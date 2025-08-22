Сердце выбрало «Арсенал»: почему Эзе отверг «Тоттенхэм» и чем это может обернуться

Казалось, что «Тоттенхэм» уже согласовал сделку с «Кристал Пэлас», и сам футболист был не прочь стать лицом нового проекта Томаса Франка. Однако судьба распорядилась иначе: Эзе возвращается в «Арсенал» — клуб, в академии которого он занимался до 13 лет, прежде чем его отпустили.
Для «Арсенала» это очередная яркая страница в истории соперничества со «шпорами». «Канониры» уже выигрывали титулы на «Уайт Харт Лейн» и переманивали у принципиального соперника Сола Кэмпбелла бесплатно — болельщикам клуба всегда доставляло удовольствие напоминать соседям по Северному Лондону, кто здесь главный.
Тем не менее, каким бы личным и долгожданным ни было решение Эзе надеть красную футболку вместо бело-голубой, ему стоит помнить: в «Арсенале» он рискует превратиться в одного из многих, а не в звезду команды. И именно эта роль может стать для него серьезным испытанием.
Остывший интерес
В июне и июле казалось, что Эзе — один из главных приоритетов «Арсенала» на летнее трансферное окно, несмотря на то, что клуб уже потратился на усиление других позиций. После того как из «Челси» был приобретен Нони Мадуэке, интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» заметно возрос — примерно через пару недель после первых контактов с окружением игрока по поводу переезда на «Эмирейтс».
Однако ситуация изменилась, когда Итан Нванери, долго сомневавшийся в новом контракте, все же подписал долгосрочное соглашение. Журналисты, близкие к клубу, писали, что Нванери планируют использовать на позиции «десятки» и дублера Мартина Эдегора, что снижало необходимость приглашать внешнее решение в лице Эзе.
К 26 июля «Арсенал» уже закрыл все шесть своих трансферных сделок этим летом, завершив ключевую работу гораздо раньше многих конкурентов. Логично было предположить, что если Эзе действительно входил в список первоочередных целей, то лондонцы поторопились бы еще до старта сезона АПЛ.
То, что «канониры» спокойно наблюдали за активностью «Тоттенхэма», говорило о другом: в клубе сосредоточились на продаже игроков. Александр Зинченко, Якуб Кивёр, Альбер Самби Локонга, Фабиу Виейра и Рис Нельсон пропустили победу над «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, хотя ни один из них не имеет травмы — настолько раздут состав у Микеля Артеты сегодня.
Чувство неизбежности
Эзе — игрок, в котором есть что-то и от «Арсенала», и от «Тоттенхэма». Его стиль идеально ложится в философию обоих клубов, всегда ассоциировавшихся с атакующим футболом и мастеровитостью игроков с мячом.
Впрочем, связь с «канонирами» и «шпорами» у полузащитника давняя. Его семья болеет за «Арсенал», да и сам он занимался в их академии. В то же время еще до перехода в «Кристал Пэлас» его рекомендовал «Тоттенхэму» бывший скаут Дэвид Плит. Неудивительно, что имя Эзе регулярно связывали со «шпорами».
Кроме того, «Тоттенхэм» имеет прочные связи с агентством CAA Base, которое представляет интересы Эзе. Среди его клиентов — Джеймс Мэддисон, Пап Матар Сарр, Педро Порро, Ришарлисон и Джед Спенс.
Ранее в их числе был и Сон Хын Мин, которого нередко видели в дружеских беседах с Эзе на различных мероприятиях. Когда прошлым летом Анге Постекоглу проявлял интерес к полузащитнику, болельщики быстро вспомнили кадры их продолжительного общения после победы «Тоттенхэма» над «Пэлас» (3:1) в марте 2024 года.
Уход Сона, оставивший вакантной легендарную «семерку», казался идеальным шансом для Эзе стать новой звездой «шпор». Но лето он завершает в красно-белых цветах, а для фанатов «Тоттенхэма» надолго станет «антигероем» и символом упущенной надежды.
