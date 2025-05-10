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    Почему «Арсенал» снова не выиграл титул АПЛ и как всё изменить

    В следующем сезоне у Микеля Артеты, возможно, будет последний шанс привести «Арсенал» к победе в АПЛ

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    Второе место (а, может, и третье), эпидемия травм, спорные судейские решения и нехватка глубины состава — знакомый сюжет для болельщиков «Арсенала». ESPN разбирает, что именно пошло не так в этом сезоне и что главному тренеру «канониров» Микелю Артете нужно изменить, чтобы команда наконец стала чемпионом АПЛ.
    Воскресный матч на «Энфилде» должен был стать моментом истины для «Арсенала» — возможностью взглянуть «Ливерпулю» в глаза и вырвать из его рук титул чемпиона Премьер-лиги. Вместо этого «канониры» выстроятся в два ряда, чтобы аплодисментами встретить своего главного конкурента, сделав для него почетный коридор — жест, который лишь усилит внутренние размышления о том, где всё пошло не так.

    Впервые за 20 лет начав сезон с чемпионскими амбициями, «Арсенал» теперь пытается сохранить второе место. Это будет уже третье подряд «серебро» — и новый повод усомниться, способен ли Микель Артета завершить пятилетний путь прогресса долгожданным трофеем.

    Ранее на этой неделе Артета рассказал о своих планах на следующий сезон: «Мы точно понимаем, над чем нужно работать. Сначала — что находится в нашей власти и что можно улучшить с тем составом, который есть. А дальше — какие изменения нужны команде: в методологии, в тренерском штабе, в работе клубных отделов, в подборе игроков. Всё это — чтобы снова стать сильнее».

    Какие же именно аспекты «Арсенал» должен прокачать или изменить, чтобы обойти «Ливерпуль» и наконец-то взять долгожданный чемпионский титул в следующем сезоне?

    «Арсеналу» срочно нужен нападающий

    Хотя атакующая линия «Ливерпуля» далека от идеала — клуб, по слухам, планирует продать Дарвина Нуньеса и усилить свою переднюю линию — факт остается фактом: на данный момент их нападение сильнее, чем у «Арсенала». Мохамед Салах, Луис Диас, Коди Гакпо, Диогу Жота и Нуньес выглядят куда опаснее, чем Кай Хаверц, Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард, Букайо Сака и уж тем более Рахим Стерлинг. Есть надежда, что 18-летний Итан Нванери станет топ-игроком, но «Арсеналу» нужна помощь уже этим летом, а не через пару лет.

    Виктор Дьекереш
    globallookpress.com

    Год назад клуб не стал подписывать центрального нападающего, когда Беньямин Шешко продлил контракт с «Лейпцигом». В январе снова не решились на трансфер, хотя имели возможность приобрести Олли Уоткинса из «Астон Виллы». Сейчас легко говорить задним числом, но тогда «Арсенал» остался без усиления в атаке, и в середине сезона, когда окно вновь открылось, ситуация так и не была исправлена. Второй раз допускать такую ошибку нельзя.

    В списке возможных приобретений находятся тот же Шешко и Виктор Дьекереш из «Спортинга». Александер Исак, возможно, вне досягаемости, но если «Ливерпуль» действительно пойдет за ним всерьез, то «Арсенал» обязан включиться в борьбу, если хочет претендовать на что-то большее, чем второе место.

    На вопрос, нужен ли команде игрок, который забивает 25 голов за сезон, Артета ответил следующее: «Я бы смотрел шире. Если команда забивает более 90 голов за сезон, это дает очень высокие шансы на победу в Премьер-лиге. Это не гарантия, но вероятность высока — особенно если при этом у вас хорошая оборона. Также важно, в какие моменты и против кого нападающий или вингер забивает, и сколько очков его голы приносят команде».

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    • «Арсеналу» пришлось бороться с травмами (об этом чуть позже), но всего лишь отсутствие Хаверца и Жезуса оголило серьезную проблему в составе. Несколько раз в сезоне роль форварда выполнял полузащитник Микель Мерино. Испанец справился достойно и даже забил несколько важных мячей, но очевидно — клубу нужен стабильный, профильный нападающий.

