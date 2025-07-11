Новый мотор полузащиты. Почему «Арсенал» купил 31-летнего Нёргора

«Арсенал» до сих пор не приобрел игрока на позицию центрального нападающего, но зато неплохо укрепил остальные линии. Третьим летним новичком команды стал

Бывший капитан «Брентфорда», который обошелся «Арсеналу» в 10 миллионов фунтов, подписал с «канонирами» двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Переход 31-летнего датчанина вызвал неоднозначную реакцию — нужен ли он одному из главных претендентов на титул?

Кого заменит Нёргор?

Информация о трансфере Нёргора появилась одновременно с новостью об уходе Томаса Парти. 32-летний ганец покинул клуб в статусе свободного агента. Позже стало известно, что он обвиняется полицией сразу в пяти изнасилованиях и сексуальном насилии.

Жоржиньо globallookpress.com

Очевидно, уход Парти подтолкнул «Арсенал» к ускорению поисков нового полузащитника. Однако Нёргора стоит рассматривать как прямую замену Жоржиньо (в начале июня ушел в бразильский «Фламенго» на правах свободного агента), а не Парти.

У этих игроков были принципиально разные роли в команде Артеты.

Парти был основным опорником. В прошлом сезоне он провел 31 матч в АПЛ в стартовом составе и отыграл в общей сложности 3927 минут во всех турнирах. Жоржиньо, напротив, оставался запасным: только девять выходов с первых минут в чемпионате и всего 1452 минуты за сезон.

Нёргор, в свою очередь, был ключевым игроком «Брентфорда» и по количеству сыгранных минут в Премьер-лиге практически не уступал Парти. Но в «Арсенале» датчанин, скорее всего, будет исполнять роль резервиста: основным выбором на позиции опорного полузащитника станет Мартин Субименди, приобретенный у «Реал Сосьедад» за 51 миллионов фунтов.

Почему не подписали кого-то помоложе?

С точки зрения возраста Нёргор — нетипичное приобретение для «Арсенала». В 31 год он практически не представляет интереса в контексте последующей перепродажи. Однако он компенсирует потерю опыта, который «канониры» утратили с уходом Жоржиньо. Датчанин уже успел провести 122 матча в Премьер-лиге за «Брентфорд».

Микель Артета, Кристиан Нёргор и Андреа Берта globallookpress.com

Его возраст означает и более низкую цену. Стартовая сумма сделки составила всего 10 миллионов фунтов. Это снижает финансовые риски и позволяет «Арсеналу» сохранить ресурсы для усиления атакующей линии.

Некоторые болельщики предпочли бы видеть более молодого и перспективного игрока с большим потенциалом. Сообщалось, что клуб рассматривал в качестве альтернативы 23-летнего полузащитника «Севильи» Люсьена Агума.

Но пример Альбера Самби Локонга, который выступал за «Севилью» в аренде и был партнером Агума, служит предостережением. Локонга испытывал серьезные трудности в роли опорника на уровне АПЛ, и «Арсенал», скорее всего, уже не сможет вернуть 15 миллионов фунтов, отданные «Андерлехту» за его трансфер в 2021 году.

На фоне ситуации с Локонга, а также с Фабио Виейрой (перешел из «Порту» за 34 миллиона фунтов и в прошлом сезоне был отправлен обратно в аренду) и Нуну Таварешем, становится понятен выбор клуба в пользу более опытных и адаптированных к английскому футболу игроков вроде Нёргора.

Почему Артета обратил внимание на Нёргора?

Надежность и выносливость — значение этих качеств ни в коем случае нельзя недооценивать. Нёргор выходил в старте почти в 80% матчей «Брентфорда» в Премьер-лиге в четырех предыдущих сезонах.

Он зарекомендовал себя как образцовый профессионал, а его трудолюбие подтверждается статистикой: в прошлом сезоне он вошел в топ-20 игроков АПЛ по общему пробегу. Даже в 31 год он по-прежнему способен выдерживать высокий физический ритм, особенно на столь требовательной позиции.

Кристиан Нёргор globallookpress.com

Для Артеты преданность делу и бойцовский дух являются обязательными качествами. И Нёргор, агрессивный и цепкий разрушитель на своей позиции, обладает ими. Помимо прочего, он привнесет в команду лидерские качества.

По данным Opta, в прошлом сезоне Нёргор занял восьмое место в АПЛ по перехватам (49), а по числу отборов мяча в средней трети поля (112) уступил только Мойсесу Кайседо из «Челси».

Один из главных плюсов Нёргора — умение отбирать мяч. Другой — угроза, которую он представляет при стандартах. Это, без сомнения, один из факторов, сделавших его интересным для Артеты, который уделяет большое внимание «мертвым мячам» вместе со специалистом по стандартам Николасом Йовером.

