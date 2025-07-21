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    Уйти красиво. Как Мадуэке понял, что в «Челси» на него больше не рассчитывают

    Переход Нони в «Арсенал» вызвал шквал критики — но у Артеты и клуба свои аргументы

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    Нони Мадуэке
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    Нони Мадуэке
    The Athletic выяснил, почему «Челси» был готов отпустить Нони Мадуэке, как Артета лично убедил его в проекте «Арсенала» и почему лондонцы верят, что скепсис фанатов скоро утихнет.
    Нони Мадуэке— новый игрок «Арсенала».

    Хотя переговоры по переходу прошли достаточно спокойно, реакция болельщиков получилась бурной. Подписание 23-летнего вингера вызвало у части фанатов «Арсенала» заметное раздражение.

    Причины — скорее ситуативные, чем личные. Болельщики устали от череды переходов игроков из «Челси». Мадуэке — уже десятый футболист, который перебрался на «Эмирейтс» из стана принципиального соперника с начала 2000-х.

    Многие из предшественников — Петр Чех, Давид Луис, Виллиан, а недавно и Рахим Стерлинг — не оправдали ожиданий. В фанатской среде укоренилось мнение: стоит «Челси» захотеть избавиться от ненужного актива, как «Арсенал» тут же готов прийти на выручку.

    Это ощущение, усилившееся на фоне того, что новость о договоренности по Мадуэке появилась раньше, чем сообщения о подписании долгожданного нападающего, вызвало враждебную реакцию. На момент написания статьи петиция против трансфера на change.org собрала уже более 5000 подписей.

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    • Но все это оказалось напрасным — сделка заключена. «Арсенал» выплатит «Челси» первоначальные £48,5 млн (примерно $65,5 млн), сумма может вырасти до £52 млн с учетом бонусов. Контракт рассчитан на пять лет — до лета 2030 года. Такие цифры говорят о серьезности намерений как со стороны клуба, так и со стороны игрока.

    Журналисты The Athletic пообщались с людьми, знакомыми с ходом переговоров — как с клубной стороны, так и с окружением футболиста. Все собеседники согласились говорить только на условиях анонимности — чтобы сохранить деловые отношения.

    Несмотря на шум вокруг трансфера, сам Мадуэке остается спокойным. Близкие к игроку люди отмечают его сильный характер и психологическую устойчивость. Он воспринимает негатив вокруг своего перехода как вызов — и наоборот, черпает в этом мотивацию, чтобы доказать скептикам свою состоятельность.

    Нони Мадуэке
    globallookpress.com

    В «Арсенале» убеждены: им удалось подписать перспективного молодого игрока за сумму, соответствующую текущим рыночным реалиям.

    Тем не менее, сразу к команде Мадуэке не присоединится. Сам футболист хотел досрочно завершить отпуск после участия в Клубном чемпионате мира, чтобы сразу влиться в предсезонную подготовку и отправиться с командой в турне по Сингапуру и Гонконгу.

    Однако в «Арсенале» настояли на другом: клуб хочет, чтобы новичок вошел в сезон свежим и восстановленным — и уговорил Мадуэке взять двухнедельную паузу. При этом игрок получит доступ к персональному тренеру по физподготовке из штаба «Арсенала».

    Нони Мадуэке
    globallookpress.com

    Сама сделка была оформлена достаточно оперативно. Лондонцы уже давно искали вингера, способного стать полноценной альтернативой Букайо Сака на правом фланге. В идеале — быстрого, универсального, с ярким дриблингом и умением взламывать оборону.

    Первым в шорт-листе был Брайан Мбёмо из «Брентфорда», но когда камерунец в начале июня дал понять, что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» начал прорабатывать другие варианты. Среди них — Нони Мадуэке.

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    • Интерес к нему у штаба «Арсенала» — не новый. Микель Артета высоко оценивал Мадуэке еще в прошлые межсезонья, однако прежний спортивный директор Эду и команда скаутов тогда не разделяли энтузиазма. Теперь, с приходом Андреа Берты, в клубе ощущается новая динамика.

    Этим летом «Арсенал» привлек в Мадуэке целый ряд факторов: продуктивность, опыт игры в АПЛ, умение действовать на обоих флангах — весной он четырежды подряд выходил за «Челси» слева — и, конечно, возраст. Быстрый и физически мощный, он идеально вписывался в профиль атакующего игрока, которого клуб искал для усиления передней линии.

    Нони Мадуэке
    globallookpress.com

    На фоне других трансферов этого окна — 30-летнего Кепы Аррисабалаги (также из «Челси»), 31-летнего Кристиана Нёргора и приближающегося перехода 27-летнего Виктора Дьёкереша — подписание 23-летнего форварда помогло сохранить возрастной баланс состава. При этом, несмотря на молодость, Мадуэке уже накопил солидный опыт — как в еврокубках, так и в Премьер-лиге.

