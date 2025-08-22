Сердце выбрало «Арсенал»: почему Эзе отверг «Тоттенхэм» и чем это может обернуться

В 27 летнаконец-то станет игроком клуба из «большой шестерки». Полузащитник меняет юг Лондона на север, но не на ту сторону, которую многие ожидали.

Казалось, что «Тоттенхэм» уже согласовал сделку с «Кристал Пэлас», и сам футболист был не прочь стать лицом нового проекта Томаса Франка. Однако судьба распорядилась иначе: Эзе возвращается в «Арсенал» — клуб, в академии которого он занимался до 13 лет, прежде чем его отпустили.

Эберечи Эзе globallookpress.com

Для «Арсенала» это очередная яркая страница в истории соперничества со «шпорами». «Канониры» уже выигрывали титулы на «Уайт Харт Лейн» и переманивали у принципиального соперника Сола Кэмпбелла бесплатно — болельщикам клуба всегда доставляло удовольствие напоминать соседям по Северному Лондону, кто здесь главный.

Тем не менее, каким бы личным и долгожданным ни было решение Эзе надеть красную футболку вместо бело-голубой, ему стоит помнить: в «Арсенале» он рискует превратиться в одного из многих, а не в звезду команды. И именно эта роль может стать для него серьезным испытанием.

Остывший интерес

В июне и июле казалось, что Эзе — один из главных приоритетов «Арсенала» на летнее трансферное окно, несмотря на то, что клуб уже потратился на усиление других позиций. После того как из «Челси» был приобретен Нони Мадуэке, интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» заметно возрос — примерно через пару недель после первых контактов с окружением игрока по поводу переезда на «Эмирейтс».

Однако ситуация изменилась, когда Итан Нванери, долго сомневавшийся в новом контракте, все же подписал долгосрочное соглашение. Журналисты, близкие к клубу, писали, что Нванери планируют использовать на позиции «десятки» и дублера Мартина Эдегора, что снижало необходимость приглашать внешнее решение в лице Эзе.

К 26 июля «Арсенал» уже закрыл все шесть своих трансферных сделок этим летом, завершив ключевую работу гораздо раньше многих конкурентов. Логично было предположить, что если Эзе действительно входил в список первоочередных целей, то лондонцы поторопились бы еще до старта сезона АПЛ.

Фрагмент матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» globallookpress.com

То, что «канониры» спокойно наблюдали за активностью «Тоттенхэма», говорило о другом: в клубе сосредоточились на продаже игроков. Александр Зинченко, Якуб Кивёр, Альбер Самби Локонга, Фабиу Виейра и Рис Нельсон пропустили победу над «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, хотя ни один из них не имеет травмы — настолько раздут состав у Микеля Артеты сегодня.

Чувство неизбежности

Эзе — игрок, в котором есть что-то и от «Арсенала», и от «Тоттенхэма». Его стиль идеально ложится в философию обоих клубов, всегда ассоциировавшихся с атакующим футболом и мастеровитостью игроков с мячом.

Впрочем, связь с «канонирами» и «шпорами» у полузащитника давняя. Его семья болеет за «Арсенал», да и сам он занимался в их академии. В то же время еще до перехода в «Кристал Пэлас» его рекомендовал «Тоттенхэму» бывший скаут Дэвид Плит. Неудивительно, что имя Эзе регулярно связывали со «шпорами».

Микель Мерино и Эберечи Эзе globallookpress.com

Кроме того, «Тоттенхэм» имеет прочные связи с агентством CAA Base, которое представляет интересы Эзе. Среди его клиентов — Джеймс Мэддисон, Пап Матар Сарр, Педро Порро, Ришарлисон и Джед Спенс.

Ранее в их числе был и Сон Хын Мин, которого нередко видели в дружеских беседах с Эзе на различных мероприятиях. Когда прошлым летом Анге Постекоглу проявлял интерес к полузащитнику, болельщики быстро вспомнили кадры их продолжительного общения после победы «Тоттенхэма» над «Пэлас» (3:1) в марте 2024 года.