Невольное уважение
Дороги Томаса Франка и Эберечи Эзе пересекались не раз, и датчанин всегда отмечал свое восхищение талантом полузащитника, пусть и издалека. Их первое противостояние состоялось на западе Лондона, когда Франк возглавлял «Брентфорд», а Эзе только заявлял о себе в составе соседнего «Куинз Парк Рейнджерс».
В интервью подкасту болельщиков «Брентфорда» Beesotted в 2019 году Франк подчеркнул, что хочет проявлять больше уважения к игрокам с особым креативным почерком, и не скрывал своей вынужденной симпатии к оппоненту.
— «Когда арбитры не защищают игру или техничных футболистов… Если бы мы сбивали Эзе из "КПР" с ног без остановки, я был бы зол, — говорил Франк. — Таких игроков нужно оберегать. Конечно, нужно идти в стык, иногда получить желтую, но если их не защищать, мы не защищаем сам футбол. Мы хотим видеть, как лучшие игроки творят невероятное».
Спустя шесть лет Франк уже пытался уговорить Эзе присоединиться к его проекту, и, по сообщениям СМИ, даже предлагал построить команду, в которой их взгляды совпадали бы. Но все эти усилия оказались напрасны. Теперь датскому специалисту снова придется убеждать собственных болельщиков в том, что лучший ответ на уход мечты — не требовать «крови врага», а доказать свое превосходство на поле.
Наследие Леви
У значительной части фанатов «Тоттенхэма» давно накопилось раздражение по поводу Дэниела Леви и его нежелания, как они считают, тратить крупные суммы на трансферы. Однако, справедливости ради, «шпоры» занимают четвертое место по чистым расходам среди клубов АПЛ за последние пять лет, потеряв более £525 млн.
Проблема «Тоттенхэма» традиционно заключалась не столько в трансферных суммах, сколько в нежелании платить игрокам зарплаты на уровне конкурентов. Считается, что только Кристиан Ромеро и Джеймс Мэддисон получают шестизначные суммы в неделю. В разные годы клуб пытался подписать громкие имена вроде Пауло Дибалы или Ривалдо, но чаще всего безуспешно и без той звездности, которой славились соперники.
До прихода Леви и ENIC в клуб яркие трансферы случались чаще — тогда в Лондон приезжали Юрген Клинсман и Давид Жинола. Позднее Лука Модрич и Гарет Бейл были куплены еще молодыми и перспективными, а мировыми звездами стали уже в «Реале».
А вот сделки с Танги Ндомбеле, Ришарлисоном или Домиником Соланке за £60 млн каждая — это примеры больших вложений в игроков, которые не имели громкой репутации на момент подписания.
Фактически лишь два трансфера в эпоху Леви можно поставить рядом с тем ажиотажем, который вызвал бы приход Эзе: Рафаэл ван дер Варт в 2010-м в последний день окна и возвращение Бейла на правах аренды во времена ковида. Приобретение Эзе стало бы для «шпор» почти беспрецедентным шагом. Теперь же он попадает в список несостоявшихся звездных сделок, рядом с Дибалой и Ривалдо.
Верность «Пэлас»
За пять лет в «Кристал Пэлас» Эзе ни разу не позволил себе открытых демаршей. Не было ни слухов о его недовольстве, ни утечек о желании уйти, ни попыток форсировать переход, хотя сам он явно перерос этот уровень.
Полузащитник с уважением относился к позиции клуба — сначала «Пэлас» хотел найти ему замену, а уже потом дать добро на трансфер. Даже в минувшие выходные, когда переговоры с «Тоттенхэмом» были в самом разгаре, Эзе вышел в стартовом составе против «Челси».
«Эберечи Эзе имеет контракт с "Кристал Пэлас". Он — игрок "Кристал Пэлас", — сказал после матча главный тренер Оливер Гласнер. — Сегодня он это показал. Пока он здесь и играет так, он будет выходить на поле. Никто мне не говорил обратного. Он тренировался всю неделю, поэтому не было причин его не ставить. Он очень хороший футболист, и он наш футболист».