    Кроме того, за последние два сезона у него практически не было серьезных травм — а это то, чему Микель Артета придает особое значение. С момента перехода в «Челси» в январе 2023 года Мадуэке провел 92 матча. В прошлом сезоне он наиграл свыше 2000 минут.

    «Челси» был готов выслушать предложения по Мадуэке уже второе трансферное окно подряд. Поводом стали в том числе и некоторые дисциплинарные эпизоды. В концовке сезона-2023/24 он оказался в центре конфликта с Николасом Джексоном — партнеры поссорились прямо на поле из-за права пробить пенальти. Дважды он выпадал из заявки Энцо Марески — один раз из-за плохой работы на тренировке, второй — по «техническому решению» тренера.

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    • Одним из самых ярких моментов его пребывания в «Челси» стал хет-трик в ворота «Вулверхэмптона» — случившийся вскоре после громкого скандала: Мадуэке в соцсетях назвал клуб «дерьмовым местом». Эта история вызвала волну критики, но при Мареске он все равно оставался важной фигурой в составе.

    «С Нони у меня особые отношения, — говорил Мареска в декабре. — Я точно знаю: он может намного больше. Когда он забивает или отдает и начинает получать удовольствие от игры, он склонен расслабляться. Ему нужно понять: тренироваться хорошо надо каждый день. Нужно быть амбициозным. Забил один гол — иди за вторым, за третьим.

    Он должен хотеть большего — больше голевых передач, больше самоотдачи… Нони должен понять: работать нужно усерднее. Он может быть намного, намного лучше».

    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»
    globallookpress.com

    Отношения Мадуэке с Мареской были позитивными. Как и с прежним тренером «Челси» Маурисио Почеттино — строгими, но по делу. Сам Мадуэке считает, что именно такие подходы помогли ему повзрослеть и прибавить как футболисту.

    Со своей стороны, в «Арсенале» провели тщательную проверку досье на Мадуэке. В клубе пообщались с игроками сборной Англии, которые хорошо знали Нони, и получили положительные отзывы — как о его личности, так и о влиянии в раздевалке. В северном Лондоне видят в нем игрока, нацеленного на развитие: он даже работал с персональным тренером по технике вне клубной базы, чтобы прогрессировать быстрее.

    Ситуация складывалась не только из характера или формы — но и из цифр. В распоряжении «Челси» на флангах уже были Педру Нету, Эстеван Виллиан и новичок Джейми Гиттенс. На этих же позициях могут действовать Коул Палмер и еще один летний новичок — Жуан Педро.

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    • Кроме того, лондонцы сохраняют интерес к новым атакующим вариантам на это трансферное окно — а в 2026 году к ним присоединится Геовани Куэнда из «Спортинга». И в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе шансы Мадуэке на регулярную игровую практику стремительно сокращались.

    Продажа игроков с прибылью — важный элемент финансовой модели «Челси». Заплатив €35 миллионов за трансфер из ПСВ в 2023 году, клуб увидел в предложении «Арсенала» возможность вернуть вложения и заработать.

    Когда «канониры» активизировали интерес, в «Челси» смирились с уходом Мадуэке — но при условии, что предложенная сумма устроит клуб. У футболиста оставалось еще пять лет по контракту, подписанному в 2023 году. Подобные длительные соглашения были частью стратегии: таким образом клуб сохраняет ценность своих активов.

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    «Нони был для нас очень важен, — говорил Энцо Мареска после того, как Мадуэке остался на скамейке в четвертьфинале Клубного чемпионата мира против "Палмейраса". — Но мое послание команде и клубу простое: я хочу видеть в составе только тех, кто действительно хочет быть с нами. Кто не хочет — двери открыты».

    Тем не менее, несмотря на слова Марески, сам Мадуэке ни разу не просил о трансфере — даже год назад, когда знал, что клуб готов выслушать предложения по нему.

    Он понимал, что принадлежит к предыдущей волне подписаний, а «Челси» двигается в новом направлении. С перестройкой рекрутингового отдела и ростом влияния нового содиректора по трансферам Джо Шилдса (ранее — академия «Манчестер Сити») в клубе начали делать ставку на бывших воспитанников «Сити»: Коул Палмер, Ромео Лавия, Лиам Делап, Джейми Гиттенс… Мадуэке ощущал, что между ним и клубом постепенно образуется дистанция.

