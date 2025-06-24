Вечные поиски форварда. Почему «Арсеналу» стоит срочно забрать Нони Мадуэке у «Челси»

С началом летнего трансферного окна казалось, чточетко знает, чего хочет. Главный тренерпрямо говорил о необходимости точечного усиления к старту сезона-2024/25, особенно в линии атаки, где, пропустивший финальный отрезок кампании из-за травмы, нуждается в партнере и конкуренте.

А теперь посмотрим, как «пушкари» ведут свои дела. Если честно — почти никак. Сделка по полузащитнику Мартину Субименди близка к завершению, несмотря на поздний интерес со стороны «Реала», хотя в Северном Лондоне уверяли, что все согласовано еще в январе. Официального подтверждения до сих пор нет. Кепа Аррисабалага готовится к переходу из «Челси», чтобы подменять Давида Райю — это уже восьмой (!) голкипер, подписанный в эпоху Артеты.

А вот с поисками форварда — все по-прежнему в подвешенном состоянии. Хотя «Арсенал» ищет «девятку» уже почти два года, конкретных шагов почти не видно.

На фоне этой затянувшейся истории появляется еще одна возможность — укрепление фланга атаки. Причем с разумной тратой бюджета, что важно при нынешних ценах на топовых вингеров. На прошлой неделе появились сообщения, что лондонцы внимательно следят за ситуацией с Нони Мадуэке. В «Челси» готовы выслушать предложения по игроку, и именно такой шанс «Арсенал» давно ждал.

Избыток вингеров в «Челси»

Если три года управления клубом нынешними владельцами «Челси» чему-то и научили, так это полному отсутствию предсказуемости. Что «синие» собираются делать дальше — не знает никто. Когда Тодд Боули на время взял на себя обязанности спортивного директора, он попытался продолжить курс, заложенный еще при Романе Абрамовиче: дорогостоящие покупки звезд вроде Рахима Стерлинга и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Но как только в клубе появилась хоть какая-то структура — пусть и не самая стройная — стратегия резко изменилась. Новый курс — «Брайтон для миллионеров», охота за молодыми талантами со всего света.

Нони Мадуэке globallookpress.com

Именно так Нони Мадуэке оказался на «Стэмфорд Бридж». В январе 2023 года «Челси» потратил около 100 миллионов фунтов (117 миллионов евро / 134 миллиона долларов), подписав Мадуэке и Михаила Мудрика для усиления флангов. Прошло два с половиной года — и вот Мадуэке выставлен на трансфер, а Мудрик оказался в центре допингового скандала.

В преддверии сезона-2025/26 на правом фланге у «синих» будет солидная конкуренция: Мадуэке, Педру Нету и юное дарование из «Палмейраса» Эстеван Виллиан. Клуб также планирует возобновить переговоры с дортмундской «Боруссией» по Байно-Гиттенсу после Клубного чемпионата мира.

К тому же Коул Палмер уже опробован на правом краю — Энцо Мареска готовит команду к очередному изматывающему сезону на нескольких фронтах. А зная склонность «Челси» к хаотичным решениям на трансферном рынке, не стоит удивляться, если летом в клуб заглянет еще один вингер.

Именно поэтому в «Челси» сейчас куда охотнее готовы выслушать предложения по Мадуэке, чем еще несколько месяцев назад. Его никто насильно не выгоняет, но все больше признаков того, что стороны постепенно идут к расставанию. И на фоне этого сценарий, при котором Мадуэке начнет следующий сезон в старте, выглядит все менее правдоподобным.

Лучше, чем Палмер?

Ответ на этот вопрос предельно короткий и очевидный: нет. Конечно же, нет. Ни один здравомыслящий болельщик даже не станет спорить на эту тему — просто потому что спорить не о чем.

Однако — и это очень важное «однако» — задумывался ли сам Нони Мадуэке о том, что он не хуже, а может быть, и лучше Коулa Палмера? Возможно, да. Кто-то назовет это самоуверенностью, не соответствующей реальности, но профессиональные спортсмены мыслят иначе, чем обычные люди. И это не попытка вложить Мадуэке в уста чужие слова — это всего лишь гипотеза. Зато какая! «Считает ли Мадуэке, что может быть не хуже Палмера?» Ну согласитесь, интригует.

