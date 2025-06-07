Слишком дорогая победа. Почему «Тоттенхэм» уволил Постекоглу даже после триумфа в Лиге Европы

Что есть, то есть, дружище. В пятницу «Тоттенхэм» наконец избавил Энджа Постекоглу от мучений, официально подтвердив то, что давно ни для кого не было секретом: 59-летний специалист был уволен после сезона, полного крайностей и потрясений.

«Тоттенхэм» прервал 17-летнее ожидание трофея, выиграв Лигу Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0). Постекоглу с самого начала обещал, что принесет клубу трофей во втором сезоне, и, несмотря на всеобщие насмешки, сдержал слово. Таким образом он вошел в историю, став всего третьим тренером «Тоттенхэма» после Билла Николсона и Кита Беркиншо, сумевшим привести клуб к победе в европейском турнире.

Однако председатель правления Даниэл Леви и остальная часть руководства «Тоттенхэма» сочли, что это слишком дорогая цена. Команда потерпела 22 поражения в Премьер-лиге (это антирекорд для клуба, не вылетевшего из дивизиона) и заняла лишь 17-е место.

Официальное заявление клуба сочетало в себе искреннюю благодарность и суровые факты: «После позитивного начала сезона 2023/24 в Премьер-лиге мы набрали всего 78 очков в последних 66 матчах чемпионата. Это завершилось худшим результатом клуба в истории Премьер-лиги.

В определенные моменты были смягчающие обстоятельства — травмы и приоритет, отданный выступлению в Европе. Хотя победа в Лиге Европы вошла в число величайших моментов в истории клуба, мы не можем принимать наши решения лишь на эмоциях, связанных с этим успехом».

И они действительно этого не сделали.

Последнее публичное обращение Постекоглу к болельщикам прозвучало с праздничного автобуса: он заявил, что «в лучших сериалах третий сезон всегда лучше второго». Но «финансисты» решили иначе — шоу закончилось.

Молниеносный старт

Постекоглу с самого начала оказался в непростой ситуации. В свой первый день на посту главного тренера — 12 июля 2023 года — он узнал от харизматичного лидера команды Гарри Кейна, что тот намерен уйти.

В итоге Кейн действительно покинул клуб, всего за день до старта сезона Премьер-лиги перейдя в мюнхенскую «Баварию» за 120 миллионов евро. Однако вместо того чтобы погрязнуть в хаосе, «Тоттенхэм» выдал мощный старт.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Восемь побед и две ничьи в первых десяти матчах вывели «шпор» на вершину турнирной таблицы АПЛ, и в воздухе буквально витало чувство освобождения.

Болельщики, уставшие от вязкого и оборонительного футбола при Антонио Конте, наконец увидели обновленную команду: голы, высокий прессинг, динамика и — самое главное — победы.

В конце сентября Даниэл Леви настолько проникся происходящим, что на встрече с болельщиками сделал весьма смелое заявление: «К нам вернулся настоящий "Тоттенхэм"!»

Постекоглу стал первым в истории тренером Премьер-лиги, который трижды подряд завоевывал звание лучшего менеджера месяца в начале сезона.

Его первое поражение стало по-настоящему запоминающимся событием. В домашнем матче против «Челси» «шпоры» уступили со счетом 1:4: здесь было два удаления, две травмы, девять проверок ВАР и 21 добавленная минута. Оставшись вдевятером, команда продолжала защищаться, наглядно демонстрируя верность философии «Энджбола» — и фанаты были в восторге.

На противоположной скамейке находился Маурисио Почеттино, любимец болельщиков «Тоттенхэма», ранее руководивший командой в течение пяти с половиной лет. Но даже он не помешал тысячам фанатов встретить финальный свисток не свистом и недовольством, а переделанной версией хита Робби Уильямса «Angels», в которой звучало: «Теперь мы любим Большого Энджа». Вера в него была абсолютной.

Финал первого сезона и обещания на второй

Но «Тоттенхэму» не удалось сохранить ураганный темп. Лишь две победы в последних семи матчах лишили команду шансов на попадание в Лигу чемпионов, а ближе к концу кампании Постекоглу столкнулся с абсурдной ситуацией: многие болельщики «шпор» хотели, чтобы их команда проиграла «Манчестер Сити», лишь бы не позволить «Арсеналу» выиграть титул Премьер-лиги.

«Основания очень хрупкие», — сказал он после того матча 14 мая. — «Последние 48 часов это отчетливо показали. Это как внутри клуба, так и за его пределами».