    Нони Мадуэке
    globallookpress.com

    В качестве нового клуба «Арсенал» сразу вызвал у Мадуэке интерес. В «Челси» он был частью молодой и неопытной команды, где в трудные моменты не всегда было понятно, на кого можно опереться — кто возьмет на себя роль лидера и направит.

    В «Арсенале» он надеется увидеть совсем другую атмосферу. Мадуэке воспринимает раздевалку «канониров» как коллектив с сильными, зрелыми личностями. По его мнению, это команда, где на поле сразу несколько капитанов, и ему близок такой подход — с высокой планкой требований и ответственностью за результат. К тому же у него уже сложились хорошие отношения с рядом игроков «Арсенала» по выступлениям за сборную Англии, и он уверен, что быстро вольется в коллектив.

    Он осознает, что приходит в сыгранную команду — и на позицию, которую по праву занимает главный звездный игрок клуба Букайо Сака. Но Мадуэке верит, что ему дадут шанс себя проявить.

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    • Кроме того, этот трансфер позволяет остаться в Лондоне. Мадуэке вырос в районе Барнет на севере города — почти ровно посередине между стадионом «Эмирейтс» и тренировочной базой «Арсенала» в Лондон-Колни.

    В детстве он учился в колледже Святого Колумбы в Сент-Олбансе — буквально в паре километров от нынешнего центра Sobha Realty, где базируется «Арсенал». И, как иронично подсказывает судьба, четыре года он провел в академии главного соперника «канониров» — «Тоттенхэма».

    Организацией сделки занимался агент Али Барат — владелец агентства Epic Sports, обладающий хорошими рабочими связями как с «Челси», так и с новым спортивным директором «Арсенала» Андреа Бертой. Именно это сделало его идеальным переговорщиком между клубами.

    После того как «Арсенал» проявил конкретный интерес, Мадуэке и его отец провели встречу с Микелем Артетой. Обе стороны остались довольны разговором. Мадуэке впечатлила энергия тренера — и он считает, что именно Артета поможет ему выйти на новый уровень. Также он оценил подход «Арсенала» к деталям: внимательный анализ его статистики и конкретные планы по интеграции в команду.

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
    globallookpress.com

    Условия личного контракта на пять лет были согласованы довольно быстро. После чего клубам осталось договориться о сумме трансфера.

    В начале переговоров с «Арсеналом» в «Челси» провели сравнительный анализ статистики Мадуэке с показателями Мохаммеда Кудуса, Антони Эланги и Брайана Мбёмо — результаты оказались в пользу Нони.

    За последние два сезона Мадуэке в среднем набирал 0,51 голевого действия (гол + передача) за 90 минут. Из всей четверки лучше него — только Мбёмо с результатом 0,59. При этом Мадуэке немного моложе: Эланге — 22, Кудусу — 24, Мбемо — 25. Именно эти данные легли в основу позиции «Челси», которые запросили за игрока около £60 миллионов.

    Такая сумма не отпугнула «Арсенал». Клуб был особенно впечатлен игрой один в один, физическими данными и техническим уровнем Мадуэке.

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    • Стоимость трансфера отчасти обусловлена и его статусом игрока сборной Англии. Впервые Мадуэке получил вызов в главную команду страны в августе 2024 года и с тех пор провел семь матчей в футболке «Трех львов».

    Однако, несмотря на это, в заявке «Арсенала» на АПЛ он займет одно из 17 мест, предназначенных для легионеров. Поскольку в 16 лет он уехал в Нидерланды, для целей регламентов АПЛ и УЕФА он не считается воспитанником английского футбола.

    С Али Баратом в роли посредника клубы быстро пришли к соглашению. Мадуэке покинул тренировочный лагерь «Челси» перед финалом Клубного чемпионата мира, чтобы завершить формальности по переходу в «Арсенал». Окончательное оформление заняло чуть больше времени из-за переговоров игрока с «Челси» по условиям разрыва контракта.

    Нони Мадуэке
    globallookpress.com

    В «Арсенале» считают, что с учетом возраста, потенциала и рыночной стоимости фланговых игроков АПЛ им удалось провернуть отличную сделку. «Челси» также удовлетворен: финальная сумма, с учетом бонусов, может превысить £50 миллионов — что принесет клубу серьезную прибыль по сравнению с вложенными €35 миллионами.

    Скепсис болельщиков — не новость для «Арсенала». В 2021 году Эрон Рамздейл подвергся шквалу критики после перехода, но вскоре стал любимцем фанатов.

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    Даже бывшие игроки «Челси» находили признание: поначалу над трансферами Жоржиньо и Кая Хаверца тоже посмеивались — но оба вписались и стали важной частью команды.

    Теперь все зависит от самого Мадуэке. Если он будет доказывать свою состоятельность на поле — любая критика быстро утихнет.

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