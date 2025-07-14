Хватит ждать. «Арсенал» меняет стратегию и рискует

В мае главный тренерумудрился разозлить практически всех, кто не болеет за «канониров»

«Побеждать в турнирах — это вопрос оказаться в нужное время в нужном месте, — заявил он. — "Ливерпуль" выигрывал чемпионат с меньшим количеством очков, чем у нас было за последние два сезона. С нашими очками мы бы взяли два титула Премьер-лиги».

И в этих словах Артета оказался и прав, и не совсем.

«Ливерпуль» действительно выиграл АПЛ сезона-2024/25, набрав 84 очка — на пять меньше, чем у «Арсенала» годом ранее, и столько же, сколько у лондонцев было в сезоне-2022/23, когда они финишировали вторыми.

Правда, «Ливерпуль» набрал эти 84 балла только потому, что последние четыре тура чемпионата команда скорее праздновала, чем тренировалась: на момент досрочного завоевания титула мерсисайдцы шли с графиком в 92 очка.

Тем не менее, одно остается очевидным: победа «Ливерпуля» стала возможной в том числе и потому, что ни одна другая команда не смогла поддерживать высокий уровень игры на протяжении длительного времени.

Многие болельщики «Ливерпуля» уверены, что команды, занявшие второе место в сезонах 2018/19 и 2021/22, были сильнее нынешнего состава — просто тогда им противостоял лучший клуб в истории Премьер-лиги, «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Та же логика применима и к «Арсеналу» образца 2023/24: лондонцы набрали больше очков, чем 20 из 33 чемпионов Премьер-лиги, но у них был один недостаток — им пришлось конкурировать с «Сити».

Мораль этой истории, похоже, остается неизменной на протяжении всей эпохи Артеты в «Арсенале»: нужно терпение. Трофеи выигрывают те, кто год за годом стабильно остается в числе претендентов.

Микель Артета globallookpress.com

Клуб не уволил своего дебютанта-тренера после пары неудачных сезонов, сделал ставку на молодых игроков — и вот результат: три вторых места подряд. За этот период «Арсенал» набрал 247 очков — всего на четыре меньше, чем «Манчестер Сити», и на 14 больше, чем «Ливерпуль». Лондонцы — единственные из этой тройки, кто пока не завоевал трофей. Но и единственные, кто не опускался ниже второго места.

Некоторые эксперты пытаются представить дело так, будто у «Арсенала» есть некий ментальный блок: они сильнее 18 команд, но никак не могут обойти ту самую последнюю.

Но в реальности многое объясняется обычной спортивной непредсказуемостью — от случайных отскоков мяча до травм игроков. Если «Арсенал» продолжит играть на том же уровне, рано или поздно он все-таки станет чемпионом.

Однако создается впечатление, что клуб больше не готов просто ждать, пока удача повернется к нему лицом. Летние трансферы ясно дают понять: в команде произошел сдвиг в мышлении. Теперь «Арсенал» не хочет надеяться на вероятность — он хочет побеждать здесь и сейчас.

Как создавался нынешний состав «Арсенала»

Если бы в прошлом сезоне все игроки «Арсенала» были полностью здоровы, стартовый состав команды выглядел бы примерно так: Риккардо Калафьори — слева в обороне, Габриэл Магальяйнс и Вильям Салиба — в центре, Бен Уайт— справа. В полузащите — Деклан Райс, Микель Мерино и Мартин Эдегор. А в атаке, слева направо: Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц и Букайо Сака.

Можно спорить по отдельным фамилиям, но суть не в этом. Главное — возраст игроков на момент их прихода в клуб: Калафьори — 22, Магальяйнс — 22, Салиба — 18, Уайт — 23, Райс — 24, Мерино — 28, Эдегор — 22, Мартинелли — 18, Хаверц — 24, Сака — 7.

Да, цифра Сака немного сбивает расчет, ведь он пришел в академию совсем ребенком. Допустим, он стал частью основной команды в 18 лет. Тогда средний возраст игроков при их подписании составит 21,9 года.

