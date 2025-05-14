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    От Артеты в «Барселоне» до Маккенны в «Баварии»: куда занесет нынешних тренеров команд АПЛ

    Совсем скоро в Англии начнется новая волна тренерских увольнений и назначений

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    Микель Артета
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    Микель Артета
    The Athletic рассуждает о будущем главных тренеров клубов английской Премьер-лиги.
    Футбольные дискуссии зачастую не могут похвастаться оригинальностью. Болельщики и эксперты, в основном, рассуждают о главных турнирах и самых интересных сюжетах трансферного окна.

    При этом о тренерах говорят горазде реже: где они окажутся после увольнения? Например, где будет работать Марку Силва после «Фулхэма»? Останется ли Оливер Гласнер в «Кристал Пэлас».

    Прямо сейчас попробуем предсказать, как может сложиться дальнейшая карьера главных тренеров клубов АПЛ.

    Дэвид Мойес

    Начнем с простого и понятного варианта. Колеса уже закрутились. До победы над «Фулхэмом» в субботу «Эвертон» выиграл всего один из десяти матчей, и легко представить, что «ириски» также вяло начнут следующий сезон на новом шикарном стадионе.

    Дэвид Мойес
    globallookpress.com

    Очевидно, что Мойесу могут указать на дверь. Возможно, это случится уже летом. Тут важно учитывать, что новые владельцы «Эвертона» весьма амбициозные люди.

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    • Тем временем на востоке Лондона Грэм Поттер приближается к увольнению из «Вест Хэма» — фанаты уже кипят от злости. Как обычно, летом клуб потратит кучу денег на новых игроков, но к октябрю сова окажется в зоне вылета и будет нуждаться в спасителе — в лице Мойеса.

    Следующая работа: «Вест Хэм» (снова).

    Энцо Мареска

    Когда думаешь о будущем тренера, важно понимать, в каком направлении движется его карьера — вверх или вниз.

    Энцо Мареска
    globallookpress.com

    Мареска может сколько угодно побеждать в Лиге конференций 14-ю команду Швеции, но создается впечатление, что болельщики «Челси» начинают уставать от него.

    Хотя владельцы, по слухам, им очень довольны, так что…

    Следующая работа: «Страсбург».

    Пеп Гвардиола

    Типичная дилемма из Football Manager для Гвардиолы: Испания с «Барселоной» — покорена, Германия с «Баварией» — тоже, Англия с «Ман Сити» — без вопросов.

    Пеп Гвардиола
    globallookpress.com

    И что делать после этого? Уехать в Южную Америку? Начать всё с нуля? Или попробовать себя на уровне сборных?

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    • Ставим на последний вариант. Но сборные Англии и Бразилии уже заняты, а в Испании Гвардиолу не очень-то ждут из-за его каталонского происхождения. Так кто же готов платить внушительную зарплату лучшему тренеру мира?

    Следующая работа: сборная Саудовской Аравии.

    Андони Ираола

    Ираола — человек, который в качестве тренера делает разумные, сдержанные карьерные шаги.

    Андони Ираола
    globallookpress.com

    Он впервые заявил о себе с «Мирандесом», выведя скромный клуб в полуфинал Кубка Испании — впервые в их истории.

    Затем он поднял «Райо Вальекано» из Сегунды в Ла Лигу. А теперь пытается вывести «Борнмут» в еврокубки — тоже впервые в истории клуба.

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    Следующая работа: «Тоттенхэм».

    Марку Силва

    Не возникает ли у вас ощущение, что Силва просто мечтает уехать в Саудовскую Про-лигу? С учетом того, как «Фулхэм проводит заключительный отрезок сезона, это вполне реальный сценарий.

    Марку Силва
    globallookpress.com

    В Саудовской Аравии уже обосновались три португальских тренера. Кроме того, там полно игроков из Португалии — достаточно вспомнить Криштиану Роналду, Рубена Невеша и Жоау Канселу. Бывший нападающий "Фулхэма" Александр Митрович тоже штампует голы в Саудовской Аравии. А сам Силва входит в агентство Gestifute, которым управляет Жорже Мендеш — по сути, главный человек в лиге.

    Всё сходится. Всё логично.

    Следующая работа: "Аль-Хиляль".

    Грэм Поттер

    Репутация Поттера заметно просела с тех пор, как он блистал в "Брайтоне" и, казалось, вот-вот перейдет на следующий уровень.