При росте 185 см Нёргор отлично действует в воздухе. У него острое чутье в штрафной, и он превосходно выбирает моменты, чтобы замкнуть угловой, штрафной или продление после вброса из аута.

Артета и «Арсенал» уже ощущали это на себе: Нёргор забил гол после длинного вбрасывания Мадса Бидструпа в самом первом матче «Брентфорда» в Премьер-лиге против «канониров» в 2021 году. А в ответной встрече того же сезона он отличился после штрафного.

Датчанин постоянно создает проблемы соперникам. С момента выхода «Брентфорда» в АПЛ, по данным Opta, Нёргор создал моменты со стандартов с совокупным показателем ожидаемых голов (xG) в 10,26 — это третий результат в лиге за этот период. Выше только Габриэл из «Арсенала» и Фабиан Шер из «Ньюкасла», а сразу за Нёргором — Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».

Будет ли он полезен в атакующей фазе?

Нёргор, разумеется, приходит на место Жоржиньо, игрока с выдающимися навыками владения мячом. Поэтому от него потребуется не только работа в обороне и на стандартах, но и участие в комбинационной игре «Арсенала».

Кристиан Нёргор globallookpress.com

В прошлом сезоне «Арсенал» владел мячом в среднем 57,1% времени, в отличие от 47,7% у «Брентфорда», так что Нёргору придется адаптироваться к условиям, где он гораздо чаще будет оказываться с мячом.

Пока неизвестно, насколько быстро он перестроится под новый стиль, но его бывший тренер Томас Франк называл Нёргора «мотором» команды. Его технический уровень, возможно, и не дотягивает до уровня Жоржиньо, но это качество явно недооценено.

Нёргор уверенно пасует как на короткие, так и на длинные дистанции. Более того, как и его новый партнер по команде Мартин Субименди, он склонен к продвижению мяча вперед.

В прошлом сезоне 35,29% его передач в АПЛ шли вперед — это заметно больше, чем у Жоржиньо, Парти и даже Деклана Райса. «Арсенал» целенаправленно стремится добавить в опорную зону игроков, умеющих вскрывать линии пасом.

Кроме того, в прошлом сезоне Нёргор вошёл в топ-10 игроков АПЛ по количеству передач между линиями. Его умение продвигать мяч может помочь «Арсеналу» в решении проблемы вскрытия насыщенной обороны соперника.

Что значит подписание Нёргора для Деклана Райса?

Некоторые могут счесть, что клубу стоило подписать более атакующего полузащитника, а не еще одного опорника, учитывая, что у «Арсенала» уже есть Райс и недавно пришедший Субименди.

Деклан Райс globallookpress.com

Но трансфер Нёргора фактически подтверждает, что Артета теперь рассматривает Райса как игрока на позицию «восьмерки». Хотя после перехода из «Вест Хэма» два года назад он чаще использовался как опорник, со временем он отлично адаптировался к более продвинутой роли слева в тройке полузащиты.

В прошлом сезоне Райс провел около 85% времени на позиции восьмерки, забил рекордные для себя девять голов в 52 матчах и отдал 10 результативных передач. Эти цифры подтверждают, почему его будущее в команде связано с игрой ближе к атаке, вопреки первоначальным ожиданиям.

А что по поводу нападающего?

Многие болельщики «Арсенала» были разочарованы тем, насколько спокойно клуб начал это трансферное окно. Подписание новых контрактов с Габриэлом и Майлсом Льюисом-Скелли восприняли положительно, но конкуренты — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — гораздо быстрее объявили о своих новичках.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

Тем не менее, за кулисами работа велась довольно активно. Подписание Субименди стало результатом годичных усилий. С приходом Нёргора и Кепы клуб фактически закрыл половину трансферных задач еще до начала предсезонки.

Параллельно с переговорами по Нёргору с «Брентфордом», «Арсенал» вел диалог с «Валенсией» по поводу перехода 20-летнего центрального защитника Кристиана Москеры.

Разумеется, самые острые потребности у команды в атаке, но и здесь, похоже, дело движется вперед.

«Арсенал» продолжает переговоры со «Спортингом» по трансферу Виктора Дьекереша, которого рассматривают как нового нападающего. Также ведутся переговоры с «Челси» по вингеру Нони Мадуэке, плюс по-прежнему сохраняется интерес к Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас».

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До старта сезона АПЛ остается больше месяца, и с ускорением работы на трансферном рынке «Арсенал», возможно, находится в куда лучшем положении, чем кажется со стороны.