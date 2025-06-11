Трансферные приоритеты «Челси»: сократить состав, найти вратаря и сохранить Энцо Фернандеса

Это лето может стать во многом определяющим для «Челси». Возвращение в Лигу чемпионов дало клубу платформу, от которой можно оттолкнуться и двигаться к более масштабным успехам. Главный тренер Энцо Мареска считает, что победа в Лиге конференций поможет команде сформировать «правильный менталитет».

Теперь клубу предстоит провести грамотную трансферную кампанию и учесть ошибки прошлого года, когда более 100 миллионов фунтов были потрачены на таких игроков, как Жоау Феликс, Кирнан Дьюзбери-Холл, Ренату Вейга и Омари Келлиман — ни один из них так и не оказал существенного влияния на «Стэмфорд Бридж».

Однако уже сейчас видно, что клуб отказался хаотичной трансферной политики: еще весной «синие» подписали перспективного полузащитника «Спортинга» Дариу Эссугу, а в начале июня выкупили у «Ипсвича» за 30 миллионов фунтов талантливого нападающего Лиама Делапа.

В то же время Джейдон Санчо вернулся в «Манчестер Юнайтед» — «Челси» выплатил пять миллионов фунтов для отмены обязательного выкупа, прописанного в арендном соглашении.

Тем не менее, впереди еще очень много работы — как по входящим, так и по исходящим трансферам.

Пора решить вопрос с нападающим

Уже давно очевидно, что «Челси» нужен стабильный, результативный нападающий. И, судя по слухам, до руководства клуба наконец-то дошло, насколько остра эта проблема. «Синим» приписывают интерес сразу к нескольким «девяткам», которые могут перейти на «Стэмфорд Бридж» этим летом.

Юго Экитите globallookpress.com

Клуб уже начал действовать, активировав клаусулу Лиама Делапа в размере 30 миллионов фунтов и подписав его до начала Клубного чемпионата мира. Но, судя по всему, до конца трансферного окна будет приобретен еще один центральный нападающий.

Пока не ясно, в каком направлении пойдет клуб, но чаще всего в шорт-листе фигурируют Юго Экитите из «Айнтрахта» и Бенджамин Шешко из «Лейпцига». Оба игрока вписываются в стратегию покупки молодых и перспективных футболистов и, вероятно, станут усилением по сравнению с Николасом Джексоном. Однако, что это будет означать для самого Джексона — остается вопросом.

Важно сохранить Энцо Фернандеса

В конце сезона стало очевидно, что центральная линия полузащиты является самой сбалансированной в «Челси». Мойсес Кайседо занимает позицию опорника, Энцо Фернандес действует как восьмерка, а Коул Палмер располагается ближе к атаке. Все трое были практически незаменимыми, и «синие» не могут позволить себе разрушить это ядро на фоне слухов об интересе со стороны других клубов.

Энцо Фернандес globallookpress.com

В первую очередь речь идет о Фернандесе, который наконец-то начал показывать свою лучшую игру в футболке «Челси». С каждой игрой он прибавлял, становился всё более важной фигурой и превратился в столь необходимого лидера в молодом составе команды.

Мысль о его продаже на этом этапе вызывает у болельщиков полное отторжение. Но, учитывая слухи о внимании со стороны мадридского «Реала», «Челси» понимает всю опасность ситуации.

Лондонский клуб не собирается продавать игрока, которого оценивает выше той суммы, что была уплачена за аргентинца в 2023 году (а это 107 миллионов фунтов). Но когда «Реал» чего-то хочет — он, как правило, это получает. Поэтому «Челси» придется серьезно противостоять магнетическому притяжению «сливочных».

Впрочем, Мареска уже дал четкий ответ по поводу этих слухов. Итальянец сказал следующее, когда его спросили, останется ли Фернандес в «Челси»: «Да. Он — ключевой игрок для нас. Один из капитанов, один из лидеров. В этом сезоне он был очень хорош. В следующем может стать еще лучше, начиная с первого дня. Мне нечего сказать о спекуляциях. Он сосредоточен на нашей команде, и это самое главное».