    Грэм Поттер
    globallookpress.com

    Вместо этого он недолго продержался в "Челси", а теперь всё идет к тому, что в "Вест Хэме" тоже всё пойдет наперекосяк. После этого ему останется рассчитывать только на клубы из нижней части таблицы Премьер-лиги или амбициозных новичков Чемпионшипа, если он, конечно, хочет остаться в Англии.

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    Следующая работа: "Бирмингем Сити".

    Рубен Аморим

    Если взглянуть, куда отправлялись бывшие тренеры "Манчестер Юнайтед" эпохи после Фергюсона, список получается довольно разнородным: "Реал Сосьедад" (Мойес), сборная Нидерландов (Луи ван Гал), "Тоттенхэм" (Жозе Моуринью), "Бешикташ" (Уле-Гуннар Сульшер), сборная Австрии (Ральф Рангник).

    Рубен Аморим
    globallookpress.com

    Эрик тен Хаг уже более полугода без работы после ухода из "Юнайтед" — и это стало уже своего рода традицией. Ван Гал отдыхал пять лет, прежде чем снова вернулся к тренерской работе. Сульшеру понадобилось три года, чтобы вновь набраться сил и решиться.

    Таковы последствия работы в "МЮ".

    Следующая работа: очень долгий отпуск.

    Эдди Хау

    Любой успешный английский тренер рано или поздно должен ждать звонка от местной футбольной ассоциации.

    Эдди Хау
    globallookpress.com

    Стив Макларен получил пост наставника сборной Англии после победы в Кубке лиги с "Мидлсбро", Сэм Эллардайс — за то, что спас "Сандерленд" от вылета (а это, честно говоря, было, возможно, и потруднее).

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    Следующая работа: сборная Англии.

    Саймон Раск

    Если вы ранее не обращали на него внимание (что вполне возможно), уточняем: Раск сейчас временно возглавляет "Саутгемптон".

    Саймон Раск
    globallookpress.com

    Честно говоря, даже неважно, насколько он хорош. С такой неброской фамилией, как Раск, в тренерском мире слишком далеко не уедешь. Ну не возьмут же его в мадридский "Реал" с такой фамилией. Более того, с такой фамилией не позовут даже в "Осасуну".

    Следующая работа: "Гримсби Таун".

    Томас Франк

    Любовь к стандартам и особая склонность к затягиванию времени — в этом плане Франк отлично бы подошел "Арсеналу".

    Томас Франк
    globallookpress.com

    Но, кажется, момент для перехода в топ-клуб АПЛ он всё же упустил, поскольку за почти семь лет в "Брентфорде" его имя приелось.

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    Слишком интеллигентен, чтобы ехать за деньгами в Саудовскую Аравию, но при этом слишком прикипел к "Брентфорду", чтобы пойти в другой английский клуб.

    Следующая работа: технический директор "Брентфорда".

    Унаи Эмери

    Свою и без того хорошую репутацию Эмери еще больше укрепил благодаря своей фантастической работе в "Астон Вилле".

    Унаи Эмери
    globallookpress.com

    Вполне логично ожидать, что следующим шагом станет переход в более статусный клуб. Возможно, это случится вскоре после того, как проблемы с финансовыми ограничениями (PSR) начнут сковывать его действия на трансферном рынке.

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    • Эмерт неоднократно выходил из проекта, когда понимал, что достиг потолка. И если какой-нибудь потенциальный, пусть и хромающий, участник Лиги чемпионов вдруг позовет, можно легко представить, как он согласится на еще один заход в элиту.

    Следующая работа: "Ювентус".

    Фабиан Хюрцелер

    С учетом текущей динамики, скорее его уволят из "Брайтона", чем куда-то позовут.

    Фабиан Хюрцелер
    globallookpress.com

    В декабре команда шла в зоне Лиги чемпионов, но в итоге скатилась на девятое место. Болельщики явно недовольны — в последних семи матчах всего одна победа.

    После работы с "Санкт-Паули" и "Брайтоном" Хюрцелер явно позиционирует себя как футбольный хипстер. А когда (вопрос времени) Сеск Фабрегас получит работу в каком-нибудь топ-клубе, Фабиан идеально подойдет, чтобы заменить его в...

    Следующая работа: "Комо".