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Постекоглу, по крайней мере частично, имел в виду отсутствие менталитета победителя — то, что, по его мнению, глубоко укоренилось в клубе и мешало завоевывать трофеи. Он считал это симптомом более серьезной проблемы: клуб должен изменить самоощущение, начать верить, что сам способен определять свою судьбу, а не зависеть от внешних обстоятельств.

Именно это убеждение частично стало основой его знаковой фразы, сказанной после домашнего поражения от «Арсенала» (0:1) в сентябре: «Поправлюсь — я не просто иногда выигрываю. Я всегда выигрываю трофей на второй год в клубе».

Постекоглу раздражала критика в адрес этого высказывания, но он воспринял ее как личный вызов и стал воплощением перемен, которые стремился привнести: «Тоттенхэм» должен обрести смелость верить, что трофеи действительно достижимы, а не остаются за каким-то психологическим барьером, который команда из года в год не может преодолеть.

Есть мнение, что стремление Постекоглу внедрить эту философию могло привести к своего рода догматизму. Он верил, что единственный способ убедить скептиков — это удвоить веру в свои принципы: прежде всего в атакующий футбол и стиль игры, который всё больше казался несовместимым с бешеным ритмом английского футбола.

Травмы и нестабильность

В начале года «Тоттенхэм» был потрясен волной травм, ставшей поистине разрушительной.

Список был столь обширным, что его трудно привести полностью, но особенно ощутимыми стали потери центральных защитников Кристиана Ромеро и Микки ван де Вена — оба выбыли почти на четыре месяца. Вратарь Гульельмо Викарио пропустил три месяца. Ришарлисон дважды выпадал из состава — каждый раз примерно на два месяца. Дестини Удоджи отсутствовал шесть недель в период новогодних праздников, а Деян Кулусевски, Джеймс Мэддисон и Лукас Бергвалль пропустили концовку сезона.

Гульельмо Викарио globallookpress.com

Постекоглу, разумеется, сожалел об этих потерях, но со временем начал всё больше дистанцироваться от ситуации. В клубе при этом начали задумываться, не стали ли методы самого Постекоглу одной из причин происходящего.

Некоторые травмы действительно можно списать на невезение, но, по словам источников, игра с высокой линией обороны и требования к игрокам выполнять больше высокоинтенсивных рывков в каждом матче могли способствовать возникновению мышечных повреждений.

Кроме того, летом 2024 года клуб провел масштабную перестройку спортивного и медицинского штаба. Главой направления физподготовки был назначен Адам Бретт, которому поручили возглавить обновленную структуру. Однако ожидаемого прогресса добиться не удалось. Поговаривают, что клуб собирается провести повторный пересмотр работы медицинской команды после ухода Постекоглу. Это еще одно подтверждение того, что проблемы никуда не исчезли.

Зимнее трансферное окно стало еще одним важным моментом.

Постекоглу открыто говорил о необходимости усиления, но только в последние дни января «Тоттенхэм» добавил в состав полевого игрока — защитника Кевина Дансо из «Ланса», а также вратаря Антонина Кински из пражской «Славии». Уже в самом конце трансферного окна клуб арендовал у «Баварии» нападающего Матиса Теля, однако рассчитывать, что 19-летний новичок с ограниченным опытом (пусть и с большим потенциалом) сразу заиграет в новой лиге, было чересчур оптимистично.

Позже Постекоглу признался, что именно в тот период принял решение сделать ставку на Лигу Европы. Однако в клубе не все поддержали этот выбор. Австралиец исходил из того, что у «Тоттенхэма» просто нет ресурсов, чтобы одинаково успешно выступать на нескольких фронтах. И хотя впоследствии он был оправдан самым убедительным образом, источники утверждают, что руководство клуба в корне не согласилось с жертвой, принесенной ради еврокубков, особенно с тем, что ради этого пришлось, по сути, списать сезон в Премьер-лиге.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Кроме того, начали звучать жалобы на тренировочные методы Постекоглу. По словам источников, некоторые игроки выражали обеспокоенность тем, насколько открыто играет команда, и задавались вопросом, не стоит ли больше внимания уделять подготовке к конкретным соперникам, а не сосредотачиваться исключительно на собственной игре. Отсутствие специалиста по стандартным положениям стало легкой мишенью для критики.

Хотя видео с участием Постекоглу, в которых он резко отвечает журналистам, регулярно становились вирусными, в предматчевых пресс-конференциях он, как правило, оставался теплым и обаятельным — всегда готовым к открытому обсуждению любых вопросов. Он освежающе прямо выражал свое мнение по многим темам, исповедуя, по его словам, «старомодный подход», особенно в отношении ВАР.