В то время как Александер Исак выбрал противоположную тактику и объявил забастовку в «Ньюкасле», чтобы форсировать переход в «Ливерпуль», поведение Эзе можно считать образцовым. По отзывам, он — любимец раздевалки «Пэлас», человек, достойный легендарного статуса на «Селхерст Парк». Именно эта верность и помогла «Арсеналу» заполучить его.
Перехват
Вся история резко изменила направление в среду. Днем появилась новость о том, что Кай Хаверц получил травму колена, и «Арсенал» вновь выходит на рынок — теперь уже вне зависимости от продаж игроков, с прицелом на более бюджетные варианты усиления.
Новый спортивный директор Андреа Берта вместе с командой возобновил интерес к Эзе. Его переход в «Тоттенхэм» не был окончательно согласован, так как «Кристал Пэлас» настаивал, чтобы футболист сыграл в четверг в квалификации Лиги конференций против «Фредрикстада». В этой ситуации «канониры» дали понять, что готовы повторить предложение «шпор», прекрасно осознавая: если выбор будет стоять между двумя клубами напрямую, Эзе выберет их.
Внезапно переход полузащитника в «Арсенал» стал выглядеть вполне логично. Команде требовалось усиление в атакующей линии, а с учетом того, что Эзе часто играл слева, он вновь оказался во главе списка приоритетов. В то же время Виктор Дьёкереш мог быть перекрыт другими опциями: Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард уже выходили на позиции центрфорвардов и способны закрыть эту роль при необходимости.
Параллели с Грилишем
Для Эзе в «Арсенале» все еще сохраняется риск притормозить в самый пик карьеры. Достаточно взглянуть на то, как сложилась судьба Джека Грилиша в «Манчестер Сити»: некогда любимец болельщиков оказался на обочине и уехал в аренду в «Эвертон» всего за месяц до своего 30-летия.
Разумеется, у Грилиша вряд ли есть сожаления. Он покинул родную «Астон Виллу» ради клуба, который во втором сезоне с ним выиграл Лигу чемпионов. За это время англичанин собрал семь победных медалей и вошел в историю как первый британский футболист, проданный за £100 млн. «Арсенал», конечно, переживает шестилетнюю паузу без трофеев, за что соперники любят его высмеивать, но все труднее представить, что эта серия продлится еще долго.
Тем не менее, в «Вилле» Грилиш был кумиром всеобщего масштаба. Он был «игроком ради которого ходят на стадион» — ярким, зрелищным, вдохновляющим. В разгар его формы вся страна умоляла Гарета Саутгейта дать ему больше игрового времени на Евро-2020. О Грилише знали даже те, кто футболом не интересовался, и это еще до того, как «Астон Вилла» стала постоянным участником еврокубков.
Одна из причин, по которой Грилиш блистал в «Вилле», заключалась в том, что через него шла вся игра. Он был и плеймейкером, и дирижером, и бомбардиром, и ассистентом в одном лице. Команда жила в его ритме. В «Сити» же его отодвинули к бровке, превратив в одного из многих в печально известной «фентези‑рулетке» Пепа Гвардиолы — вингера, чья главная задача заключалась в сохранении мяча, а не в том, чтобы срывать аплодисменты трибун.
Эзе может столкнуться с похожей судьбой. Он не является именно тем скоростным левым вингером, которого «Арсенал» искал этим летом, и в то же время слишком хорош, чтобы быть лишь вариантом на замену. Его предназначение — вести за собой атаки команды, только на уровне выше, чем в «Кристал Пэлас». Именно поэтому переход в «Тоттенхэм» выглядел логичнее.
И все же сердце не обманешь. Нельзя винить Эзе за то, что он выбрал клуб, о котором мечтал с детства. Другое дело, что сказка может быстро потерять блеск — особенно если «Арсенал» в ближайшие год-два так и не возьмет титул.