Избавиться от балласта

Тем не менее, в составе «Челси» остается множество игроков, от которых клубу стоит избавиться как можно скорее после открытия трансферного окна.

По меньшей мере 15 футболистов основной команды теоретически могут быть проданы этим летом. В их числе Кристофер Нкунку, Феликс, Бенуа Бадьяшиль и Кирнан Дьюзбери-Холл.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Количество потенциальных исходящих трансферов так велико, что полученные за них средства могут существенно помочь финансировать летние покупки «Челси». В списке приоритетов значатся вратарь, крайний защитник, вингер и нападающие.

Учитывая правила Премьер-лиги по прибыли и устойчивости (PSR), клубу предстоит провести максимально рациональную трансферную кампанию.

Разумеется, возвращение в Лигу чемпионов потребует более глубокого состава. Но сейчас в команде слишком много запасных игроков, которые не доказали, что способны быть достойной альтернативой основным. Разрыв в уровне между стартовым составом и скамейкой слишком велик.

Кроме того, как обычно, есть группа молодых игроков, которым пойдут на пользу аренды: это Матис Амугу, Аарон Ансельмино, Келлиман, а также Марк Гиу. Также стоит вновь отдать в аренду Алфи Гилкриста, который в свое время неплохо проявил себя в «Шеффилд Юнайтед».

Усилить фланги

Этим летом «Челси» будет искать как минимум одного нового левого вингера. Это неудивительно, учитывая возвращение Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» и тот факт, что Михаил Мудрик всё еще не может играть из-за временной дисквалификации.

Джейми Гиттенс globallookpress.com

Почти наверняка украинец будет недоступен еще долгое время. И хотя Педру Нету способен играть на левом фланге, а юный Тайрик Джордж уже успел продемонстрировать свой талант, позицию стоит закрыть качественным, долгосрочным вариантом.

Все футбольные трансферы

Мареска ранее уже подчеркивал, что хочет иметь по два сильных игрока на каждую позицию. При этом Нету, Нони Мадуэке и бразильский новичок Эстеван Виллиан номинально все действуют на правом фланге, а Жеовани Кенда из «Спортинга» присоединится к клубу только в 2026 году. С учетом ухода Санчо и дисквалификации Мудрика, «синие» рискуют остаться без достаточного количества игроков на левом фланге.

На данный момент наиболее вероятным новичком считается Джейми Гиттенс с из дортмундской «Боруссии» — 20-летний футболист хорошо вписывается в текущую трансферную стратегию клуба. Также упоминаются кандидатуры Ансу Фати, который не хочет оставаться в «Барселоне», и Нико Уильямса из «Атлетика».

Найти роль для Эстевана

Это, без сомнения, станет одним из главных вопросов по мере приближения нового сезона. Известно, что Эстеван, которому недавно исполнилось 18 лет, присоединится к команде на предсезонных сборах.

Эстеван Виллиан globallookpress.com

Как уже упоминалось ранее, бразилец известен как вингер, однако сам он считает себя «десяткой»: «Я всегда был десяткой и ушел на фланг, чтобы чаще играть один в один. Я знаю, что мне понравилось играть на фланге, но кто знает — возможно, в будущем я вернусь туда, где чувствую себя комфортнее всего — в центр поля».

Агент футболиста, Андре Кюри, утверждает, что клуб даже дал гарантии по поводу его роли в центре.

«Это был единственный клуб, который увидел в нем десятку, игрока центра поля. Возможно, я ошибаюсь, но у нас будет возможность доказать правоту. Думаю, мы поступили правильно, и это сыграло большую роль при выборе», — сказал Кюри.

Проблема в том, что лучшим игроком нынешнего состава «Челси» является Коул Палмер — и именно он занимает позицию десятого номера на «Стэмфорд Бридж». Очевидно, что его никто не сдвинет с этой роли.