Самым возрастным из всей десятки был Мерино — его купили за 35 миллионов евро. По меркам клуба с амбициями «Арсенала», это стоимость игрока ротации, а не лидера. Таким образом, костяк основы был собран за счет долгосрочных ставок на развитие молодых талантов, с добавлением пары игроков, только входящих на пик своей формы — таких как Райс и Хаверц.

Все футбольные трансферы

Если говорить в целом, то возвращение «Арсенала» в когорту топ-команд мира строилось по трем ключевым направлениям.

Первое — под каждого футболиста подбиралась четкая роль в тактической системе тренера. Второе — брали тех, кто, с высокой вероятностью, становился лучше после прихода в клуб. И третье — в команде оказался парень, пришедший в академию в семь лет, который превратился в одного из лучших футболистов мира на самой дефицитной позиции. Возвышение Букайо Сака, вероятно, сэкономило клубу не меньше $100 миллионов.

Букайо Сака globallookpress.com

Звучит просто, но клубов, которые реально следуют первым двум принципам на протяжении нескольких сезонов, можно пересчитать по пальцам одной руки. А если вы соблюдаете эти два условия, не проваливаетесь с откровенно неудачными трансферами и ваш тренер не мешает команде своей философией — вы получаете то, что «Арсенал» получал три сезона подряд: поступательный рост.

В сезоне-2021/22 лондонцы были самой молодой командой Премьер-лиги (средний возраст по игровым минутам — 24,4 года) и набрали 69 очков. В 2022/23 команда немного повзрослела (24,7 — по этому показателю они делили первое место с «Саутгемптоном») и сделала рывок — 84 очка. В 2023/24 — снова легкое «взросление» (25,0 — третий результат в лиге) и снова улучшение — 89 очков.

Создавалось ощущение, что «Арсенал» собрал коллектив, способный прогрессировать вместе, сезон за сезоном. Клуб продолжал добавлять к этой системе новых игроков с таким же профилем — молодых, обучаемых, готовых к росту.

В то же время «Ливерпуль» потерял своего эпохального тренера Юргена Клоппа, а «Манчестер Сити» едва держался на вершине, полагаясь на возрастных лидеров. Казалось бы, у «Арсенала» появился идеальный шанс. Но все пошло не по сценарию: «Сити» действительно просел, но вместе с ним и «Арсенал». Средний возраст команды резко подскочил до 25,8 года (девятое место по молодости), а количество набранных очков снизилось до 74.

Казалось бы, вот оно — доказательство того, что на одном внутреннем росте и молодежи чемпионат не выиграть. Или все не так однозначно?

Ключевая причина, по которой «Арсенал» набрал на 14 очков меньше, чем в прошлом сезоне, проста: их лучшие футболисты просто реже выходили на поле.

Деклан Райс globallookpress.com

Вильям Салиба в сезоне-2022/23 отыграл 100% возможного времени в Премьер-лиге, а год спустя — только 88,9%. Деклан Райс — с 94,3% до 82,6%. Мартин Эдегор — с 90,4% до 68%. И, самое критичное, Букайо Сака — с 85,4% до 50,6%.

Да, у «Арсенала» были и тактические проблемы. Стиль игры Артеты, возможно, чересчур осторожен. На длинной 38-матчевой дистанции это мешает набирать максимум очков. Из-за этого и комплектование состава стало чуть менее смелым, менее экспрессивным. По данным Gradient Sports (бывший PFF FC), только один футболист «Арсенала» — Габриэл Мартинелли — входит в топ-100 самых быстрых игроков Премьер-лиги.

Но все это — детали на периферии, способные повлиять на результат в пределах пары очков. А вот настоящая причина падения — банальна и очевидна: травмы и перегрузки. Лучшие игроки «Арсенала» просто провели на поле значительно меньше времени.

Работают ли трансферы «на победу здесь и сейчас» в Премьер-лиге?

На текущий момент летом «Арсенал» объявил о двух новичках: 31-летнем полузащитнике Кристиане Нёргоре из «Брентфорда» и 26-летнем Мартине Субименди из «Реал Сосьедад». По информации ESPN, лондонцы близки к подписанию 27-летнего форварда Виктора Дьёкереша из «Спортинга», а также ведут переговоры с «Кристал Пэлас» по поводу 27-летнего атакующего хавбека Эберечи Эзе.