Уход Сона, оставивший вакантной легендарную «семерку», казался идеальным шансом для Эзе стать новой звездой «шпор». Но лето он завершает в красно-белых цветах, а для фанатов «Тоттенхэма» надолго станет «антигероем» и символом упущенной надежды.

Невольное уважение

Дороги Томаса Франка и Эберечи Эзе пересекались не раз, и датчанин всегда отмечал свое восхищение талантом полузащитника, пусть и издалека. Их первое противостояние состоялось на западе Лондона, когда Франк возглавлял «Брентфорд», а Эзе только заявлял о себе в составе соседнего «Куинз Парк Рейнджерс».

В интервью подкасту болельщиков «Брентфорда» Beesotted в 2019 году Франк подчеркнул, что хочет проявлять больше уважения к игрокам с особым креативным почерком, и не скрывал своей вынужденной симпатии к оппоненту.

— «Когда арбитры не защищают игру или техничных футболистов… Если бы мы сбивали Эзе из "КПР" с ног без остановки, я был бы зол, — говорил Франк. — Таких игроков нужно оберегать. Конечно, нужно идти в стык, иногда получить желтую, но если их не защищать, мы не защищаем сам футбол. Мы хотим видеть, как лучшие игроки творят невероятное».

Томас Франк globallookpress.com

Спустя шесть лет Франк уже пытался уговорить Эзе присоединиться к его проекту, и, по сообщениям СМИ, даже предлагал построить команду, в которой их взгляды совпадали бы. Но все эти усилия оказались напрасны. Теперь датскому специалисту снова придется убеждать собственных болельщиков в том, что лучший ответ на уход мечты — не требовать «крови врага», а доказать свое превосходство на поле.

Наследие Леви

У значительной части фанатов «Тоттенхэма» давно накопилось раздражение по поводу Дэниела Леви и его нежелания, как они считают, тратить крупные суммы на трансферы. Однако, справедливости ради, «шпоры» занимают четвертое место по чистым расходам среди клубов АПЛ за последние пять лет, потеряв более £525 млн.

Даниел Леви globallookpress.com

Проблема «Тоттенхэма» традиционно заключалась не столько в трансферных суммах, сколько в нежелании платить игрокам зарплаты на уровне конкурентов. Считается, что только Кристиан Ромеро и Джеймс Мэддисон получают шестизначные суммы в неделю. В разные годы клуб пытался подписать громкие имена вроде Пауло Дибалы или Ривалдо, но чаще всего безуспешно и без той звездности, которой славились соперники.

До прихода Леви и ENIC в клуб яркие трансферы случались чаще — тогда в Лондон приезжали Юрген Клинсман и Давид Жинола. Позднее Лука Модрич и Гарет Бейл были куплены еще молодыми и перспективными, а мировыми звездами стали уже в «Реале».

А вот сделки с Танги Ндомбеле, Ришарлисоном или Домиником Соланке за £60 млн каждая — это примеры больших вложений в игроков, которые не имели громкой репутации на момент подписания.

Фактически лишь два трансфера в эпоху Леви можно поставить рядом с тем ажиотажем, который вызвал бы приход Эзе: Рафаэл ван дер Варт в 2010-м в последний день окна и возвращение Бейла на правах аренды во времена ковида. Приобретение Эзе стало бы для «шпор» почти беспрецедентным шагом. Теперь же он попадает в список несостоявшихся звездных сделок, рядом с Дибалой и Ривалдо.

Верность «Пэлас»

За пять лет в «Кристал Пэлас» Эзе ни разу не позволил себе открытых демаршей. Не было ни слухов о его недовольстве, ни утечек о желании уйти, ни попыток форсировать переход, хотя сам он явно перерос этот уровень.

Полузащитник с уважением относился к позиции клуба — сначала «Пэлас» хотел найти ему замену, а уже потом дать добро на трансфер. Даже в минувшие выходные, когда переговоры с «Тоттенхэмом» были в самом разгаре, Эзе вышел в стартовом составе против «Челси».

Фрагмент матча «Челси» — «Кристал Пэлас» globallookpress.com

«Эберечи Эзе имеет контракт с "Кристал Пэлас". Он — игрок "Кристал Пэлас", — сказал после матча главный тренер Оливер Гласнер. — Сегодня он это показал. Пока он здесь и играет так, он будет выходить на поле. Никто мне не говорил обратного. Он тренировался всю неделю, поэтому не было причин его не ставить. Он очень хороший футболист, и он наш футболист».