Но вот отказ от современного тренда с привлечением специалистов по «стандартам» выглядел сомнительным на фоне регулярных пропущенных голов в подобных ситуаций.

Соперники начали замечать, как часто «Тоттенхэм» пропускал по одним и тем же шаблонам: фулбэки оказывались слишком высоко, команда теряла мяч, и при переходе из атаки в оборону выглядела тревожно уязвимой.

С увеличением количества поражений в Премьер-лиге у Постекоглу начали проявляться признаки давления, вызванного тем подходом «всё или ничего». Когда в начале апреля в матче с «Челси» он подумал, что команда сравняла счет, он приложил руку к уху в сторону гостевого сектора, отвечая тем болельщикам, кто лишь за несколько минут до этого критиковал его замены. Но гол был отменен после просмотра ВАР, и хотя Постекоглу попытался объяснить эпизод, мало кто поверил в его слова о недопонимании.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

Это был лишь один из множества эпизодов напряжения с болельщиками, особенно на выездных матчах. Наиболее бурно его встретили после поражения от «Борнмута» в декабре — фанаты были возмущены еще одним разочаровывающим выступлением.

Тем не менее, по словам источников, в раздевалке Постекоглу продолжал пользоваться широкой поддержкой. Его мотивационные речи часто производили сильное впечатление на команду, а некоторые игроки положительно отзывались о его умении работать с людьми.

Также сообщается, что он часто держался отстраненно — и делал это намеренно, предоставляя тренировки своим ассистентам. Это было частью стратегии: сохранить эффект от своих предматчевых обращений. По словам источников, его речь перед финалом Лиги Европы, включавшая специальное видео с посланиями от членов семей игроков, стала одной из лучших в его карьере. Он никогда не выделял любимчиков, но временами проявлял свою теплую сторону.

Новый контракт Лукаса Бергвалл я, подписанный в конце апреля, не был активирован автоматически — решение продлить соглашение исходило от руководства клуба, которое хотело наградить юного шведа за его прогресс. По словам источников, Постекоглу сыграл важную роль в этом процессе и провел немало времени с семьей футболиста, когда контракт был оформлен.

Бильбао и конец

В последние недели сезона Постекоглу говорил так, будто знал: независимо от результата финала Лиги Европы, его время в клубе подошло к концу.

Эндж Постекоглу привел «Тоттенхэм» к первому трофею за 17 лет globallookpress.com

«Тоттенхэм» вырвал победу в скучном финале, продемонстрировав игру, полностью противоположную фирменному «Энджеболу»: мрачную, оборонительную и дисциплинированную. По сути, она была похожа на многие выступления команды в еврокубках на поздних стадиях турнира, когда были обыграны «Айнтрахт» и «Буде-Глимт». Постекоглу доказал, что способен адаптироваться.

Один из источников задался вопросом, не было ли это следствием давления изнутри, требующего перемен, но в любом случае Постекоглу подарил клубу одну из величайших ночей в его истории. И сделал он это, поддерживая дух единства, несмотря на катастрофический сезон в чемпионате.

После финального свистка Постекоглу признался, что не знает, что его ждет дальше. Завершая свою последнюю пресс-конференцию, он ответил на вопрос о будущем словами «que sera, sera» («что будет, то будет») и подчеркнул, что может уйти с высоко поднятой головой, независимо от решения руководства.

Возможность отпраздновать победу с более чем 200 000 болельщиков, заполнивших улицы северного Лондона во время парада, со временем (если не уже) закрепит за ним статус тренера, подарившего «шпорам» самый памятный момент за последние 17 лет. Как бы ни были расколоты фанаты сейчас, его наверняка будут приветствовать, когда он вернется.

И всё же, по мнению Леви, эта победа далась слишком дорогой ценой. Когда последние конфетти упали на землю, руководство клуба пришло к выводу: стиль Постекоглу, основанный на высоком риске, не способен принести тот устойчивый успех, к которому «Тоттенхэм» стремится уже много лет.

Прогнозы и ставки на футбол

В течение долгого времени руководитей клуба обвиняли в отсутствии стремления к трофеям, в том, что они жертвуют футболом ради финансовой стабильности или прагматизма. Ирония в том, что в итоге именно Постекоглу свел этот вечный спор к предельно простой формуле: спустя почти два десятилетия без трофеев — готовы ли вы пожертвовать всем чемпионатом ради одной победной ночи?

Оказалось, ответ таков: «Спасибо за славный вечер, но нет».