Нони Мадуэке и Мохамед Салах globallookpress.com

Личный тренер Мадуэке Сол Исакссон-Херст, который работает с ним уже более четырех лет, в интервью Football.London рассказал, что Нони старается перенимать элементы игры Мохамеда Салаха и обладает исключительным мышлением:

«У Нони потрясающая вера в себя — и это абсолютно заслуженно, — говорит Исакссон-Херст. — Он один из лучших молодых игроков мира, но при этом в нём нет ни капли высокомерия. Он прекрасно понимает: талант — ничто без тяжелой работы. К тому же он искренне один из самых добрых и скромных ребят в футболе.

Я могу судить только по своему опыту работы с Нони, но говорил это не раз: я еще не встречал более трудолюбивого и целеустремленного футболиста. У него железная ментальность. Настоящий монстр в хорошем смысле слова».

Медленный поиск форварда

Пока «Арсенал» почти не продвинулся в деле подписания нового нападающего. Хотя Виктор Дьёкереш, по информации инсайдеров, предпочел бы переход именно в стан «канониров», а не в «Манчестер Юнайтед», в Лондоне не спешат идти на уступки по завышенным требованиям «Спортинга». Аналогичная ситуация с Бенямином Шешко: «РБ Лейпциг» ведет жесткие переговоры, а еще есть опасения, связанные с личными условиями, запрошенными словенцем.

Скорее всего, сезон-2025/26 «Арсенал» вновь начнет с Каем Хаверцем на позиции центрального нападающего — даже если в команду все-таки придет новый форвард. Это может звучать не слишком вдохновляюще, но при сложном старте в Премьер-лиге такой вариант может оказаться оптимальным. Хаверц — достаточно надежный выбор: если будет здоров, вполне способен забить 10+ голов за сезон.

В современной игре вовсе не обязательно иметь классическую «девятку», чтобы выигрывать трофеи. «Ливерпуль» стал чемпионом, делая ставку на Салаха с фланга и группу универсальных атакующих игроков. «Пари Сен-Жермен» наконец-то добрался до титула Лиги Чемпионов с Дембеле, выходившим в центре атаки. А «Арсенал» с Хаверцем на острие финишировал всего в одном очке от первого места в сезоне-2023/24.

Так что у «канониров» уже есть рабочий план, как добиваться результата, даже если позиция чистого центрфорварда останется вне приоритета трансферной кампании.

Ждут Родриго?

На фоне отчаянных призывов болельщиков «Арсенала» усилить атаку, в частности — добавить голов и остроты, как-то незаметно ушел на второй план вариант с вингером в роли главного летнего трансфера. При этом речь вовсе не о звезде калибра Салаха. Клубу нужен игрок, который бы объединил голевое чутье увядающего Леандро Троссарда с подвижностью, но при этом большей эффективностью, чем у однообразного и нестабильного Габриэла Мартинелли.

Родриго globallookpress.com

Периодически всплывающие слухи о Родриго из «Реала» по-прежнему не исчезают. И если бразилец действительно окажется доступен, для «Арсенала» это должен быть трансфер без лишних раздумий. Футболист, обладающий нужным классом и набором качеств, способен перевести проект Артеты на следующий уровень. Да, зарплатные ожидания могут показаться завышенными, но рано или поздно лондонцам все равно придется серьезно вложиться в звездного игрока.

Такой трансфер мог бы стать для клуба чем-то вроде подписаний Месута Озила в 2013-м и Алексиса Санчеса годом позже — с той разницей, что теперь «Арсенал» действительно готов бороться за главные трофеи. Проблема лишь в том, что это окно возможностей пока не открылось — и может не открыться до самой концовки лета, когда «канониры» уже будут готовиться к важнейшему матчу на выезде против «Ливерпуля».

А начинать сезон в роли догоняющего — роскошь, которую «Арсенал» не может себе позволить. Особенно учитывая, что «красные» уже усилились Флорианом Вирцем и Джереми Фримпонгом и проведут полноценную предсезонку с новичками.

Готов к прыжку на новый уровень

Если смотреть на цифры в отрыве от контекста, статистика Мадуэке не выглядит выдающейся: 8 голов и 4 результативные передачи в сезоне-2023/24, 11 голов и 5 ассистов — в кампании-2024/25. Неплохой, но не звездный уровень. Однако без понимания обстоятельств — это всего лишь сухие числа. Куда важнее то, что скрывается за ними, и какой может быть динамика их роста в ближайшем будущем.