В то время как Александер Исак выбрал противоположную тактику и объявил забастовку в «Ньюкасле», чтобы форсировать переход в «Ливерпуль», поведение Эзе можно считать образцовым. По отзывам, он — любимец раздевалки «Пэлас», человек, достойный легендарного статуса на «Селхерст Парк». Именно эта верность и помогла «Арсеналу» заполучить его.

Перехват

Вся история резко изменила направление в среду. Днем появилась новость о том, что Кай Хаверц получил травму колена, и «Арсенал» вновь выходит на рынок — теперь уже вне зависимости от продаж игроков, с прицелом на более бюджетные варианты усиления.

Новый спортивный директор Андреа Берта вместе с командой возобновил интерес к Эзе. Его переход в «Тоттенхэм» не был окончательно согласован, так как «Кристал Пэлас» настаивал, чтобы футболист сыграл в четверг в квалификации Лиги конференций против «Фредрикстада». В этой ситуации «канониры» дали понять, что готовы повторить предложение «шпор», прекрасно осознавая: если выбор будет стоять между двумя клубами напрямую, Эзе выберет их.

Все футбольные трансферы

Внезапно переход полузащитника в «Арсенал» стал выглядеть вполне логично. Команде требовалось усиление в атакующей линии, а с учетом того, что Эзе часто играл слева, он вновь оказался во главе списка приоритетов. В то же время Виктор Дьёкереш мог быть перекрыт другими опциями: Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард уже выходили на позиции центрфорвардов и способны закрыть эту роль при необходимости.

Параллели с Грилишем

Для Эзе в «Арсенале» все еще сохраняется риск притормозить в самый пик карьеры. Достаточно взглянуть на то, как сложилась судьба Джека Грилиша в «Манчестер Сити»: некогда любимец болельщиков оказался на обочине и уехал в аренду в «Эвертон» всего за месяц до своего 30-летия.

Разумеется, у Грилиша вряд ли есть сожаления. Он покинул родную «Астон Виллу» ради клуба, который во втором сезоне с ним выиграл Лигу чемпионов. За это время англичанин собрал семь победных медалей и вошел в историю как первый британский футболист, проданный за £100 млн. «Арсенал», конечно, переживает шестилетнюю паузу без трофеев, за что соперники любят его высмеивать, но все труднее представить, что эта серия продлится еще долго.

Тем не менее, в «Вилле» Грилиш был кумиром всеобщего масштаба. Он был «игроком ради которого ходят на стадион» — ярким, зрелищным, вдохновляющим. В разгар его формы вся страна умоляла Гарета Саутгейта дать ему больше игрового времени на Евро-2020. О Грилише знали даже те, кто футболом не интересовался, и это еще до того, как «Астон Вилла» стала постоянным участником еврокубков.

Джек Грилиш globallookpress.com

Одна из причин, по которой Грилиш блистал в «Вилле», заключалась в том, что через него шла вся игра. Он был и плеймейкером, и дирижером, и бомбардиром, и ассистентом в одном лице. Команда жила в его ритме. В «Сити» же его отодвинули к бровке, превратив в одного из многих в печально известной «фентези‑рулетке» Пепа Гвардиолы — вингера, чья главная задача заключалась в сохранении мяча, а не в том, чтобы срывать аплодисменты трибун.

Эзе может столкнуться с похожей судьбой. Он не является именно тем скоростным левым вингером, которого «Арсенал» искал этим летом, и в то же время слишком хорош, чтобы быть лишь вариантом на замену. Его предназначение — вести за собой атаки команды, только на уровне выше, чем в «Кристал Пэлас». Именно поэтому переход в «Тоттенхэм» выглядел логичнее.

Прогнозы и ставки на футбол

И все же сердце не обманешь. Нельзя винить Эзе за то, что он выбрал клуб, о котором мечтал с детства. Другое дело, что сказка может быстро потерять блеск — особенно если «Арсенал» в ближайшие год-два так и не возьмет титул.