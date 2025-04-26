Трансферный шорт-лист: кого должны подписать топ-клубы АПЛ

«Манчестер Сити»: правый защитник

Мы колебались между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» в выборе команды, которой сильнее всего нужен новый правый защитник. Но всё же отдали предпочтение команде Пепа Гвардиолы, поскольку в распоряжении Унаи Эмери есть хотя бы Мэтти Кэш, хотя ему, наверное будут искать замену.

Рико Льюис испытывает трудности в этом сезоне, при этом Гвардиола явно хочет использовать его в полузащите. В отсутствие Кайла Уокера, который потерял место в составе и был отдан в аренду в «Милан, на позиции правого защитника вынужденно играл Матеуш Нунес, который на самом деле является центральным полузащитником.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Предстоящим летом "Этихад" ждет, вероятно, масштабная перестройка, но возвращение Родри будет для команды более значимым событием, чем любой трансфер. Серьезная травма колена испанца фактически полностью разрушила сезон "Ман Сити".

У команды есть проблемы в обороне, и использование Нунеса на правом фланге сыграло в этом свою роль, хотя Пепу пришлось иметь дело с целой чередой травм. Мануэль Аканджи давно выбыл из строя, Джон Стоунз тоже часто попадает в лазарет. Кроме того, были проблемы у Рубена Диаша и Натана Аке.

В январе "Манчестер Сити" подписал двух центральных защитников, поэтому следующим приоритетом должен стать правый фланг обороны.

"Вест Хэм": нападающий

"Что касается мотивации — извините, мы сыграли ужасно, и я очень зол. Это уже не в первый раз: мы забиваем гол, а затем просто выносим мяч вперед. Мы больше не пытаемся играть в футбол. Мы не выдвигаемся вверх, мы просто садимся назад — а это не то, как мы хотим играть... Тренер очень чётко объяснил, чего он требует: все должны это выполнять, каждый на поле".

Никлас Фюллькруг был удивительно откровенен и весьма забавно разъярен в своем интервью после ничьей "Вест Хэма" с уже вылетевшим "Саутгемптоном".

Никлас Фюллькруг globallookpress.com

Летом предстоит решить множество проблем, иронично, что мы решили сосредоточиться на позиции игрока, который оказался достаточно смелым (или просто злым), чтобы открыто раскритиковать провальные действия команды.

Трудно вспомнить сезон, когда бы мы не говорили, что "Вест Хэму" нужен нападающий. И, как нетрудно догадаться, в этом году ситуация не изменилась. Хотя команде также не помешали бы новый центральный защитник, левый защитник и пара опорников. Ну и, возможно, новый тренер.

"Борнмут": вратарь

Согласно распространенному мнению, наличие забивного форварда — это самое важное в футболе, но ничто не приносит такого спокойствия всей команде, как надежный голкипер. Когда за спиной стоит человек, которому можно доверять, это вселяет уверенность в остальных игроков.

Несмотря на критику, сопровождавшую его карьеру в Премьер-лиге, в этом сезоне Кепа Аррисабалага стал настоящей опорой для "Борнмута".

Кепа Аррисабалага globallookpress.com

Сейчас Кепа играет за "Борнмут" на правах аренды из "Челси", и есть надежда, что этим летом он подпишет полноценный контракт с "вишнями". Это станет огромным облегчением для Андони Ираолы — особенно если сделку удастся оформить как можно раньше.

Нето, которому уже 35 лет, должен вернуться из аренды в "Арсенале", за который он сыграл всего одну минуту. Очевидно, что Ираола на него не рассчитывает — и это справедливо.

Если "Борнмут" не решит ситуацию с обоими вратарями быстро, это может создать серьезную проблему на "Виталити", и теоретически привести к тому, что их основным вратарем в следующем сезоне будет Нето.

К слову, "Борнмуту" также необходимо усилить правый фланг обороны. Хулиан Араухо, который был подписан прошлым летом, не произвел впечатления, в чем частично виновата серьезная травма. Адам Смит — надежный профессионал и капитан команды, но Ираоле необходимо усилить эту позицию.

"Ливерпуль": нападающий

Если бы Мохамед Салах не подписал новый контракт, необходимость "Ливерпуля" в приобретении нападающего была бы куда более острой.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Тем не менее, сомнений нет: Арне Слоту этим летом всё равно придется искать нового центрфорварда, особенно с учетом того, что Дарвин Нуньес, скорее всего, покинет команду.

Поскольку основная часть голов команды приходит с правого фланга благодаря Салаху, Слот, вероятно, будет искать игрока, который сможет грамотно дополнять в атаке египтянина, а также Коди Гакпо или Луиса Диаса.