    Нуну Эшпириту Санту

    Его карьера развивается по четкому сценарию: невероятные успехи с маленькими клубами (вывел португальский "Риу Аве" в Европу впервые в истории, "Вулверхэмптон" — спустя 40 лет, а теперь, похоже, то же самое провернет с "Ноттингем Форест", который не играл в еврокубках с середины 90-х) и провалы с большими (в "Валенсии" — нормально, в "Порту" — так себе, в "Тоттенхэме"… ну вы поняли).

    Нуну Эшпириту Санту
    globallookpress.com

    Его великолепная работа в "Форест" может вновь привлечь внимание "топов" — если, конечно, их устроит 40% владения мячом.

    А учитывая, что его лучший друг и агент — Жорже Мендеш, Нуну может оказаться вообще где угодно.

    Следующая работа: "Атлетико" Мадрид.

    Арне Слот

    Пока тренеры с несколькими титулами Премьер-лиги обеспечены на всю жизнь и могут делать всё, что захотят (Фергюсон, Венгер, Моуринью, Гвардиола), чемпионы-однодневки вынуждены искать пути выживания.

    Арне Слот
    globallookpress.com

    Отсюда и странные маршруты после победы. Манчини после "Манчестер Сити" оказался в "Галатасарае", Раньери после сказки с "Лестером" — в "Нанте", а предшественник Гвардиолы в "Манчестер Сити" — Пеллегрини — ушел сначала в "Хэбэй Чайна Форчун", а потом (еще хуже) в "Вест Хэм".

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    • Так что Слоту было бы разумно выиграть еще один трофей с "Ливерпулем". Сейчас у него пока недостаточно послужного списка, чтобы почивать на лаврах.

    Следующая работа: "Лион".

    Витор Перейра

    Кажется, он наконец-то нашел дом в "Вулверхэмптоне" после кочевой карьеры, включающей остановки в Португалии, Саудовской Аравии, Греции, Турции, Германии, Китае и Бразилии.

    Витор Перейра
    globallookpress.com

    Но надо знать руководство "Вулвз", которое, скорее всего, "прокатит" порутгальца с трансферами, а в октябре уволит, когда 19-летний "вундеркинд" из Португалии, купленный на замену Кунье, не сможет забить ни одного гола.

    Следующая работа: сборная ОАЭ.

    Руд ван Нистелрой

    Неплохо справился со своей работой в ПСВ Эйндховен, потом коротко поработал исполняющим обязанности в "Манчестер Юнайтед", но с треском провалился в "Лестере".

    Руд ван Нистелрой
    globallookpress.com

    Это не сулит ничего хорошего, так что, возможно, придется снова опереться на славное прошлое на "Олд Траффорд".

    Следующая работа: постоянный гость шоу Stick to Football.

    Оливер Гласнер

    Когда "Манчестер Юнайтед" этим летом потратит 350 миллионов фунтов на новых игроков, идеально подходящих под схему 3-4-2-1 Рубена Аморима, а потом уволит португальца в октябре после кошмарного старта сезона, им снова потребуется специалист именно под 3-4-2-1.

    Оливер Гласнер
    globallookpress.com

    В "МЮ", как известно, любят тренеров, выигрывавших Кубок Англии. А Гласнер стабильно выбирает клубы, с которыми потом ссорится.

    Победи "Манчестер Сити" с "Кристал Пэлас" на "Уэмбли" в ближайшие выходные — и эта вакансия твоя, Оли.

    Следующая работа: "Манчестер Юнайтед".

    Микель Артета

    Сложный случай. Артета провел выдающуюся работу, превратив "Арсенал" из команды середняков в претендента на титул Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

    Микель Артета
    globallookpress.com

    Но команда не выиграла ни одного трофея после 2020 года (Кубок Англии). Получит ли он работу в клубе первого эшелона?

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    • Несмотря на это, мы остаемся оптимистами: Артета наконец-то выигрывает трофей в следующем сезоне, а затем вернется туда, где всё началось.

    Следующая работа: "Барселона".

    Эндж Постекоглу

    Мы все знаем, что он тренер-победитель по натуре. Но что сделала с его репутацией работа в "Тоттенхэме"?

    Эндж Постекоглу
    globallookpress.com

    Когда его (неизбежно) уволят, он захочет клуб с амбициями, любящий атакующий футбол и жаждущий выиграть большой трофей за два года.

    Следующая работа: "Рексем"

    Киран Маккенна

    Молодой перспективный тренер? Да. Вылетел из Премьер-лиги? Да. Но при этом остался верен своим футбольным принципам? Да.

    Следующая работа: "Бавария".

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