Задача Марески — найти способ встроить обоих футболистов в систему, не разочаровав ни одного из них.

Дилемма Фофана

«Челси» предстоит принять важное решение: стоит ли списывать с баланса травмоопасного центрального защитника Уэсли Фофана, обошедшегося клубу в 75 миллионов фунтов?

Французский футболист пропустил сезон-2023/24 из-за разрыва крестообразной связки, полученного на предсезонных сборах. Вскоре после возвращения его выбила из строя травма подколенного сухожилия, которая тоже потребовала операции.

Уэсли Фофана globallookpress.com

Это особенно обидно, поскольку в тот момент начал формироваться многообещающий дуэт Фофана и Леви Колуилла в центре обороны. Именно тогда «синие» взлетели на второе место в Премьер-лиге.

Однако в «Челси» понимают: даже после операции у Фофана минимальные шансы окончательно избавиться от проблем со здоровьем.

Поговаривают, что «Челси» уже подыскивает нового центрального защитника, хотя их главная цель — Дин Хейсен — уже подписал контракт с мадридским «Реалом».

Также сообщается об интересе к Джарраду Брантуэйту из «Эвертона». Интересно, что самого Фофана связывают с возможным возвращением на родину — его якобы хочет подписать «Марсель».

Дать шанс Андрею Сантосу

У «Челси» традиционно неоднозначная история с игроками, которых отправляют в аренду, но успех одного молодого футболиста вдали от «Стэмфорд Бридж» вынудит Мареску, скорее всего, найти для него место в составе к началу нового сезона.

Андрей Сантос globallookpress.com

Андрей Сантос провел выдающийся сезон в аренде во французском «Страсбурге», принадлежащем структуре BlueCo.

Бразильский полузащитник сыграл ключевую роль в неожиданном выходе клуба в еврокубки, забив 10 голов и сделав четыре результативные передачи под руководством Лиама Росеньора. Но его прогресс привлек внимание и других топ-клубов.

Фанаты «Челси» в восторге от игры 21-летнего футболиста, и если он сможет перенести эту форму в Премьер-лигу, клуб может сэкономить десятки миллионов.

Впрочем, в английском чемпионате он пока не проверен — во время аренды в «Ноттингем Форест» Андрей практически не получал игрового времени.

Теперь всё зависит от Марески и его штаба: они должны решить, к какой роли Сантос уже готов. Пока ожидается, что в предсезонке он будет задействован в составе первой команды.

Решить вопрос с вратарем

Это решение теперь не столь однозначно, как казалось еще несколько месяцев назад. Роберт Санчес не раз заставлял болельщиков «Челси» хвататься за сердце из-за своих ошибок и по итогам сезона стал одним из лидеров Премьер-лиги по числу ошибок, приведших к голам (5).

Роберт Санчес globallookpress.com

Однако при этом нельзя не отметить его отличную реакцию и спасения в ключевые моменты, благодаря которым «Челси» набрал важные очки и прорвался в Лигу чемпионов. Санчес завершил сезон с лучшим процентом сейвов в лиге (73,6%).

Мареска в целом продолжал доверять испанцу, несмотря на его огрехи. Но теперь, когда Джордже Петрович возвращается из успешной аренды в том же «Страсбурге», а к команде присоединяется высоко оцениваемый бельгийский вратарь Майк Пендерс, подписанный еще прошлым летом, возникает вопрос: кто станет основным вратарем в сезоне-2025/26.

Прогнозы и ставки на футбол

Многие считают, что клубу стоит постараться подписать элитного голкипера, вместо того чтобы выбирать между сомнительными или непроверенными вариантами. Здесь всплывает имя вратаря «Милана» Майка Меньяна, но «Челси» пока отказывается платить за него 25 миллионов фунтов, учитывая, что у него остался всего год по контракту.