    «Игрок, который может выполнять несколько ролей — это всегда плюс. И под конец сезона, при таком количестве травм, нам приходилось адаптировать состав.

    Я подумал, что Микель может сыграть в нападении, потому что у него есть интуиция и чувство момента в штрафной — это редкое качество. Я объяснил ему, что не требую от него быть Хаверцем, Холанном или кем-то еще. Мы просто хотели использовать его сильные стороны на благо команды. Он согласился — и, на мой взгляд, справился отлично», — считает Артета.

    Сака должен выйти на уровень Салаха

    Похоже, что лучшим бомбардиром Премьер-лиги в этом сезоне станет игрок из команды, ставшей чемпионом. Это случится всего в третий раз за последние 10 лет. Однако эти три случая пришлись как раз на последние три года. Если Салах (который опережает Исака на пять голов при трех оставшихся турах) всё-таки возьмет «Золотую бутсу», это может свидетельствовать о зарождающемся тренде: топ-клубам нужен ярко выраженный лидер, способный выдавать исключительные показатели, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

    Букайо Сака
    globallookpress.com

    Артета наверняка напомнит, что «Арсенал» установил клубный рекорд, забив 91 гол в чемпионате, при этом результативность была распределена по всему составу. Но даже этого не хватило для титула. Ни один игрок «Арсенала» не забивал 25 голов за сезон в АПЛ со времен Тьерри Анри.

    Салах, в свою очередь, благодаря своим голам принес команде девять побед. «Арсеналу» тоже нужен игрок, который делает разницу.

    Наиболее очевидный кандидат — Букайо Сака, который уже вошел в число лучших вингеров Европы. В четвертьфинале Лиги чемпионов он затмил и Винисиуса Жуниора, и Родриго, а в полуфинале отметился голом в ворота «Пари Сен-Жермен». Однако его сезон оказался не до конца полноценным из-за неприятной травмы подколенного сухожилия. Сейчас Сака нужно набрать прежнюю форму и двигаться дальше.

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    • В этом сезоне он стал четвертым самым молодым игроком, достигшим 100 результативных действий (голы + ассисты) в Премьер-лиге — раньше этого добивались только Майкл Оуэн, Уэйн Руни и Робби Фаулер. Если он сможет сохранить здоровье и провести полный сезон на пике, это серьезно приблизит «Арсенал» к титулу в следующем году.

    Артете надо беречь лидеров команды

    Ранее на этой неделе Артета рассуждал о том, почему «Ливерпуль» опередил «Арсенал» в борьбе за титул:

    «Надо признать, что соперник оказался сильнее по результатам и имел весь состав в распоряжении. А в таком конкурентном чемпионате, как Премьер-лига, это сыграло ключевую роль. Нам нужно подумать, как улучшить ситуацию. Что действительно сильно ударило по нам в этом сезоне — это количество травм у ведущих игроков».

    Мартин Эдегор
    globallookpress.com

    Артета редко выносит свои разочарования на публику, но в последнее время он всё чаще подчеркивает необходимость повысить доступность игроков. Он уже несколько раз повторял одну и ту же фразу: перед первым матчем против «ПСЖ» он зашел в раздевалку и увидел в ряд сидящих игроков: Такэхиро Томиясу, Риккардо Калафьори, Габриэля Магальяйнса, Томаса Парти, Хаверца, Жезуса и Жоржиньо. Все семеро были травмированы.

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    И он, безусловно, прав — «Арсенал» в этом сезоне пережил эпидемию травм, с которой «Ливерпуль» справился значительно лучше. На текущий момент всего два полевых игрока сыграли все 3 150 минут в АПЛ: это Натан Коллинз из «Брентфорда» и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Следом идут Бриан Мбёмо (3 145 минут) и Мохамед Салах (3 107). У «Арсенала» на первом месте по этому показателю Вильям Салиба (2 906 минут), а Сака, по сути ключевая фигура в атаке, отыграл всего 1 544 минуты.