Это не единственные цели клуба. «Арсенал» сделал предложение «Валенсии» за 21-летнего центрального защитника Кристиана Москеру, а также ведет переговоры с «Челси» по 23-летнему вингеру Нони Мадуэке.

Допустим, все шесть игроков окажутся в клубе — сценарий маловероятный, но показательный для анализа. Средний возраст этих трансферов составит 25,8 года — почти на четыре года больше, чем у игроков стартового состава, когда их приобретали в предыдущие сезоны.

Такой сдвиг может быть связан с приходом нового спортивного директора — Андреа Берты из «Атлетико». Или же клуб попросту устал довольствоваться вторым местом. Как бы там ни было, это заметное изменение в философии формирования состава. Вопрос в другом — сработает ли такой подход? Ответ, как всегда, зависит от конкретных игроков.

Среди двух уже подписанных игроков и одного, чей переход близок к завершению, наибольшую надежность внушает Кристиан Нергор. С момента выхода «Брентфорда» в АПЛ в 2020 году он был одним из самых недооцененных игроков лиги. Отчасти потому, что выступал за команду, где убрано все лишнее — только то, что действительно влияет на результат.

Но именно в этом и сила Нергора: он делает все, что ведет к победам, и не делает ничего лишнего. Отлично действует в отборе, силен в воздухе, активно подключается в штрафную, бьет по воротам и продвигает мяч вперед передачами.

Мартин Субименди статистически никак не выделяется — ни в одном из ключевых метрик. Но, по данным, «Ливерпуль» уже собирался подписать его прошлым летом. А «Ливерпуль» — один из лучших клубов мира по точечному поиску игроков.

Мартин Субименди globallookpress.com

Скорее всего, они видели в Субименди футболиста с высоким тактическим интеллектом и способностью управлять ритмом игры. Я не до конца уверен, что в структуре Артеты с ее гиперконтролем полузащитник без ярких цифр заиграет на полную мощность. Но если «Ливерпуль» был в нем уверен — я не стану это ставить под сомнение.

А вот Виктор Дьёкереш вызывает больше вопросов. Два года назад он выступал в Чемпионшипе и показывал 0,56 ожидаемых голов и передач без учета пенальти за 90 минут — тот же самый уровень, что у Кая Хаверца за два года в «Арсенале», только на другом уровне. То есть, Хаверц делает то же самое — но в Премьер-лиге.

Однако у Дьекереша есть то, чего так не хватает «Арсеналу» — взрывная скорость. Он — один из самых быстрых форвардов Европы. А его статистика в «Спортинге» взлетела: он стал настоящей звездой чемпионата Португалии.

Да, у Виктора Дьёкереша впечатляющие цифры: 39 голов в чемпионате Португалии за сезон. Но из них только один он забил в матчах против «Бенфики» и «Порту», а 31 — командам из нижней половины таблицы.

Большинство рейтингов оценивают этих соперников на уровне потенциальных аутсайдеров английского Чемпионшипа. Это, мягко говоря, не лучшая проверка боем для игрока, которого берут под борьбу за титул АПЛ.

Но допустим, мои сомнения — это просто мнение. Каждый из этих трансферов может выстрелить. А может и нет. Скорее всего, будет нечто среднее. Куда важнее другое — как часто сделки подобного рода действительно приносят клубам трофеи?

Нёргора можно сразу вынести за скобки. Это усиление глубины состава, и он, скорее всего, будет получать минуты только при травмах основных игроков. Да и сам трансфер не повлияет на гибкость клуба в финансовом плане. Но вот суммы, запланированные на Субименди (70 млн евро) и Дьёкереша (примерно столько же), — это уже серьезные инвестиции. Это ставка на то, что эти игроки не просто станут основными, а помогут «Арсеналу» выиграть АПЛ и Лигу Чемпионов уже в следующем сезоне.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Два года назад я проанализировал стартовые составы финалистов Лиги Чемпионов за пять предыдущих лет. Вывод был прост: средний возраст игроков на момент их прихода в клуб — 23,8 года. Более половины из них подписывались до 24 лет, а более 80% — до 27.