Хаотичный стиль Нуньеса делает его одновременно великолепным и ужасным игроком — всё зависит от ситуации. Теперь в приоритете — найти более утонченного, стабильного и умного нападающего. Кого именно? Пока сложно сказать. Может, это будет Матеус Кунья? Или Юго Экитите? Даже несмотря на то, что чемпионский титул Премьер-лиги отправился на "Энфилд", Арне Слота ждет очень активное трансферное окно.

"Ливерпуль": левый защитник

Можно поспорить, усиление какой позиции должнр стать приоритетом для "Ливерпуля" этим летом: новый нападающий или все-таки левый защитник? На наш взгляд, всё же второе.

Энди Робертсон globallookpress.com

Также команде точно стоит подписать нового правого защитника, но здесь нет нужды тратить большие деньги: Конор Брэдли достаточно хорош, чтобы заменить Трента Александер-Арнольда, который, похоже, решил перейти в мадридский "Реал" на правах свободного агента.

Энди Робертсон — настоящая легенда "Ливерпуля", но его лучшие годы уже позади. Милош Керкез — естественная замена и единственный игрок, которого мы с полной уверенностью можем назвать потенциальным новичком на эту позицию.

"Манчестер Юнайтед": центральный полузащитник

Сколько у вас времени? Этот топ-10 мог бы полностью состоять из позиций, которые нужно усилить "Манчестер Юнайтед", и хотя это могло бы показаться нашей заветной мечтой, на самом деле — совсем нет.

Рубен Аморим globallookpress.com

Если говорить серьезно, Рубену Амориму нужны новый вратарь, центральный защитник, латераль и несколько нападающих. Но это станет возможным только в случае победы в Лиге Европы и продажи нескольких игроков. Согласитесь, звучит маловероятно.

Поэтому Амориму предстоит действовать максимально умно в летнее трансферное окно. Одной из главных задач будет найти партнера для Мануэля Угарте. Бруну Фернандеша надо использовать ближе к атаке.

"Брайтон": центральный защитник

"Брайтон" продемонстрировал серьезные амбиции в первое трансферное окно под руководством Фабиана Хюрцелерa, постаравшись усилить практически каждую позицию. Однако нового центрального защитника они так и не подписали, что стало для нас неожиданностью.

Ян Пол ван Хеке, конечно, неплох, но, вероятно, клуб не стал менять состав из уважения к статусу легенды команды Льюиса Данка. Хотя он сейчас травмирован, Игор Жулио, по сути, уже списан — к сожалению, он пока не выглядит игроком уровня Премьер-лиги.

Льюис Данк globallookpress.com

Форма Данка заслуживает большего внимания: он явно не в лучшей своей форме в последнее время, и "Брайтону" приходится расплачиваться за это. Конечно, он не единственная причина их спада, но наличие более надежного защитника рядом с ван Хеке могло бы изменить многое к лучшему.

"Брайтону" не нужны наши советы по поиску талантов — это один из лучших клубов в этом деле: наверняка где-то уже готовится трансфер какого-нибудь никому неизвестного чилийца, которого купят за два миллиона фунтов, а через полгода он будет стоить 200 миллионов.

Подписание качественного центрального защитника сильно повлияет на одну из самых нестабильных команд Премьер-лиги.

С "Брайтоном" под руководством Хюрцелера можно попасть либо на худшего, либо на самого грозного соперника — других вариантов нет. Их умение находить таланты позволяет мечтать о многом и ставит их выше "Брентфорда", "Борнмута" и "Фулхэма". Именно этот трансфер поможет им приблизиться к условной "Большой шестерке".

"Челси": нападающий — а не вратарь!

Мы больше не хотим слышать разговоров о том, что "Челси" нужен новый вратарь. Энцо Мареска ясно дал понять, что клуб не будет подписывать голкипера этим летом, а он один из самых честных и открытых тренеров. Достаточно вспомнить его комментарии о том, что "Челси" пока не претендент на титул — он оказался абсолютно прав.

Лиам Делап globallookpress.com

Филип Йоргенсен и Роберт Санчес, конечно, выглядят крайне ненадежно, но постоянная ротация под руководством Марески не помогает им набрать форму и уверенность. Оба ошибаются, и у обоих нет ощущения, что кто-то из них действительно может быть первым номером.

Это открывает дорогу для двух вратарей, которые в этом сезоне находились в аренде: Джордже Петровича и Майка Пендерса. О последнем говорят, что он новый Тибо Куртуа, а Петровича мы уже видели: пусть он и не идеален, но явно лучше Санчеса и Йоргенсена. К тому же он проводит выдающийся сезон в "Страсбурге" вместе с другим арендованным игроком из "Челси" — Андреем Сантосом.

