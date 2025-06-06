Новый пазл в хаотичном проекте. Почему Делап выбрал «Челси», а не «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» имел приоритетное право на возвращение своего бывшего игрока. За ним активно охотился «Манчестер Юнайтед». «Эвертон» видел в нем лидера обновленной команды. «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест» тоже были в списке претендентов. В Европе интерес к нему проявляли «Ювентус», «Милан» и «Бавария».

Но Лиам Делап — один из самых желанных футболистов этого лета — выбрал «Челси». И он стал первой значимой фигурой в цепочке громких переходов нападающих, которую, похоже, ждет жаркая схватка на верхушке Премьер-лиги.

«Челси» заключил потенциально выдающуюся сделку: клуб активировал прописанную в контракте Делапа с «Ипсвичем» сумму отступных в размере 30 миллионов фунтов, которая действовала в случае вылета команды. «Ипсвич» сразу получит 20 миллионов, а также процент от будущей продажи.

Учитывая, что по другим нападающим стартовые суммы на рынке начинаются с удвоенной цифры, становится понятно, почему в «Челси» так довольны этим трансфером.

Несмотря на высокую конкуренцию, в «Ипсвиче» понимали, что Делап с самого начала склонялся к переходу именно в «Челси». Впервые об интересе к Лиаму со стороны «Челси» сообщали еще в прошлом году. В январе, задолго до большинства других претендентов, лондонский клуб провел предварительные переговоры с окружением игрока.

Лиам Делап globallookpress.com

Клубы «первого эшелона», то есть те, кто действительно был в числе фаворитов, включая «Челси», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», провели с игроком личные встречи. Остальные общались с ним по Zoom. Хотя уже с Рождества стало ясно, что Делап покинет «Ипсвич», его характеризуют как образцового профессионала: тот факт, что он был признан лучшим игроком команды по итогам сезона, говорит о том, что он не создавал никаких проблем внутри коллектива.

Однако переход в «Челси» не был предрешенным, как могло показаться со стороны. Окончательное решение Делап принял лишь на прошлой неделе. Именно тогда некоторые претенденты получили от его окружения сообщение: он едет на «Стэмфорд Бридж».

С учетом статуса клубов, проявлявших к нему интерес, «Ноттингем Форест» мог показаться неожиданным вариантом, даже несмотря на их удивительно успешный сезон. Тем не менее, это был вполне реальный вариант какое-то время. Переход на «Сити Граунд» рассматривался как своего рода «трамплин» — нечто похожее на путь Эрлинга Холанна, который сначала заиграл в «Зальцбурге», а затем перешел в дортмундскую «Боруссию»: подписать контракт с клубом чуть ниже уровнем, указать выполнимую сумму отступных, набраться опыта, забить солидное количество голов, и только после этого сделать следующий шаг— в один из топ-клубов.

В соглашении о переходе Делапа в «Ипсвич» минувшим летом «Манчестер Сити» включил опцию обратного выкупа за 40 миллионов фунтов. Однако всерьез возвращение не рассматривалось — просто потому, что клубу он не нужен. Холанн только что восстановился после травмы и в январе продлил контракт до 2034 года, а зимой за 59 миллионов фунтов был куплен Омар Мармуш.

В «Манчестер Юнайтед» Делап сразу стал бы основным центральным нападающим. В нем видели игрока с ключевыми качествами, которые тренер Рубен Аморим хочет видеть в девятом номере. Инициатором интереса выступил технический директор Джейсон Уилкокс, хорошо знавший Делапа по работе в «Ман Сити», где он возглавлял академию. В клубе, впрочем, были сомнения: у Делапа схожие характеристики и послужной список с Расмусом Хейлунном, и это не могло не смущать. Тем не менее, «МЮ» активно боролся за игрока, в середине мая у представителей клуба состоялась встреча с ним.

Лиам Делап globallookpress.com

Теперь «Манчестер Юнайтед» сконцентрируется на других трансферных целях. Нападающий «Брентфорда» Бриан Мбёмо уже дал понять, что хочет присоединиться к команде Рубена Аморима. Также рассматривались другие кандидаты, включая Виктора Дьекереша и Виктора Осимхена. Плюс ранее «красные дьяволы» выкупили у «Вулверхэмптона» бразильца Матэуса Кунью.

Но выбор всегда оставался за самим Делапом. Благодаря сравнительно невысокой сумме отступных он был доступен для любого клуба Премьер-лиги. Он не спешил с решением: хотя сезон завершился совсем недавно, всем давно было понятно, что он уйдет. Лиам выслушал различные предложения, прежде чем дал согласие на переход в «Челси».

