, а через год продали уже втрое дороже.

Небольшое предупреждение: эта сумма стала второй по величине продажей в истории «Аталанты». Чуть дешевле продали Тёна Копмейнерса (3 гола и 3 ассиста за «Юве» в прошлом сезоне), а чуть дороже — Расмуса Хейлунна, который уже покинул «Манчестер Юнайтед».

3. Йоан Висса

Нападающий, из «Брентфорда» в «Ньюкасл»

Возраст: 28

Сумма трансфера: €57,7 млн

Рыночная стоимость: €32 млн

Прогнозируемая отрицательная разница: 45,27%

Отличный пример того, почему (а) нельзя отпускать лидеров в последний день трансферного окна и (б) нельзя переплачивать за прошлые результаты.

Йоан Висса globallookpress.com

История с Исаком закончилась тем, что «Ньюкасл» в последний момент остался без форварда перед сложнейшим сезоном, в котором ему придется играть в Лиге чемпионов. Они пытались найти замену раньше, но безуспешно. В итоге достали Висса.

Игрок недооцененный, стабильный, но в прошлом сезоне он неожиданно прыгнул выше головы: 0,71 гола+ассиста без пенальти за 90 минут, тогда как три года до этого у него было чуть выше 0,5. Если бы ему было 23–24 года, можно было бы сказать, что он вышел на новый уровень. Но ему скоро 29. Куда вероятнее, что это был просто лучший сезон в карьере.

2. Сон Хын Мин

Вингер, из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес»

Возраст: 33

Сумма трансфера: €22 млн

Рыночная стоимость: €20 млн

Прогнозируемая отрицательная разница: 48,2%

Это рекорд МЛС: самый дорогой трансфер в истории лиги. И третий по величине трансфер для игрока 33+ лет — дороже уходили только Криштиану Роналду (117 млн евро в «Юве») и Роберт Левандовский (45 млн евро в «Барсу»).

Сон Хын Мин globallookpress.com

Португалец и поляк регулярно забивали, и Сон наверняка тоже будет забивать в менее конкурентной лиги. Для «Лос-Анджелеса» это логично. Для любого другого клуба — вряд ли.

1. Ник Вольтемаде

Нападающий, из «Штутгарта» в «Ньюкасл»

Возраст: 23

Сумма трансфера: €85 млн

Рыночная стоимость: €30 млн

Прогнозируемая отрицательная разница: 48,5%

Представьте себе: высокий форвард с хорошей техникой для своих габаритов. В 20 лет он играл в аренде во второй Бундеслиге. За 2000 минут — девять голов с игры. Столько же забил 19-летний нападающий, а другой 20-летний забил даже больше.

Ник Вольтемаде globallookpress.com

В следующем сезоне Вольтемаде провел 1200 минут в Бундеслиге, забив два гола в 12 матчах, в которых он выходил на поле с первых минут. Для игрока, прыгнувшего через два уровня, — это нормально. В третьем сезоне наконец-то начал раскрываться: забил 10 голов с игры и провел половину матчей в основе.

И именно в этого игрока «Ньюкасл» вложил половину денег, полученных за Исака.

И это вся история. За три сезона у него 12 голов в 29 матчах в основе в рамках Бундеслиги. Он пока ни разу не проводил на поле больше 1700 минут за сезон.

Может ли он превратиться в звезду и оправдать рекордный трансфер? Да, но это лишь наилучший сценарий. А в худшем через год-два его уже не будет в АПЛ.