    Капитан команды Мартин Эдегор, получивший травму голеностопа в сентябре, набрал лишь 2 134 минуты — слишком мало для полузащитника, от которого зависит ритм всей игры. Бен Уайт выбыл на три месяца из-за проблем с коленом, а Хаверц и Жезус пропустили весь заключительный отрезок сезона и вернутся только перед началом следующего. Да, многие клубы страдали от безумного календаря, но «Ливерпуль» справился с этим лучше.

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    • «Они были очень стабильны и, безусловно, заслужили чемпионство», — сказал Артета о команде Арне Слота. «У них был в распоряжении весь состав, ключевые игроки показывали высокий уровень, и они выиграли много матчей за счет индивидуального мастерства».

    Лучше контролировать дисциплину

    Это довольно чувствительная тема для Артеты. Он намекал, что в начале сезона «Арсенал» слишком жестко наказывали за нарушения, особенно когда судьи начинали строго применять новые правила — в частности, касающиеся задержки возобновления игры. Деклан Райс и Леандро Троссард были удалены в матчах против «Брайтона» и «Манчестер Сити» соответственно — оба за то, что пнули мяч после свистка.

    Микель Артета
    globallookpress.com

    Формально эти удаления были оправданы, но есть мнение, что правило применялось избирательно. Возможно, в этом есть доля правды, но факт остается фактом: у «Арсенала» больше всего удалений в этом сезоне (вместе с «Ипсвич Таун» — по пять). В ситуациях с Райсом и Троссардом они просто не должны были доводить до того, чтобы судья принимал решение — и за это ответственность лежит на самих игроках. То же самое касается удаления Вильяма Салиба в октябрьском матче против «Борнмута».

    Майлс Льюис-Скелли был удален в матче с «Вулверхэмптоном» — решение позже отменили после апелляции, но когда он снова получил красную карточку в игре с «Вест Хэмом» в феврале, оправдания уже не было.

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    • «Арсенал» потерял 10 очков в пяти матчах, где играл в меньшинстве. Для сравнения, «Ливерпуль» за весь сезон получил только две красные карточки — одну получил Эндрю Робертсон в декабре в матче с «Фулхэмом», вторую — Кёртис Джонс уже после финального свистка в игре с «Эвертоном» в феврале.

    Глубина состава

    В прошлом месяце Артету спросили, что нужно «Арсеналу», чтобы до конца сезона бороться за победу во всех четырех турнирах. Его ответ был кратким: «Качество состава и его доступность. Без этих двух факторов мы не сможем конкурировать сразу в четырех соревнованиях. На этом уровне, особенно в Англии, это невозможно».

    Мартин Субименди
    globallookpress.com

    Таким образом, летняя трансферная кампания «Арсенала» — это не только вопрос покупки нападающего. По слухам, клуб близок к завершению сделки по Мартину Субименди. Этот трансфер станет ударом для «Ливерпуля», который прошлым летом активно пытался заполучить полузащитника «Реал Сосьедад». Тогда он остался в Испании, но сейчас интерес со стороны Артеты и «Арсенала» заставил его изменить мнение. Этот переход усилит полузащиту «Арсенала», особенно с учетом ухода Жоржиньо — он покинет клуб на правах свободного агента и перейдет во «Фламенго». У Томаса Парти также истекает контракт — хотя переговоры о продлении идут, его возможный уход исключать нельзя.

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    • Кроме того, «Арсеналу» потребуется новый вратарь вместо Нето, который в этом сезоне играет на правах аренды за «Борнмут» — приоритетным вариантом считается Хоан Гарсия из «Эспаньола». Также клуб заинтересован в приобретении вингера: в поле зрения находится Нико Уильямс из «Атлетика».

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    «Посмотрим в конце сезона. Всё будет зависеть от ситуации с рядом игроков», — сказал Артета, отвечая на вопрос о возможных трансферах.

    В марте «Арсенал» назначил спортивным директором Андреа Берту, надеясь, что итальянец сможет помочь клубу сделать шаг от «почти чемпионов» к настоящим победителям. Пришло время действовать.

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