Несмотря на серьезный интерес со стороны других команд, особенно «Манчестер Юнайтед», в «Челси» по ряду причин с самого начала были уверены в подписании 22-летнего форварда.

У клуба хорошие отношения с «Ипсвичем», в том числе благодаря прошлогодней сделке по Омари Хатчинсону: его аренда позже стала полноценным трансфером. Хотя в случае с Делапом «Челси» просто активировал пункт о выкупе, что исключало сложные и затяжные переговоры, доверие между клубами сделало процесс более гладким. В «Ипсвиче» заинтересованы в аренде молодого нападающего Марка Гиу в качестве условной замены Делапу, но этот переход рассматривается отдельно и пока не завершен.

У Делапа уже есть связи с ключевыми фигурами в «Челси». Главный тренер Энцо Мареска знаком с ним с 16 лет — с тех пор, как они вместе работали в «Манчестер Сити», где итальянец возглавлял команду Elite Development Squad (по сути, «молодежка» до 23 лет). В сезоне 2020/21 они вместе выиграли Премьер-лигу 2, а Делап забил 24 гола в 20 матчах, в том числе оформив три хет-трика.

В «Манчестер Сити» Делапа подписал Джо Шилдс, который тогда занимался набором игроков в академию, а теперь является одним из директоров по селекции в «Челси». Еще одно знакомое лицо — Гленн ван дер Кран, бывший глава методической службы академии «Ман Сити», теперь выполняет аналогичную роль в «Челси». Эндрю Казинс, который привел Делапа в «Сток Сити» (будучи директором по селекции и профессиональному футболу), теперь руководит скаутской службой «Челси». Джастин Уокер и Лиам Росеньор, работавшие с ним в «Халл Сити», сейчас трудятся в «Страсбурге», который входит в структуру BlueCo. Кроме того, Уокер также тренировал Делапа в академии «Дерби Каунти».

Энцо Мареска выражал свое восхищение Делапом еще до того, как «Челси» сыграл против «Ипсвича» в апреле, хотя был осторожен в высказываниях о футболисте другого клуба.

«Если говорить о цифрах, он показывает потрясающие результаты. Но дело не только в статистике. То, как он играет, как борется, как всегда присутствует в нужных эпизодах — это многое говорит», — сказал Мареска.

Энцо Мареска globallookpress.com

Необходимость «Челси» в новом нападающем была очевидна на протяжении всего сезона. Было ощущение, что не совсем нормально, когда клуб, потративший полтора миллиарда фунтов на новых игроков с момента прихода BlueCo в 2022 году, полностью зависел от единственного центрального форварда — Николоса Джексона. Когда тот выпадал из состава, Мареске приходилось импровизировать: использовать не на своих позициях Педру Нету или Кристофера Нкунку, либо полагаться на талантливых, но еще совсем молодых игроков вроде Гиу или Тайрика Джорджа.

Мареска открыто хвалил Джексона (в апреле он назвал сенегальца своим «идеальным девятым номером» и говорил, что «Челси становится совсем другой командой», когда тот не играет). И хотя Джексон более сильный игрок, чем о нем иногда говорят, и он дает команде не только голы, он все же оказался одним из худших нападающих Премьер-лиги по показателю ожидаемых голов (xG). В прошлом сезоне он забил 10 мячей при xG 12.3: среди центральных нападающих хуже выглядели только Доминик Калверт-Льюин и Эванилсон.

А вот у Делапа ситуация противоположная: он забил 12 голов при ожидаемом показателе 9.3. Это, конечно, не единственный критерий для оценки нападающих, но он дает понимание, почему Делап вызывал такой интерес со стороны топ-клубов.

Он вписывается в трансферную политику «Челси» с точки зрения возраста. С лета 2022 года (первого трансферного окна после прихода BlueCo), когда были подписаны такие игроки, как Рахим Стерлинг и Калиду Кулибали, клуб не потратил ни одного евро на полевого игрока старше 25 лет. Единственными приобретениями старше этого возраста были вратарь Роберт Санчес и Тосин Адарабиойо, перешедший из «Фулхэма» на правах свободного агента.