«Челси» в последние годы метался от одной концепции к другой, меняя векторы развития едва ли не каждый сезон — и все это происходило на глазах у Мадуэке, которому лишь в марте исполнилось 23 года. Несмотря на этот хаос, он сумел не только остаться на плаву, но и дорасти до уровня сборной Англии, продолжая прогрессировать там, где многие свернули с пути.

При этом у «Челси» Энцо Марески в атаке часто наблюдалась медлительность и заторможенность, особенно при позиционных атаках: фланговые игроки оставались отрезанными от мяча и не могли повлиять на игру просто потому, что соперники грамотно блокировали их зоны.

Но если копнуть глубже — именно здесь и начинается самое интересное. Согласно данным FBRef, Мадуэке уже входит в топ-66% игроков по количеству голов с игры (без пенальти). Но по ожидаемым голам без учета пенальти — он в топ-94%, по общему числу ударов — в топ-93%, а по сумме xG и ожидаемых голевых передач — в топ-87%. При этом он входит в топ-99% по количеству прогрессивных продвижений мяча и топ-96% — по касаниям в штрафной соперника.

Проще говоря, Мадуэке постоянно создает угрозу у ворот и при небольшом улучшении реализации может стабильно выходить на двузначную отметку голов за сезон.

И это подтверждает не только статистика, но и визуальный анализ. Даже в неудачных матчах он не растворяется на поле — скорее допускает ошибки или переигрывает эпизоды, что более критично для команд уровня пониже. При этом сам стиль игры Мадуэке заметно чище и структурированнее, чем у Габриэла Мартинелли, который, несмотря на талант, за последние два сезона так и не нашел ответов на более плотную опеку со стороны соперников.

Ключевая универсальность

Что делает Мадуэке еще более привлекательным вариантом для «Арсенала», так это его доказанная способность одинаково уверенно действовать как на правом, так и на левом фланге. В концовке сезона-2024/25, когда «Челси» отчаянно пытался зацепиться за Лигу Чемпионов, Энцо Мареска переставил Нету и Мадуэке местами — и это сработало.

После возвращения англичанина после травмы задней поверхности бедра в начале апреля «синие» выиграли шесть из девяти оставшихся матчей Премьер-лиги, уступив лишь однажды — и то из-за раннего удаления Николаса Джексона в игре с «Ньюкаслом».

Энцо Фернандес и Нони Мадуэке globallookpress.com

Да, в этот отрезок Мадуэке отметился лишь одной голевой передачей и ни разу не забил в чемпионате. Но и это снова не отражает сути. Его напор и прямолинейность на родном левом фланге открывали для «Челси» новые возможности — команда наконец-то получала остроту и непредсказуемость, особенно важные при ставке на индивидуальные действия вингеров.

Теперь представьте, что у него будет нормальная структура поддержки — и на поле, и за его пределами. Почти каждый крупный трансфер «Арсенала» последних лет, особенно в возрастной категории Мадуэке, раскрылся по максимуму и добавил команде класса.

Англичанин может не только прийти как потенциальный игрок стартового состава на левый фланг, но и закрыть важнейшую проблему подмены для вымотанного Букайо Сака. Вингеры высокого уровня, способные одинаково играть на двух флангах, сегодня — на вес золота.

Прогнозы и ставки на футбол

Ожидание Родриго, возможно, окупится, но может и больно ударить по амбициям «канониров», если они застанут себя в роли догоняющих уже с первых туров. Да, уход Мадуэке из «Челси» не гарантирован — но вероятность куда выше, чем продажа Родриго мадридским «Реалом». А Нико Уильямса «Арсенал», судя по всему, уже потерял.

Подписание Мадуэке, а заодно возможная продажа Мартинелли, на которого положили глаз в «Баварии», могли бы дать «Арсеналу» дополнительную гибкость — и позволить вернуться за Родриго или другим элитным игроком ближе к закрытию окна, если подвернется шанс. Вот такие умные, пусть и не самые громкие ходы по краям состава порой значат для чемпионской гонки не меньше, чем покупка звездного центрфорварда.