Аналогичная картина в рейтинге ESPN FC 100 за этот год: средний возраст игроков на момент подписания — 22,7 года, и более 40% были куплены до достижения 21 года.

Посмотрим и на действующих чемпионов Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Среди 18 полевых игроков, которые чаще всего выходили за «Ливерпуль» в прошлом сезоне, только Вирджил ван Дейк (26), Мохаммед Салах (25) и Луис Диас (24) пришли в клуб после 23 лет. Остальные были моложе.

В финале Лиги Чемпионов за «ПСЖ» стартовали два футболиста, подписанные в возрасте 26 лет — Фабиан Руис и Усман Дембеле. Остальные пришли в клуб в 23 года или гораздо моложе. Но даже в этих исключениях — исключения особого рода.

Ван Дейк, Салах, Дембеле — это, по сути, игроки вне шаблона. Ван Дейк — один из величайших центральных защитников своего времени, который раскрылся позже обычного (что характерно для этой позиции). Салах — уже готовая суперзвезда, которую по непонятным причинам недооценивали, в том числе из-за конфликта с Моуринью. Дембеле — гений, которого все время сдерживали травмы, но по уровню таланта он входит в число лучших игроков поколения.

Такие случаи — редкость. И истина в том, что найти игрока в возрасте 26–27 лет, который реально усилит претендента на титул, очень сложно.

Мохаммед Салах globallookpress.com

Во-первых, срабатывает логика трансферного рынка. Если игрок в этом возрасте действительно способен играть на чемпионском уровне, он уже давно оказался бы в клубе топ-уровня. Во-вторых, такие футболисты стоят дорого. Они уже доказали свой уровень, и чтобы вытащить их из предыдущей команды, нужно заплатить серьезную сумму.

И наконец, есть высокая цена упущенных возможностей. Купив игрока в пике, клуб, по сути, отказывается от его лучших лет. Если новичок не оправдает ожиданий, то вернуть деньги будет почти невозможно, перепродажная стоимость стремится к нулю. Да и сам факт, что клуб вынужден платить крупную сумму за футболиста, который к 27 годам еще не попал в элиту, — уже риск.

Хотя большинство топ-игроков действительно достигают пика в возрасте 24–28 лет, подписывать футболиста во второй половине этого окна — значит почти гарантированно упустить период максимальной пользы.

Молодой игрок может превратиться в суперзвезду. С 26-летним — потолок уже примерно ясен. А если провалится — клуб останется с дорогим и возрастным активом, который ограничит дальнейшие трансферные маневры.

Суть в том, что трансферы на «здесь и сейчас» выглядят привлекательными только на бумаге. На практике — они редко становятся фундаментом для настоящих побед.

Финансовая гибкость в будущем — критически важный фактор для клуба вроде «Арсенала», особенно учитывая, что впереди четыре крупных контрактных вопроса. Соглашения Вильяма Салиба и Букайо Сака истекают уже после следующего сезона, а контракты Деклана Райса и Мартина Эдегора — еще через год. Все четверо, справедливо, рассчитывают на повышение зарплаты до уровня лучших игроков Премьер-лиги.

А трофеи — в конечном счете, ради чего все это и делается. Три подряд вторых места — это болезненно, и вполне логично, что клуб хочет наконец-то сделать последний шаг. Если руководство уверено, что Субименди, Дьёкереш (и, возможно, Эзе) — это именно те игроки, которые переведут команду из претендентов в чемпионов в течение ближайших двух сезонов, — тогда да, стоит рискнуть.

Прогнозы и ставки на футбол

Но риск заключается в том, что, сделав такую ставку, клуб сокращает свое титульное окно и может лишиться ресурсов, которые потребуются совсем скоро — на продление контрактов, новые усиления, адаптацию к непредвиденным ситуациям.

Даже если каждый из этих трансферов окажется успешным — а это уже маловероятный сценарий — останется масса переменных: травмы, случайные рикошеты, форма соперников. Одна из 19 других команд может выдать сезон жизни. В футболе не существует абсолютных гарантий.

Единственный способ увеличить шансы на трофей — это стабильно находиться в числе претендентов как можно больше лет подряд. Победа — это, в конечном счете, вопрос момента. И Микель Артета понимает это как никто другой.