Лиам Делап globallookpress.com

22-летний Делап присоединится к бразильскому вингеру Эстевану (18 лет), эквадорскому полузащитнику Кендри Паэсу (18) и португальскому хавбеку Дариу Эссугу (20), которые тоже перейдут в «Челси» этим летом. Атакующий полузащитник лиссабонского «Спортинга» Жеовани Кенда (18) присоединится к «синим» в следующем году.

Участие в Лиге чемпионов, которое до последнего тура оставалось под вопросом, — это то, чего не могли предложить ни «Манчестер Юнайтед», ни «Ноттингем Форест». Однако этот фактор не был решающим в пользу «Челси». Гораздо важнее оказалось то, что Делап присоединяется к молодой команде. Коул Палмер, Мойсес Кайседо и Нони Мадуэке — им по 23 года, Энцо Фернандесу — 24, а «старожилу» команды Рису Джеймсу — 25. Делап попадает в среду сверстников, в клуб, где в раздевалке нет доминирующих, возрастных авторитетов. Если бы он перешел, к примеру, в «Юнайтед», то оказался бы в команде Бруну Фернандеша, в «Ливерпуле» — под тенью Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха. В «Челси» же надеются, что это поможет создать настоящую команду.

Кроме того, у него есть шанс стать ключевым игроком команды, чего бы точно не было в «Ньюкасле», даже несмотря на то, что Александер Исак также активно фигурирует в трансферных слухах этим летом. «Челси» выглядит и более стабильным клубом по сравнению с «Манчестер Юнайтед», завершившим сезон на 15-м месте и превратившимся за последние годы в «черную дыру» для талантов.

Коул Палмер globallookpress.com

Делап не окажется в совершенно незнакомой обстановке, у него есть несколько игровых связей, сформировавшихся еще в «Манчестер Сити». Одна из них — работа под руководством Марески в академии, но он также хорошо дружит с Ромео Лавией и Коулом Палмером. С последним они не раз удачно взаимодействовали в молодежке «Сити». Наиболее запоминающимся, вероятно, стал матч против «Ливерпуля», завершившийся со счетом 7:2, в котором оба забили по два мяча в ворота Куивина Келлехера. Джейми Гиттенс, которым этим летом интересуется «Челси», также был в академии «Сити» с Делапом, правда, он не принимал участия в том матче.

Связь с Палмером — это не просто желание играть с друзьями. То, что у Делапа уже есть налаженное игровое взаимодействие с ключевым креативным футболистом «Челси», стало важным фактором и может сократить период адаптации, неизбежный при переходе из слабой команды в топ-клуб.

Это также поможет Делапу быстрее привыкнуть к новому стилю игры: «Ипсвич» в прошлом сезоне был одной из самых прямолинейных команд Премьер-лиги, тогда как «Челси» предпочитает более медленный, ориентированный на контроль мяча стиль. Брошенный в такую систему без знакомых партнеров, он мог бы столкнуться с трудностями, но наличие тех, с кем он уже играл, должно облегчить адаптацию.

Лиам Делап против Мануэля Угарте из «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

«Челси» стремился завершить сделку как можно скорее, чтобы Делап был зарегистрирован в новом мини-трансферном окне, специально созданном для участников Клубного чемпионата мира. Однако пока неизвестно, поедет ли он с «Челси» в США или выступит за сборную Англии на молодежном Евро, которое пройдет в Словакии примерно в те же сроки. Делап включен в предварительный состав команды Ли Карсли, но окончательное решение придется принять до 6 июня, когда будет объявлена финальная заявка из 23 игроков.

Это также не означает, что «Челси» завершил поиски атакующих игроков. Клуб продолжает интересоваться нападающим «Айнтрахта» Юго Экитике, хотя не готов платить за него ту сумму, которую требует немецкий клуб. Джейдон Санчо покинет команду по завершении аренды. Помимо Гиттенса, в шорт-листе «Челси» на это лето также значится Алехандро Гарначо.

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Гарантий, что у Делапа всё получится, нет. Играть за команду, находившуюся большую часть сезона в зоне вылета, — это совсем не то же самое, что выступать за клуб, борющийся за топ-4. Он может столкнуться с трудностями при адаптации к новому стилю игры. У него всего один сезон в Премьер-лиге, плюс до этого у него была довольно скромная статистика в Чемпионшипе: играя на правах аренды за «Сток Сити», «Престон» и «Халл», он забил лишь 12 мячей в 69 матчах.

Но в «Челси» верят, что он может стать будущей «девяткой» сборной Англии. И с учетом относительно невысокой стоимости они считают, что он может оказаться именно тем, кто нужен команде именно сейчас.