Уже девятый год подряд "Челси" в очередной раз входит в летнее трансферное окно с острой необходимостью подписать нападающего. Николас Джексон до травмы в феврале чередовал отличные матчи с провальными, а после возвращения — и вовсе погас, не оставив уверенности, что он готов стать основным нападающим в следующем сезоне.

Ключевой вопрос всегда один: кого, черт побери, подписывать?

Главной целью "Челси", похоже, стал Лиам Делап из "Ипсвича", но клуб также следит за ситуацией вокруг Бенджамина Шешко, Виктора Осимхена и Виктора Дьекереша.

Одно очевидно: новый нападающий — это недостающее звено в пазле на "Стэмфорд Бридж", причем уже довольно давно. Скорее всего, клуб также нацелится на нового центрального защитника, и возвращение Марка Гехи выглядело бы типично по-»челсийски«, но главная задача — это все-таки покупка голеадора.

"Арсенал": нападающий

Неужели Микель Мерино стал долгосрочным решением проблем "Арсенала" в атаке? Конечно, нет. Был ли он отличным временным вариантом на фоне травмы Кая Хаверца? Определенно да.

И наконец: является ли Хаверц тем, кто должен возглавлять линию атаки "канониров" после возвращения? Нет, и мы давно об этом знали.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

Микель Артета подписывал Хаверца как полузащитника, и только в середине сезона 2023/24 вынужденно выдвинул его в атаку. Решение оказалось на удивление продуктивным. Немец неплохо начал текущий сезон, но затем его эффективность постепенно сошла на нет, что вновь усилило разговоры о необходимости нового форварда.

В январе "Арсенал" так и не подписал нападающего, и всего через неделю после закрытия трансферного окна Хаверц получил травму и выбыл до конца сезона.

Борьба за титул в Премьер-лиге развалилась, а вопросы к Артете по поводу трансферной стратегии вновь вышли на первый план. Он активно усиливал оборону, но его атакующие подписания ограничились Рахимом Стерлингом, Маркиньосом, Леандро Троссардом, Габриэлем Жезусом и Виллианом.

Этим летом "Арсенал" наверняка изменит подход. По слухам, главным кандидатом Артеты стал Виктор Дьекереш из "Спортинга", после того как стало ясно, что заполучить Александра Исака будет крайне сложно (разве что "Ньюкасл" не попадет в Лигу чемпионов). Также на радаре остается Бенджамин Шешко с его активной клаусулой в контракте с "Лейпциг".

Нет никаких сомнений: это та позиция, на которую Артете срочно нужно пригласить игрока мирового уровня. Если всё сложится, "Арсенал" станет главным фаворитом на чемпионство в следующем сезоне.

Также для "канониров" важен трансфер опорного полузащитника, но сделка по Мартину Субименди из "Реал Сосьедад" практически завершена, поэтому мы не стали упоминать их в списке дважды.

"Манчестер Юнайтед": нападающий

"Красные дьяволы" серьезно вложились в линию атаки за последние два трансферных окна, потратив в общей сложности более 100 миллионов фунтов на Расмуса Хейлунна в 2023 году и Джошуа Зиркзе в 2024-м.

Ни один из них не выглядит прирожденным голеадором, а Зиркзе и вовсе не похож на классического нападающего. В системе Рубена Аморима он скорее подходит на одну из ролей за спиной девятого номера, в то время как Хейлунн, к сожалению, не готов играть в Премьер-лиге.

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Датчанин всё еще очень молод, так что окончательно списывать его со счетов рано. Но с учетом того, что Зиркзе тоже неспособен быть ключевым атакующим игроком, в следующем сезоне "Юнайтед" снова будет полагаться только на Хейлунна как на единственного чистого нападающего в команде, который к тому же может легально купить себе пиво.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Рубену Амориму предстоит решить огромное количество проблем этим летом, и победа в Лиге Европы с выходом в Лигу чемпионов значительно бы упростила ему задачу. Без дополнительных 100 миллионов фунтов дохода лето будет крайне сложным: на трансфер могут быть выставлены даже такие воспитанники академии, как Кобби Мейну и Алехандро Гарначо.

Усиление атакующей линии серьезно помогло бы "МЮ" и Амориму, но работы предстоит настолько много, что мы не уверены, что даже Тьерри Анри в лучшие годы смог бы сразу всё исправить. Тем не менее, новый нападающий должен стать главным приоритетом клуба.